La curiosa decisión que tomó Margot Robbie para filmar una escena de sexo con Leonardo DiCaprio: “Estaba muy nerviosa”

Si hubo una película que marcó el inicio del ascenso al estrellato para Margot Robbie , esa fue El lobo de Wall Street. En la biopic de Martin Scorsese sobre la caída en desgracia de Jordan Belfort, la actriz interpretó a Naomi Lapaglia, la esposa de ese agente de la bolsa neoyorkina personificado por Leonardo DiCaprio, quien recibió una nominación al Oscar por su trabajo. El film del realizador de Taxi Driver tuvo un abordaje feroz, en sintonía con su personaje central, con secuencias muy fuertes, entre ellas, las que mostraban los encuentros sexuales entre Belfort y su mujer.

En recientes declaraciones, Robbie reveló que no podía tranquilizarse antes de filmar las escenas de sexo con DiCaprio, por lo que tuvo que decidir qué hacer en el momento previo a que las cámaras empiecen a rodar ¿La solución para disipar ese estado de estrés? El alcohol. “ No voy a mentir, me tomé un par de tragos de tequila porque estaba nerviosa, muy, muy nerviosa ”, declaró y añadió que no tenía dimensión, siete años atrás, del impacto que iba a tener el film.

Robbie con Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese en el rodaje de El lobo de Wall Street Archivo

“ Honestamente, sé que suena tonto ahora, sabiendo lo grande que se volvió la película, pero en ese momento, pensé: ‘Nadie me notará, no importa lo que haga en esta película porque todo el mundo se va a centrar en Leo [DiCaprio] y todo lo demás’. Yo estaba con la actitud de ‘pasaré inadvertida’ ”, rememoró.

Hace algún tiempo, Robbie admitió no estar “emocionalmente lista” para la pérdida de privacidad cuando El lobo de Wall Street la catapultó a la fama: “ Algo estaba pasando en esas primeras etapas y todo fue bastante horrible, y recuerdo haberle dicho a mi mamá: ‘No creo que quiera hacer esto’. Y ella simplemente me miró, completamente seria, y dijo: ‘Cariño, creo que es demasiado tarde para no hacerlo’. Fue entonces cuando me di cuenta de que el único camino era hacia adelante ”, recordó la actriz, quien tiempo después se volcó a la producción de films con mujeres al frente, como la nominada al Oscar Hermosa venganza de Emerald Fennell.

Margot Robbie y Brad Pitt en el rodaje de Babylon Backgrid/The Grosby Group

Tres años después del estreno del largometraje de Scorsese, Robbie también manifestó que, al no haber filmado nunca una escena de sexo, la experiencia fue extraña. “No había filmado una secuencia de sexo de principio a fin como la que hice en El lobo de Wall Street. Esa fue mi primera. Muchas personas te están mirando”, declaró. “Es tan incómodo. Es como, esto es lo que tienes que hacer: sigue adelante. Cuanto antes lo hagas, antes podrás dejar de hacerlo” , apuntó la australiana, quien en 2019 se reencontró con DiCaprio en el set de otro film: Había una vez... en Hollywood, de Quentin Tarantino.

Este año, el nombre de la actriz suena fuerte en la carrera hacia el Oscar por su protagónico en Babylon, el flamante largometraje del director de La La Land, Damien Chazelle, que llegará a nuestras salas el 19 de enero y que registra a la ciudad de Los Ángeles en la década del 20, más precisamente el desenfreno de la búsqueda de fama en la industria de Hollywood.

Margot Robbie y su incidente en Buenos Aires

Margot Robbie y Cara Delevingne visitaron la Argentina y fueron protagonistas de un hecho que no pasó inadvertido Eric Charbonneau/Shutterstock

En su reciente visita a la Argentina, la actriz fue protagonista de un episodio que acaparó los titulares de la prensa extranjera. Robbie, quien se encontraba con su amiga Cara Delevingne en un restaurante, fue captada por los flashes por un fotógrafo en el barrio porteño de La Boca y en pocos minutos aquella noche terminó con intervención policial y una persona internada, precisamente el fotógrafo que las encontró a la salida del lugar donde las amigas cenaron .

En una entrevista con la revista Vanity Fair, Robbie explicó su vínculo con la fama y aludió tangencialmente al hecho ocurrido en nuestro país. “Sé cómo pasar por los aeropuertos, y también aprendí a darme cuenta cuando alguien está tratando de molestarme y de qué manera”, señaló. Según los informes, el paparazzi Pedro Alberto Orquera intentó tomar fotografías de ella y Delevingne y dos hombres que las acompañaban lo golpearon para evitar que fueran retratadas.

Margot Robbie declaró que es muy recelosa de su intimidad Getty Images

En un comienzo, trascendieron informes que indicaban que Robbie había resultado herida en esa confusa situación. Cuando el periodista de la publicación le preguntó a la actriz de Amsterdam sobre lo acontecido, ella aseguró que no podía decir nada debido al bozal legal de la causa. Ante el interrogante sobre si la habían lastimado, respondió escuetamente: “No, pero podrían haberlo hecho”.

