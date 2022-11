“Imposible trabajar así”: qué dijo Tefi Russo, la esposa del Pollo Álvarez, tras el altercado que protagonizó el conductor en Qatar

escuchar

Este jueves, mientras transmitía en vivo desde Qatar para Nosotros a la mañana, Joaquín “el Pollo” Álvarez vivió un momento de tensión cuando fuerzas de seguridad del país árabe lo increparon para pedirle sus documentos y autorizaciones, obligando a los camarógrafos a que apuntaran los equipos en otra dirección y dejaran de grabar.

“No le gusta que esté grabando”, dijo el conductor mientras intentaba entender lo que le pedían. Para evitar problemas, se dirigieron a otro lugar, pero volvieron a controlarlos y el equipo completo terminó demorado en una estación policial en donde tuvieron que dar explicaciones y mostrar todos los papeles que los autorizaban a realizar las grabaciones.

A través de sus cuentas de Instagram, tanto el Pollo como su esposa, Tefi Russo, eligieron quitarle dramatismo a la situación y bromear para llevarle tranquilidad a sus seguidores, quienes les escribían preocupados . “Le pusimos un poco de humor porque de repente nos encontramos con que a los dos nos llegaban mensajes de fuerza y nos parecía un montón. Joaco no estuvo en la cárcel, no estuvo detenido, estuvo a lo sumo demorado en una situación un tanto incómoda porque fue en vivo, cuanto mucho podríamos ponerle la tarjeta de censurado porque le taparon la cámara ”, le dijo la influencer a LA NACION.

“ Que te pidan los papeles es algo que te puede pasar en cualquier lugar , sucede acá también”, explicó Russo desdramatizando lo que se vivió. “Se dijeron muchas cosas... Estás lejos de tu casa, con un idioma que no entendemos, otra religión, otra cultura, la incertidumbre del momento... pero creo que en cualquier ciudad te pueden pedir los papeles y ese momento puede ser un tanto incómodo”, agregó. “ En cualquier lugar nos tenemos que adaptar a las reglas. Sin ir más lejos, si vamos al Vaticano nos tenemos que tapar los hombros y las piernas ”, analizó.

Tefi Russo le puso humor al tenso momento que vivió el Pollo Álvarez en Qatar

La cocinera también explicó que a pesar del humor que utilizaron, ambos se preocuparon. “Quisimos bajar un poco porque aunque a él le haya dado cagazo y a mí también -porque me puse un poquito nerviosa cuando no le llegaban los mensajes-, fue eso nomás”, aseguró.

Para callar los comentarios que salieron en redes sociales, Russo quiso dejar en claro que el equipo de Nosotros a la mañana estaba trabajando en regla. “La verdad es que no estaba haciendo nada mal, tenía los papeles que se necesitaban, también había pedido permiso para grabar en ese lugar. Pienso que más allá de la situación y el momento de nervios, si vos no estás haciendo nada malo y tenés todos los papeles, no te puede pasar nada”, reflexionó.

Tefi Russo le llevó tranquilidad a sus seguidores desde Instagram

También aclaró la reacción innata que tuvo el Pollo en el momento. “Él hizo un gesto espontáneo porque no sabía si el que estaba pasando era un Uber o alguien que estaba chusmeando porque estaban grabando, entonces hizo el gesto con la mano para que se mueva porque estaba tapando el plano y yo creo que eso molestó, porque al ratito esa persona estaba ahí generando esta situación. No se identificó y nunca se supo la razón por la que le pidieron que dejara de grabar, tampoco que fue lo que molestó tanto ”, contó.

“Ni bien pasó eso, se fueron del lugar. Subieron al auto, explicaron en vivo lo que había pasado y se fueron a un lugar bastante desierto para que no haya ningún otro problema y ahí le volvió a pasar. En esta segunda vuelta, que no salió en vivo, fue un poquito más incómodo”, añadió y reflexionó: “ Después se puede debatir como un país anfitrión restringe que muestres una nota color, o que es lo que no quieren mostrar, o porqué se pueden mostrar unas cosas y otras no, qué es lo que les molesta... de todo eso cada uno tendrá su opinión y lo dejo como pregunta, no como afirmación ”, culminó.

Esta es la segunda vez, desde que comenzó el Mundial, que un medio tiene problemas en Qatar. La situación vivida por el equipo de Nosotros a la mañana repercutió en todo el mundo y fue tapa de diarios internacionales, que expusieron la situación como una limitación a la libertad de expresión, recalcando las estrictas normas que rigen en el país árabe.