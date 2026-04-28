El bebé de Jimena Barón dijo “mamá” por primera vez y el video emocionó a todos

No hay dudas de que Jimena Barón atraviesa un presente de plenitud absoluta. En medio de un equilibrio perfecto entre su carrera profesional y su rol materno, la artista comparte a diario las andanzas de su familia a través de sus redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas, una publicación capturó la atención de todos: el pequeño Arturo, fruto de su relación con Matías Palleiro, pronunció su primera palabra.

En medio de un equilibrio perfecto entre su carrera profesional y su rol materno, la artista comparte a diario las andanzas de su familia a través de sus redes sociales (Foto: Instagram @jmena)

El escenario fue una escena de la vida cotidiana. Mediante un video de apenas nueve segundos, el cual publicó en su perfil de Instagram -cuenta en la que acumula siete millones de seguidores- se pudo ver a la cantante tratar de sintonizar El Trece para ver su participación en el programa de Guido Kaczka. En medio de esa disputa doméstica con el control remoto, el bebé sorprendió a todos con un claro y dulce: “Ma-má”.

El momento en el que el pequeño Arturo dijo "mamá" por primera vez (Foto: Captura Instagram/@jmena)

La reacción de Jimena fue inmediata. “Mamá, sí. Yo también quiero ver mi programa y no lo podemos poner”, le dijo al pequeño entre risas antes de besarle la frente.

Arturo nació el 13 de junio de 2025 y, desde su llegada, Jimena no ocultó la felicidad que le produjo volver a transitar la maternidad. Para la ex Casi Ángeles, la unión entre su hijo mayor, Momo -fruto de su relación con Daniel Osvaldo-, y el recién llegado es su mayor orgullo. “Este familión me infla el pecho. Para mí triunfar es esto”, aseguró en uno de sus últimos posteos.

Jimena Barón y un posteo dedicado a su familia (Foto: Captura Instagram/@jmena)

A principios de 2026, la actual panelista de Es mi sueño (eltrece) le dedicó un mensaje especial a Arturo, quien en junio cumplirá su primer año de vida. Sus palabras reflejan la gratitud y la emoción que le genera la maternidad: “Sos lo más lindo (con tu hermano) que me pasó en la vida. Siempre estás contento. Siempre sonriendo. Todo te viene bien y te da alegría. Sos precioso (yo te veo parecido a tu papá y a tu hermano y me derrito). Esos ojos, tus cachetes, todo vos me enloquece”.

Jimena Barón y el emotivo posteo que le dedicó a principio de año a su hijo Arturo (Foto: Instagram/@jmena)

La publicación incluyó una fotografía de Jimena junto a su pareja Matías y el hijo de ambos, Arturo. “Verte con Momo y verte con tu papá me inunda de amor. Gracias, hijo por este milagro que sos vos, que es tenerte sano y besarte y disfrutarte cada día, todo el día. Soy inmensamente afortunada. Gracias mi rey Arturo por volver a hacerme mamá. Gracias por consagrarnos familia. Nada me hizo más feliz en la vida que esto”, cerró.