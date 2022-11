A 20 años de su estreno, el elenco de Realmente amor se reunirá en un especial lleno de recuerdos y nostalgia

escuchar

Comenzó la temporada de películas navideñas . Esa época en donde los canales de TV y las plataformas de streaming se llenan de propuestas con espíritu festivo y en donde Papá Noel y las historias de amor son protagonistas. Y si tenemos que hacer un top ten de los clásicos infaltables para estas fechas, este no puede faltar . Estamos hablando de Realmente Amor, la comedia romántica de Richard Curtis que narra varias historias de amor que se entrecruzan y tienen un común denominador: todas ocurren en Navidad.

El próximo año se cumplen 20 años de su estreno y para celebrarlo la cadena ABC tuvo una brillante idea. Al igual que ocurrió con Friends, el canal anunció un especial que reunirá a sus protagonistas. La cita será el próximo 29 de noviembre y la encargada de conducir este programa será la popular Diane Sawyer.

Según anticipó la producción, este encuentro no solo recordará el impacto que supuso la película en la cultura cinematográfica sino que también mostrará en qué andan sus actores, cómo han cambiado ellos y lo que este film ha significado para sus carreras. A su vez, se analizará cómo la pandemia del Covid ha afectado las relaciones sentimentales.

Trailer de Realmente amor - Fuente: YouTube

En este exitoso film, Hugh Grant interpretaba a David, el primer ministro de Gran Bretaña, que se enamoraba de su humilde asistente. En tanto, Bill Nighy encarnaba al cantante Billy Mack; Emma Thompson hacía de Karen, la sufrida esposa a la que su marido engañaba con su secretaria; Laura Linney le daba vida a Sarah, esa chica que se debatía entre el amor por un compañero de trabajo y el cuidado de su hermano con problemas mentales, y Thomas Brodie-Sangster al pequeño Sam, quien se enamoraba de una compañera del colegio. Todos ellos ya han confirmado su presencia para esta apuesta que primero se verá por la señal televisiva y luego, llegará al mundo streaming en los Estados Unidos a través de Hulu.

Una de las diez historias de Realmente amor.

Un boom inesperado

En 2003 la comedia romántica no estaba pasando por su mejor momento. La mayoría de las apuestas repetían fórmulas del pasado y el género ya no formaba parte de la agenda de los grandes estudios cinematográficos. Será por eso que la aparición de Realmente amor fue un cimbronazo que volvió a repensar el género y a poner a las historias de amor en lo más alto.

Ahora bien, ¿qué tenía esta propuesta inglesa que no tuvieran las otras? Además de reunir a un elenco coral que mezclaba a figuras consagradas con actores desconocidos para el público global (muchos de ellos, como fue el caso de Martin Freeman, Chiwetel Ejiofor y January Jones, años después se convirtieron en estrellas por derecho propio), la película proponía un cuento navideño inocente y optimista que podría haber sido muy distinto si su director y guionista, Richard Curtis, hubiese seguido con sus planes originales.

Reconocido por su trabajo como el guionista de Cuatro bodas y un funeral , Un lugar llamado Notting Hill y El diario de Bridget Jones, Curtis empezó a pensar en la trama viendo las muestras de afecto y cariño de la gente en el aeropuerto de Los Ángeles y decidió que allí había una historia para contar. Que todo transcurriera durante la época navideña fue una idea posterior en parte inspirada por los mensajes positivos y las moralejas que ese tipo de películas suele dejar a sus espectadores.

Si bien su idea era entrelazar catorce relatos, Curtis pronto descubrió que el proyecto era demasiado complicado para llevarse a cabo de esa manera por lo que descartó cuatro de ellos, inclusive habiendo filmado varias escenas que luego no llegaron al corte final. Dicen que uno de ellos estaba relacionado con el hijo de Emma Thompson y la directora de su escuela y otro transcurría en África, en donde dos mujeres discutían sobre la vida amorosa de sus hijas.

Con una inmensa logística a la hora de rodar las escenas en exteriores, la producción decidió filmar casi toda la película de noche para evitar los amontonamientos de gente y las miradas de los curiosos. Así se hicieron, por ejemplo, las tomas de compras navideñas de la historia de Thompson y Alan Rickman. En el caso de las imágenes que abren el film, los encuentros y reuniones de gente en el aeropuerto de Heathrow, se rodaron con cámaras ocultas que captaron todo lo que sucedía allí durante una semana. Cuando un integrante del equipo veía que estaban filmando una escena interesante para la película corría para asegurarse que las personas involucradas firmaran un permiso que autorizara incluirlos en ella.

Las escenas inolvidables

Una de las escenas más emblemáticas de Realmente amor es la que muestra a Thompson llorando a moco tendido tras confirmar la infidelidad de su esposo, interpretado por Rickman. Según contó el propio director, en el guion no estaba especificado que el personaje llore en ese momento, por lo que fue la actriz la que decidió improvisar en esa secuencia. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, la actriz explicó: “Es algo por lo que todo el mundo ha pasado”. Es que ella misma fue víctima de infidelidad en su matrimonio con Kenneth Branagh. “Ken me rompió el corazón así que yo sabía cómo se sentía encontrar un collar que no era para mí”, le confesó sin rodeos al sitio The Huffington Post.

Hugh Grant en una de las escenas más divertidas del film

Otra de las escenas que quedará en el recuerdo de todos fue la de Hugh Grant bailando. Sin embargo, dicen que el actor se negó a ensayarla durante mucho tiempo, ya que consideraba que le quitaba integridad a su personaje. “El seguía postergando el rodaje. De hecho, no la filmamos hasta el último día, pero al empezar a hacerla se entusiasmó tanto que hasta se puso a cantar la canción, algo que no habíamos planeado en un principio y le dio un toque especial a todo el asunto”, dijo Curtis.

