Mauro Icardi compartió las mejores postales de su primera salida en familia a la playa con la China Suárez y sus hijos

Contra todo pronóstico y en medio de versiones cruzadas sobre su vida amorosa, Mauro Icardi volvió a dar señales claras de su presente feliz junto a la China Suárez. En su cuenta oficial de Instagram, donde acumula 14 millones de seguidores, el deportista compartió una serie de imágenes que reflejan su cercanía con la modelo y su familia ensamblada.

Mauro Icardi y la China Suárez disfrutaron de un día de playa en Turquía como familia (Foto: Instagram @mauroicardi)

Lejos del ruido mediático de Buenos Aires, donde su expareja, Wanda Nara, y su antiguo amigo, Maxi López, se preparan para lanzar una serie inspirada en el Wanda Gate -el escándalo que lo tuvo como protagonista junto a Suárez-, Icardi decidió mostrarse en una jornada relajada en las paradisíacas playas de Turquía.

Mauro Icardi se mostró jugando en el agua con su mascota (Foto: Instagram @mauroicardi)

En una de las imágenes más comentadas de la pareja, se los puede ver recostados sobre una toalla, compartir mate y sonrisas. La China aparece abrazada a su novio en una escena distendida, mientras él sostiene el mate, en una postal que rápidamente fue interpretada como una confirmación del buen momento que atraviesan.

Con fotos de su perro, Mauro desmintió los rumores de que su perro estaría sufriendo bajo sus cuidados (Foto: Instagram @mauroicardi)

Otra de las fotos muestra al futbolista dentro del mar, con el agua a la altura de la cintura mientras sostiene la correa de su perro Tano, que también disfrutó del paseo y de alguna forma llevó tranquilidad a sus fans sobre el cuidado del animal, que en varias ocasiones fue cuestionado por su ex.

El jugador del Galatasaray disfrutó de una tarde de mates y playa en Estambul (Foto: Instagram @mauroicardi)

Aunque no fueron el foco principal de las imágenes, en una de las tomas se puede ver a los hijos de la actriz jugar en el agua a lo lejos, lo que refuerza la idea de una salida compartida de la que los más chicos también formaron parte. Como descripción de la publicación, Mauro solo colocó un corazón rojo con llamas de fuego, lo que dio a entender que todos estos momentos forman parte de lo que desea en este momento de su vida.

Mauro Icardi disfrutando de una tarde de playa junto a los hijos de la China Suárez

Pero, como es usual, en los comentarios del posteo los usuarios se dividieron entre aquellos que apoyaron a la pareja y a su nueva vida en el exterior, y otros que le recordaron al futbolista que hace mucho tiempo no pasa momentos de calidad con sus hijas, Francesca e Isabella.

Las reacciones en redes sociales al posteo de Mauro Icardi (Captura de pantalla de Instagram @mauroicardi)

“Mauro, pestaña si estas secuestrado”; “El perro está con depresión, extraña a Fran e Isi”; “Bien, Mauro seguí peleando por lo tuyo y seguí con esa felicidad que se ve en las fotos junto a la China” y “Te amamos, Mauro Icardi. Rey del Galatasaray”, fueron algunos de los mensajes más virales.