Así fue la escandalosa expulsión de Sol de Gran Hermano y el regreso inesperado de otra exjugadora con el Golden Ticket

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió una noche llena de emociones luego de la escandalosa expulsión de Solange “Sol” Abraham y el inesperado regreso del primer Golden Ticket de la edición, que benefició a quien fue su principal aliada dentro de la casa: Cinzia Francischiello.

Cinzia fue la elegida para reemplazar a Sol, quien casualmente fue su principal aliada en la casa

Apenas comenzó el programa de este miércoles, Santiago del Moro sorprendió a la audiencia al mostrar la llegada del primer Golden Ticket de Gran Hermano Generación Dorada. Así, se pudo observar que nueve de los diez eliminados estaban presentes a un costado, con la excepción de Gabriel Lucero, además de la presencia de Jessica “La Maciel” Maciel, quien abandonó hace unos días.

De esta manera, tras una breve expectativa, del Moro literalmente le entregó el boleto dorado a Cinzia Francischiello y la séptima eliminada de Generación Dorada consiguió su regreso al reality show de forma repentina. Ante la sorpresiva información, la venezolana ni siquiera contaba con una valija para entrar, por lo que se fue con lo puesto para la casa de Telefe.

Cinzia Francischiello recibió el primer Golden Ticket de Generación Dorada

Minutos después, el Big habló con los hermanitos de la casa y les reveló que había una participante que no paraba de decir que quería irse de Gran Hermano. Tras una breve explicación, contó que Sol se convertía en la segunda expulsada de la edición tras lo que fue la salida de Carmiña Masi. En su despedida, Abraham decidió exponer a sus compañeros de la casa y dejó muy mal parado a Emanuel Di Gioia, a quien acusó de haberla traicionado incluso a pesar de su relación de años.

Lo más curioso de esta decisión de Telefe es que Sol fue la elegida para viajar a La casa de los famosos e intercambió su lugar con Fabio Agostini, por lo que era una jugadora muy bien valorada por el canal. Por tal motivo, hay muchas preguntas alrededor de la repentina salida de la participante, ya que incluso era favorita a ser campeona de Generación Dorada.