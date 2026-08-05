Cien años de soledad: nuevos actores, personajes clave y todo sobre la segunda parte que ya llegó a Netflix

La adaptación de Netflix de “Cien años de soledad” ya está disponible con la segunda y última parte de la historia de la familia Buendía. Luego del impacto internacional de la primera entrega, la producción basada en la obra de Gabriel García Márquez regresa con nuevos episodios que muestran el destino de sus protagonistas y el cierre del recorrido por Macondo.

Cuándo se estrena la segunda parte de “Cien años de soledad”

Los nuevos capítulos se estrenaron este miércoles 5 de agosto, a excepción del episodio final, que llegará a la plataforma el 26 de agosto. La ficción es una de las apuestas más ambiciosas de Netflix en América Latina y estuvo marcada por una gran expectativa desde antes de su lanzamiento.

La segunda parte de “Cien años de soledad” ya está disponible en Netflix (Foto: Netflix)

La adaptación había generado dudas porque García Márquez durante su vida nunca autorizó llevar su novela al cine o la televisión, al considerar que la complejidad de la historia era difícil de trasladar a otro formato. Sin embargo, la primera temporada, estrenada en diciembre de 2024, logró una buena recepción.

De qué trata la segunda parte de la serie

La nueva entrega retoma la historia después del armisticio firmado por el coronel Aureliano Buendía, que pone fin a los enfrentamientos entre liberales y conservadores. Pero la aparente tranquilidad en Macondo no durará demasiado: las tensiones políticas continuarán y nuevas generaciones de los Buendía comenzarán a cambiar el rumbo de la familia.

La serie basada en la obra de Gabriel García Márquez llega al cierre de la historia de los Buendía (Foto: Netflix)

Uno de los personajes que tendrá mayor protagonismo será Fernanda del Carpio, una aristócrata bogotana que llegará a la familia tras casarse con Aureliano Segundo. Su visión conservadora y religiosa modificará la dinámica del hogar de los Buendía.

También será clave la llegada del tren a Macondo, un hecho que abrirá las puertas a la instalación de la compañía bananera y transformará la economía y la vida social del pueblo. Además, la serie recreará uno de los episodios más impactantes de la novela: la huelga de los trabajadores bananeros y la posterior masacre inspirada en los hechos ocurridos en Ciénaga, Colombia, en 1928.

Las novedades del elenco

El elenco renovado suma personajes clave para el desenlace de la historia (Foto: Netflix) Mauricio González A - @MauroGon,Mauricio González A - @MauroGon,Mauricio González A - @MauroGon

La segunda parte sumará nuevos actores para representar a las generaciones más jóvenes de los Buendía. Julián Román interpretará a los gemelos José Arcadio Segundo y Aureliano Segundo; Carla Baratta será Fernanda del Carpio; Ángela Cano interpretará a Petra Cotes; María Adelaida Puerta dará vida a Amaranta Úrsula; Daniella Reyes será Remedios, la bella; y Juanita Molina interpretará a Meme.

También regresarán Claudio Cataño como el coronel Aureliano Buendía y Marleyda Soto como Úrsula Iguarán, la matriarca que acompaña el destino de la familia.

El legado de la obra de Gabriel García Márquez

El episodio final estará disponible el 26 de agosto en Netflix (Foto: Netflix)

Publicada en 1967, “Cien años de soledad” se convirtió en una de las novelas más importantes de la literatura universal. La historia de siete generaciones de los Buendía en el pueblo ficticio de Macondo consolidó el realismo mágico, un estilo que combinó elementos fantásticos con situaciones de la vida cotidiana.

Aunque García Márquez nunca permitió una adaptación audiovisual durante su vida, sus herederos aprobaron el proyecto de Netflix tras su fallecimiento. La serie busca cerrar ahora una historia que, durante décadas, marcó a lectores de todo el mundo.