A los 87 años: murió John Nolan, destacada figura del cine y la TV de Reino Unido y tío del director de la trilogía de Batman

A los 87 años murió el veterano actor británico John Nolan, cuyas más destacadas apariciones en el cine y la TV están asociadas a programas creados o dirigidos por las figuras de mayor reconocimiento mundial que llevan el mismo apellido, sus sobrinos Christopher y Jonathan Nolan.

Con la dirección del primero, John Nolan fue el rostro de Douglas Fredericks, integrante de la junta directiva de Wayne Enterprises en Batman inicia (2005) y El caballero de la noche asciende (2012), primero y tercer título, respectivamente, de la trilogía protagonizada por Christian Bale.

Una imagen de John Nolan en 2015, cuando la serie Person of Interest celebró sus primeros 100 episodios Noam Galai - WireImage

Y en 2013 se unió al elenco de Person of Interest, serie británica creada dos años atrás por Jonathan Nolan (habitual colaborador de su hermano Christopher) personificando a un exagente del servicio secreto británico ahora a cargo de una empresa dedicada al desarrollo tecnológico y a la innovación en inteligencia artificial. Allí apareció en las tres últimas temporadas de la serie, cumpliendo participaciones en un total de 28 episodios.

Nacido el 22 de mayo de 1938 en Londres, se formó en la compañía de teatro clásico Royal Court y luego siguió su carrera escénica en el National Theatre. Su primera aparición en el mundo audiovisual se produjo como actor invitado en una de las mejores series británicas de todos los tiempos, la versión original de El prisionero (1967), protagonizada por Patrick McGoohan.

Más conocido por su trabajo en la televisión (casi toda su carrera la hizo en el Reino Unido) que en el cine, se dio a conocer gracias a la convocatoria de sus famosos sobrinos y después de Batman formó parte del elenco secundario de Dunkerque (2017), otra de las aclamadas películas de Christopher Nolan.

Como curiosidad, la voz de John Nolan era habitual en los vuelos internacionales como locutor oficial de los programas del canal Discovery preparados para el entretenimiento a bordo ofrecido por distintas aerolíneas.