Adentro de 'Rocketman', la película mágica y misteriosa sobre Elton John

El musical suma elementos de fantasía para ir más allá de una biopic ordinaria

Andy Greene 13 de mayo de 2019 • 11:30

Cuando el director Dexter Fletcher firmó para realizar una película sobre Elton John , supo que un docudrama tradicional -como Bohemian Rhapsody- no funcionaría. "Elton tiene que ver con la fantasía y la magia", dice Fletcher. "Queríamos usar sus canciones para elevar esto a más que una biopic."

El resultado es Rocketman, que presenta la vida de Elton como un musical con elementos fantásticos, como un carnaval al ritmo de "Saturday Night's Alright for Fighting". A diferencia de Bohemian Rhapsody, en la que Rami Malek hace la mímica sobre las grabaciones de Freddie Mercury, la estrella de Rocketman Taron Egerton canta todo. "Los musicales se tratan de expresarse a través de la canción", dice el actor. "Si no lo cantás vos, entonces no estás expresando nada."

El film comienza con Elton John entrando a una clínica de rehabilitación a principios de los 90 para combatir una adicción a las drogas y el alcohol que casi acaba con su vida. "Es nuestro narrador, y está contando la historia mientras la recuerda", dice Fletcher. "Está enfrentándose a sus demonios y tratando de ver la luz a través de la oscuridad."

Así que, a pesar de que la película pasa por muchos temas conocidos de la historia de Elton -desde sus días anteriores a la fama en la banda Bluesology hasta su primer encuentro con el letrista Bernie Taupin en 1967, la escritura de su hit "Your Son" y las batallas con el abuso de sustancias durante la cima de su fama-, los cineastas no temían tomarse licencias creativas a la hora de mejorar el relato. Cuando Elton hace su debut en Estados Unidos en 1970, por ejemplo, interpreta "Crocodile Rock", que todavía no había sido escrita. "Fui consciente de eso", dice Fletcher. "Pero lo que me importa es capturar el momento a nivel cinematográfico y musical."

El corazón del film son las relaciones de Elton con Taupin y el ex gerente/amante John Reid. (Reid, que manejó a Queen desde 1975 hasta 1978, es un personaje fundamental en Bohemian Rhapsody también, interpretado por un actor diferente.) En las escenas adelantadas para la prensa, se ve a Taupin presionando a John para que abandone las trampas de la fama y se centre en la música. Durante una discusión en un restaurante, Taupin canta "Goodbye Yellow Brick Road" para desahogar sus frustraciones. "Elton y Bernie son hermanos y se aman", dice Egerton. "Esta es una gran oportunidad para hacer foco en su relación."

Mucho antes de que ambos conocieran a Elton, el actor y el director eran fans. Egerton audicionó para la escuela de teatro a los 17 años cantando "Your Song"; Fletcher hizo lo mismo cuando se probó para un papel en The Rocky Horror Picture Show a sus veintitantos años. Durante la producción, ambos se hicieron amigos de Elton, quien produjo Rocketman con su esposo David Furnish.

Egerton sabe que algunos fans van a cuestionar escenas como la que tiene a Elton flotando sobre su piano mientras canta "Crocodile Rock", pero espera que entiendan. "La película te pide que des un salto imaginativo, como harías si estuvieras en el teatro", dice. "No es un artículo de Wikipedia."