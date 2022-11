Florencia de la V y Jorge Lanata, cara a cara: halagos cruzados, un mea culpa del periodista y su cambio de pensamiento sobre la comunidad trans

escuchar

Por primera vez luego del feroz enfrentamiento que protagonizaron y que terminó de dirimirse en la Justicia, Florencia de la V y Jorge Lanata estuvieron frente a frente en la televisión. El encuentro se dio en Intrusos en el Espectáculo, donde la conductora del ciclo de entretenimientos se dio el gusto de entrevistar al periodista de PPT.

La nota comenzó de forma cordial, con los saludos y las bienvenidas de rigor. Y así continuó durante el tiempo que compartieron al aire: mientras la conductora rescató el trabajo de Lanata que culminó con el documental Hache, lo que no se nombra, el periodista reveló que tuvo mucho prejuicio sobre la elección de género, que lo que dijo en su momento sobre ella fue “una boludez” y que entendió que lo más importante es la libertad que cada uno tiene para elegir .

Luego de contar que pronto partirá de viaje para grabar la segunda temporada de Hache, la docuserie que produjo Mandarina Contenidos y que está disponible en Star+, Lanata bromeó: “Hay que levantar en octubre”. Luego, celebró el buen rating de PPT, a pesar de tener que enfrentarse con la gala de Gran Hermano en las últimas semanas. “Yo laburo en una selva en la cual el idioma es el rating”, graficó, y si bien contó que jamás trabajó con cucaracha -el auricular que suelen usar los conductores para recibir indicaciones de la producción y saber cómo está rindiendo el “minuto a minuto”-, aclaró que cuando termina el programa reclama la información. “Me gusta hacer un buen programa y medir bien”, completó.

Del conflicto a la comprensión

“Quién iba a decir que después de tantos años íbamos a tener este diálogo, así, en vivo, hablando como si nada. Pensar que estuvimos casi enfrentados en la Justicia”, señaló Florencia de la V con el objetivo de hablar con su contrincante sobre la guerra que protagonizaron en los medios y en Tribunales. “Sí. Yo te dije en un momento, yo no tengo nada contra vos. Y de hecho nosotros conciliamos ”, arrancó Lanata su respuesta y recordó que todo se arregló en la primera audiencia de mediación. Luego se mostró arrepentido de lo que dijo. “En un momento yo dije una boludez, yo lo reconozco”, agregó, y explicó que el capítulo del documental que se emitirá el próximo domingo, que trata sobre el género, le enseñó, a su edad, la importancia de la libertad.

“Démonos la libertad los unos a los otros. Dejemos que la gente se quiera. Bastante difícil es querer a alguien. Encontrar a la otra persona que te quiera a vos. Y estar metiéndonos…”, compartió. “Que el Estado se meta en la cama de la gente, y que otra gente se meta en la cama de la gente, me parece que no vale la pena”, agregó.

Tras recordar que todo surgió del momento en el que salió la Ley de Identidad de Género y de su mensaje mostrando en TV su flamante DNI con el nombre Florencia Trinidad, la conductora habló del problema que significó el tener que identificarse como hombre o como mujer en el documento y la necesidad de incluir más categorías, como la trans. “ ¿Yo sabés lo que creo, Flor? Que el Estado no se tiene que meter en la cama de la gente, para mí no hay que poner el sexo en el DNI. Punto ”, aseguró.

A lo largo de la charla, Lanata habló de algunos de los casos que muestra en su documental y explicó de qué forma le ayudó a cambiar su forma de pensar. “A mí finalmente de lo que me convenció es, dejémonos de joder, que cada uno sea libre y que se pueda querer como quieran”, aseguró. “ Yo tenía un montón de prejuicios con respecto a esto. ¿Por qué? Porque tengo 62 años, porque soy argentino, tengo todos los prejuicios del argentino medio. Para todos nosotros empezar a entender esto también fue un proceso ”, señaló, y resaltó su lugar de privilegio de haber podido entrevistar a muchas personas para poder entender al colectivo.

Sobre su futuro en la televisión, Lanata adelantó que el año que viene va a ser el último de PPT, que ya hace 12 años que lo hace, que buscará hacer algo en TV abierta y si no seguirá, como con la docuserie Hache, trabajando en el streaming. Además, reveló que vio el partido de la Selección con Arabia Saudita, que no vio mucho más y que este mundial es “el mundial de la coima”. “Lo sabemos todos y a todos les importa un carajo”, aseguró, y habló de la censura de la organización para los equipos que quisieron salir a la cancha con un brazalete en apoyo a la comunidad LGTBQ+ y que no pudieron. “ Para mí el fútbol es un negocio muy cínico ”, completó.

El principio del conflicto

En agosto de 2018, Lanata y De la V llegaron a un acuerdo en la Justicia. “Este es el punto final, ya está”, expresó ella respecto al ida y vuelta que mantuvo por años con el periodista en ese momento. El enfrentamiento, que alcanzó momentos de mucha tensión, había comenzado cuando Lanata aseguró al aire en la radio que la por entonces panelista no era una mujer. Tal declaración llevó a De la V a asegurar que el periodista recibía sobres y así fue cómo la discusión llegó a la Justicia, a pedido de Lanata. El conflicto finalmente se resolvió en las últimas horas en una audiencia de conciliación, donde se arribó a un acuerdo de palabra, sin dinero de por medio, cuya condición sine qua non era que ambas partes leyeran cartas disculpándose y retractándose de lo que habían dicho de manera pública.

El primer ataque de Lanata se dio cuando cuestionó el concepto de identidad de género.”Cuando a Flor de la V le dan el documento y dice ‘soy mujer, soy madre’... Disculpame: ‘No sos madre, en todo caso sos padre”, había dicho el periodista en su ciclo radial. En esa ocasión, se generó un cruce entre ellos luego de que la vedette le respondiera con un duro testimonio en Intrusos.

Tiempo después, Lanata volvió a insultar a Florencia también en su programa de radio tras ver una foto de la actriz en la entrega de los premios Martín Fierro. En un momento, lanzó al aire un desagradable comentario sobre el cuerpo de la conductora.

LA NACION