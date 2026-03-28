A los 96 años: falleció el director de cine Carlos Orgambide

A los 96 años falleció Carlos Orgambide, guionista, realizador y dueño de una extensa y multifacética labor en el quehacer cinematográfico local. La noticia fue revelada desde Directores Argentinos Cinematográficos, una de las entidades que nuclean a los realizadores audiovisuales de nuestro país.

Nacido en Buenos Aires el 28 de septiembre de 1930, Orgambide empezó trabajando en telenovelas y desde allí incursionó en toda clase de oficios y actividades dentro del mundo audiovisual. Fue camarógrafo, iluminador, reportero gráfico, crítico de cine, director de fotografía, realizador de cortos publicitarios y hasta promisorio artista plástico hasta llegar al largometraje. Dedicó un tramo de su vida profesional al ejercicio de la crítica cinematográfica y también se le reconoce una activa tarea de promoción y difusión del cineclubismo.

Filmó en 1958 su ópera prima como realizador, El hombre y su noche, con Eva Dongé y Enrique Kossi, pero nunca fue estrenada en los cines. Una década después dirigió la primera versión cinematográfica de Chúmbale, basada en la conocida obra teatral de Oscar Viale, con Luis Brandoni, Marta Bianchi, Santiago Bal y Dringue Farías, que siguió el mismo camino al quedar inconclusa luego de varios desacuerdos entre los responsables del proyecto. En 2002, con dirección de Aníbal Di Salvo, Chúmbale llegaría por primera vez a los cines.

El tardío estreno de Orgambide como director de una película que finalmente llegó al conocimiento del público se produjo en 1979 con Queridas amigas, relato del reencuentro entre tres personajes femeninos encarnados por Luisina Brando, Graciela Dufau y Dora Baret. Su carrera como realizador continuó con Toto Paniagua, el rey de la chatarra (1980), inspirada en el popular personaje cómico surgido de la TV e interpretado por el actor uruguayo Ricardo Espalter, acompañado de nuevo por su compatriota Enrique Almada.

Más adelante incursionó en el documental musical (fue uno de los responsables de Buenos Aires Rock, en 1983) y volvió en 1991 al mundo de las adaptaciones teatrales llevando al cine El acompañamiento con guión de su autor, Carlos Gorostiza, y las actuaciones protagónicas de Carlos Carella, Franklin Caicedo y Haydée Padilla. “Yo no me dejo seducir por determinados géneros. Cuando un tema me interesa procuro llevarlo a la pantalla”, señaló en una de las entrevistas que le hizo LA NACION.

Carlos Orgambide (a la derecha) bromea con el actor Enrique Liporace en tiempos del rodaje de Temporal

En 1996 dirigió La maestra normal, basada en el libro de Manuel Gálvez, con Carolina Fal y Pepe Soriano, y tres años después concretó un proyecto largamente elaborado, Temporal (2002), a partir de una novela escrita por Ricardo Cordero, junto a un elenco encabezado por Enrique Liporace, Rodolfo Ranni, Ingrid Pelicori y Jean-Pierre Noher. Trabajó el guión de la película junto a su hermano mayor, Pedro Orgambide, reconocido autor de novelas, obras de teatro, cuentos, ensayos y adaptaciones televisivas.

Del estrecho vínculo artístico entre los dos hermanos surgió el documental Orgambide por Orgambide, que el realizador definió como “un homenaje a la memoria de Pedro” al que se sumaron destacados artistas e intelectuales argentinos, del Chango Farías Gómez y Atilio Stampone a Carlos Ulanovsky y Guillermo Saccomanno.

Dedicó casi una década a preparar su última película, La cacería, estrenada en 2012. La idea surgió de La canción de Zarah, un episodio emitido en el programa televisivo Alta comedia durante la temporada 1994, con guión de Elena Antonietto y puesta de Rubén Szuchmacher. Orgambide quedó impresionado por la temática de la obra que se propuso llevarla al cine, aunque tardó varios años en encontrar los recursos económicos para filmarla.

La película, protagonizada por Magalí Sánchez Alleno, Roberto Carnaghi y Carlos Kaspar, narra la búsqueda que lleva a cabo un periodista argentino para obtener el paradero de un asesino nazi que logró refugiarse en nuestro país durante el primer gobierno de Perón. Todo se complica cuando uno de los hijos de este fugitivo, ignorando el pasado de su padre, empieza a vincularse sentimentalmente con la mujer del periodista. “Lo que más me interesó del relato es la memoria”, destacó en ese momento.