Furor por el menú patrio del papá de Mauro Icardi: cocinó junto a Wanda Nara y agotó stock en tiempo récord

El feriado por el 25 de mayo se vivió con un condimento muy especial en Rosario. Como ya es una costumbre arraigada, Juan Icardi, padre de Mauro Icardi, se puso al frente de sus imponentes ollas populares para deleitar a sus vecinos con sus tradicionales platos patrios. Sin embargo, esta edición de su clásico emprendimiento gastronómico no fue una más: contó con una inesperada campaña de marketing en redes sociales gracias a la complicidad de su exnuera, Wanda Nara, y sus nietas.

Wanda Nara junto a la familia Icardi en Rosario (Foto: Instagram/@juanicardi)

La conductora decidió viajar a Santa Fe junto a Francesca e Isabella para compartir la fecha patria en familia. Lejos de las distancias del pasado, se mostró sumamente unida al entorno de su exmarido y utilizó sus redes sociales para impulsar el negocio gastronómico de Juan. A través de sus historias de Instagram, donde acumula 17.4 millones de seguidores, calificó al menú como “el más rico de todos”. En los videos se pudo ver a las más chicas del clan participar activamente en la cocina familiar, una escena que rápidamente se volvió viral.

Juan Icardi vendió la docena de empanadas a 18.000 pesos (Foto: Instagram/@juanicardi)

El impacto de la difusión digital se tradujo de inmediato en un éxito comercial rotundo. Con una propuesta basada en la cocina casera y la calidez barrial, los precios presentados por Juan resultaron sumamente competitivos en comparación con los valores de la Capital Federal. Mientras que en Buenos Aires una porción de locro promedia entre los $17.000 y los $20.000, Juan ofreció la suya a $12.000. Por su parte, la docena de empanadas cotizó a $18.000. La respuesta del público local fue masiva: se despacharon más de 150 porciones de locro, lo que garantizó una recaudación inicial que superó los $1.800.000, sin contabilizar el stock de empanadas, que también se agotó temprano.

Juan Icardi y el posteo con el que promocionó la venta del menú patrio (Foto: Captura Instagram/@juanicardi)

La logística de la jornada conservó su esencia comunitaria, ya que se les solicitó a los clientes del barrio Alberdi que se acercaran con sus propios recipientes plásticos para retirar las porciones. Esta modalidad sustentable y cercana generó una ola de comentarios positivos, donde cientos de usuarios aprovecharon para felicitar a Juan por mantener vivo el negocio familiar. Entre los mensajes, también estuvo presente el repudio hacia el presente de Mauro Icardi, quien actualmente se encuentra de viaje en Japón junto a la China Suárez.

Juan Icardi y un menú patrio a puro éxito (Foto: Instagram/@juanicardi)

Para despejar cualquier tipo de especulación sobre las finanzas de la familia, Ivana Icardi recurrió a sus redes sociales y aclaró que el proyecto de su padre es el sostén genuino de su vida cotidiana y que ningún integrante depende de los ingresos del jugador del Galatasaray. “Mi papá trabaja con su venta de comida a domicilio, mi mamá es encargada en una lavandería hotelera”, explicó.

Juan Icardi el 25 de mayo de 2025 junto a sus dos nietas

El detrás de escena de la jornada, reflejado en las publicaciones de Aldana Icardi -hermana mayor del futbolista-, mostró una mesa de más de doce comensales donde abundaron las risas, la música y el mate.

Wanda Nara a puro cuarteto en el feriado del 25 de mayo

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la mediática decide pasar la fecha patria en Santa Fe. El año pasado, Wanda también viajó a Rosario para brindarle su apoyo a Juan, consolidando una feliz costumbre familiar que repite el éxito por segundo año consecutivo.