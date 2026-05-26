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Leo Messi y Antonela Roccuzzo deslumbraron con un look combinado en Miami

La rosarina compartió una serie de postales exclusivas junto a su marido y el estilo que ambos eligieron para la ocasión se robó todas las miradas

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Anto Roccuzzo y Lionel Messi no dejan de sorprender con su estilo (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)
Anto Roccuzzo y Lionel Messi no dejan de sorprender con su estilo (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Lionel Messi es más que una figura deportiva y su influencia trasciende los límites del fútbol. El capitán de la selección argentina es una marca registrada que redefine la moda y el entretenimiento a nivel mundial; y así lo dejó ver Antonela Roccuzzo, quien en las últimas horas revolucionó las redes sociales con una serie de fotografías exclusivas desde las entrañas del estadio del Inter Miami.

Anto Roccuzzo revolucionó las redes sociales con una serie de postales exclusivas desde las entrañas del estadio del Inter Miami (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)
Anto Roccuzzo revolucionó las redes sociales con una serie de postales exclusivas desde las entrañas del estadio del Inter Miami (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Mediante su perfil de Instagram, en el que acumula 39.9 millones de seguidores, la rosarina compartió las imágenes en las que se ve a la pareja en plena complicidad desde un sector preferencial del estadio en donde se celebró una nueva colaboración del astro futbolístico con la marca deportiva Adidas, que junto con Kith lanzaron una nueva línea de tarjetas coleccionables. Para la ocasión, Leo y Anto lucieron outfits coordinados y sofisticados que capturaron a la perfección el concepto de esta alianza.

Anto Roccuzzo en una nueva campaña publicitaria de Adidas (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)
Anto Roccuzzo en una nueva campaña publicitaria de Adidas (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Fiel a su estilo casual y elegante, Anto optó por un vestido de corte moderno total black, una elección ideal para armar un look elegante sport impecable. A su lado, el capitán argentino dejó en claro una vez más que su impacto trasciende los botines: acompañó a su esposa con un estilo en blanco y negro que complementó a la perfección cada toma.

Messi acompañó a su esposa con un look urbano que complementó a la perfección cada toma (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)
Messi acompañó a su esposa con un look urbano que complementó a la perfección cada toma (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)
El vestido elegido por Antonela dejó al descubierto su espalda de una manera elegante y muy cuidada (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)
El vestido elegido por Antonela dejó al descubierto su espalda de una manera elegante y muy cuidada (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Como era de esperarse, el posteo desató un furor inmediato entre los usuarios. “Sonríe como si fuera el último campeón del mundo con 8 balones de oro, 6 botas de oro, 910 goles, 413 asistencias y 1154 partidos”; “Hermosa pareja”, “Qué bonitas las fotos, muchos éxitos en el nuevo proyecto” y “Woww, que tu novia te valore así de lindo”, fueron solo algunos de los comentarios que recibieron.

Algunas de las reacciones que la publicación recibió entre los fanáticos de la pareja (Foto: Captura Instagram/@antonelaroccuzzo)
Algunas de las reacciones que la publicación recibió entre los fanáticos de la pareja (Foto: Captura Instagram/@antonelaroccuzzo)
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