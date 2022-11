Cine en casa: cuáles son las películas estreno para ver en streaming, durante noviembre

A continuación, una lista con los largometrajes originales del mes, que no hay que dejar pasar

Apple TV+, Amazon Prime Video y HBO Max, entre otras, son las señales de streaming que siguen peleando por convertirse en las favoritas del público, a fuerza de contar con atractivos estrenos. Y en lo referido a lanzamientos de largometrajes originales, estos son los títulos más importantes del mes.

Resurgir

La actriz Jennifer Lawrence es la gran estrella de este drama psicológico , que le permitió reencontrarse con un proyecto de un espíritu casi independiente, de esos que le dieron las primeras armas en Hollywood. En Resurgir, Lawrence interpreta a Lynsey, una soldado que se encontraba en Afganistán, pero que luego de sufrir una severa lesión cerebral debe volver a su casa para recuperarse. Pero la tranquilidad del hogar no le significa recuperar su paz interior, ya que los fantasmas de todo lo vivido en la guerra, no dejan de perseguirla. Y mientras Lynsey intenta sin éxito adaptarse a su vieja vida, el vínculo que desarrolla con un mecánico de nombre James (Brian Tyree Henry) se convierte en un inesperado cable a tierra.

Con Resurgir, Lawrence debuta como productora en este proyecto, que debido al Covid se prolongó en su realización mucho más de lo esperado. Para la actriz, este film poco tiene que ver con los imponentes blockbuster que suele protagonizar en Hollywood. “Hay algo en el ritmo de la historia y en el personaje que me habló directamente”, reconoció en una entrevista para Vogue y luego agregó: “Cuando leí el guion por primera vez, yo estaba por casarme y pude entender esa resistencia a quedarse, esa ansiedad. Fue algo asombroso porque en ese entonces no sabíamos que íbamos a tener una pausa de dos años. Y ahora estoy casada, estoy embarazada y tengo una perspectiva totalmente distinta de lo que es ´quedarse´ en un lugar, y apostar por un compromiso”.

Resurgir ya está disponible en Apple TV+.

Spirited

Se acerca la Navidad y como es habitual en Hollywood aparecen nuevas propuestas vinculadas a esta festividad. Spirited es una producción que celebra el espíritu navideño animándose a reversionar un verdadero clásico como es A Christmas Carol, de Charles Dickens. Aquí el protagonista es el Fantasma de la Navidad presente (Will Ferrell), quien se anima a visitar a un hombre muy frívolo llamado Clint (Ryan Reynolds) para que pueda indagar en su pasado y darle a la Navidad el valor que se merece. Sin embargo, esa persona termina por invertirle el tablero al espíritu navideño y es justamente el Fantasma de la Navidad presente, quien termina por volver sobre sus pasos para examinar no solo aquello que dejó atrás sino todo lo que puede estar por venir. De este modo, Spirited revitaliza el célebre relato de Scrooge, a través de una dupla que entrega una ingeniosa comedia.

El film se estrena el 18 de diciembre, por Apple TV +

The People We Hate at the Wedding

En 2016, cuando la novela The People We Hate at the Wedding vio la luz se convirtió en un inesperado éxito editorial y muchos críticos elogiaron la ingeniosa pluma de su autor, Grant Grinder. Y no pasó demasiado tiempo para que se pusiera en marcha un largometraje basado en el libro. Aquí la trama gira alrededor de dos hermanos, Alice (Kristen Bell) y Paul (Ben Platt), quienes arrastran una infancia llena de diferencias y viejas fricciones, pero ante la noticia del casamiento de su media hermana, Eloise (Cynthia Addai- Robinson), ambos deciden emprender un viaje hasta Inglaterra y asistir a la boda, acompañados de su insoportablemente optimista madre (Allison Janney). De esta forma, la familia vuele a reunirse en un contexto en el que saldrán a flote algunos fantasmas del pasado. Claro que en el fondo, estos hermanos intentarán sobreponerse a esos pases de factura, con el objetivo de volver a conectar y pasar un tiempo de calidad todos juntos bajo un mismo techo, quizás por última vez.

The People We Hate at the Wedding se estrena el 18 de noviembre en Amazon Prime Video

Desencantada

Uno de los grandes estrenos del mes es la largamente esperada secuela de Encantada , el film de 2007 en el que Amy Adams se ponía en la piel de una atípica princesa de Disney. En esta nueva historia, Giselle se encuentra asentada en su vida moderna, junto a su esposo Robert (Patrick Dempsey) y su hija preadolescente, Morgan (Rachel Covey). Sin embargo, y en busca de una cotidianidad más relajada, la familia se despide de la gran ciudad para instalarse en un sereno suburbio conocido como Monroeville, pero contra todo pronóstico, en ese lugar la protagonista encontrará una nueva amenaza, una malvada reina llamada Malvina Monroe (Maya Rudolph). Y durante el transcurso de la trama, los poderes de la protagonista terminarán por causar grandes complicaciones sobre todo cuando ese pacífico suburbio se convierta en un caótico pueblo de cuento de hadas.

Desencantada presenta una nueva vuelta de tuerca a la original fórmula de su film predecesor con un elenco en el que junto a Adams y Dempsey también regresa James Marsden como el caballeresco príncipe Edward. “La base fundamental de Encantada es que utiliza todos los elementos de los cuentos de hadas. Ese es uno de mis aspectos favoritos de la película porque, según creo, es la primera vez que Disney se guiña a sí mismo”, comentó el director Adam Shankman al medio Digital Spy, sobre uno de los mayores atractivos de este largometraje.

Desencantada estrena en Disney+, el próximo 18 de noviembre.

Love, Lizzo

Una de las artistas musicales contemporáneas más relevantes indudablemente es Lizzo. La cantante, compositora, rapera y flautista de 34 años se posicionó como una de las voces más importantes de su generación haciendo del ser uno mismo una de sus principales banderas. La importancia de Lizzo va mucho más allá de la música y su impronta se encuentra en todos y cada uno de sus proyectos artísticos. Por este motivo, el estreno del documental Love, Lizzo es otro canal que permite descubrir el enorme talento de esta valiosa artista. Este film busca retratar el impacto que causó la cantante en la cultura actual y cómo ella partió de un origen muy humilde logrando vencer todo tipo de obstáculos hasta consagrase como una música de renombre. Love, Lizzo es una forma inmejorable para conocer a la mujer que habita por detrás de la leyenda. El director a cargo de este largometraje es Doug Pray, un realizador especializado en documentales y ganador de un premio Emmy por su film The Defiant One´s.

Love, Lizzo estará disponible a partir del 24 de noviembre en HBO Max.