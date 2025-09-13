La foto de Elton John que generó preocupación y la explicación detrás

Elton John, uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos, quien se mantiene muy activo a nivel personal, profesional y también en redes sociales, compartió una foto en Instagram que generó preocupación entre sus seguidores. Es que, en la imagen, se lo puede ver recostado y con sus piernas enyesadas en una cama de hospital.

Esta es la imagen de Elton John que preocupó a todos sus fans (Foto: Instagram @eltonjohn)

“Me sacudieron demasiado... ¡y terminé enyesado! Entre bastidores con Spinal Tap. Hoy se estrena la nueva película, Spinal Tap II, y el nuevo álbum, con mi participación en ‘Escucha a la gente de las flores’ y ‘Stonehenge’. ¡Gracias por invitarme!“, escribió en su posteo. A pesar de transmitir tranquilidad con sus palabras, el artista recibió cientos de mensajes de sus fanáticos que expresaron el cariño que le tienen y la preocupación que sintieron al ver la foto.

Algunos de los principales comentarios que recibió el compositor británico (Foto: Captura Instagram @eltonjohn)

Muchos de los seguidores expresaron lo que sintieron al ver la postal. “Estoy en el aeropuerto y mi corazón se hundió tan rápido JESÚS”, comentó uno. “Me asustaste ”, dijo otro. “CASI ME DA UN PARO CARDÍACO SIR ELTON”; “¡TAMBIÉN ME ASUSTASTE!" y “Qué susto”, fueron los comentarios que más repitieron en el post.

Cabe destacar que Spinal Tap es una banda ficticia de heavy metal creada para la comedia musical This Is Spinal Tap (1984), un falso documental que parodia el mundo del rock. Aunque comenzó como una sátira, el grupo alcanzó estatus de culto: sus integrantes llegaron a grabar discos y presentarse en vivo como si fueran una banda real. La película los convirtió en un ícono del humor musical y popularizó frases como “turn it up to eleven”, que quiere decir “llevar todo al extremo”.

Las botas que utilizó Elton John (Foto: Instagram @eltonjohn)

Spinal Tap II: The End Continues es la esperada secuela del clásico de culto This Is Spinal Tap (1984), dirigida nuevamente por Rob Reiner. Esta vez, la banda ficticia de heavy metal Spinal Tap se reúne después de 15 años para cumplir con un contrato que exige un último concierto.

El documental ficticio es dirigido por el cineasta Marty DiBergi (interpretado por Reiner), quien sigue a los miembros originales: Nigel Tufnel (Christopher Guest), David St. Hubbins (Michael McKean) y Derek Smalls (Harry Shearer). La trama explora temas como la reconciliación, la nostalgia y las situaciones que enfrentan los músicos al regresar a los escenarios.

Spinal Tap y Elton John interpretan Stonehenge

Lo cierto es que las míticas figuras del heavy metal Spinal Tap se aliaron con Elton John para lanzar una nueva interpretación de su clásico “Stonehenge”, que se estrenó el pasado jueves a través del sello Interscope Records. Junto al tema, el grupo dio a conocer también su videoclip oficial, que se incluirá en The End Continues, el próximo álbum ligado al falso documental Spinal Tap II: The End Continues, que llegará a la pantalla grande.

El trabajo reunirá 13 pistas: nueve canciones inéditas y cuatro versiones renovadas de sus temas más emblemáticos, con la participación de invitados de lujo como Paul McCartney, Garth Brooks y Trisha Yearwood.

Otra de las fotos que subió Elton John en su posteo (Foto: Instagram @eltonjohn)

La colaboración entre Elton John y Spinal Tap lo convierte en un auténtico espectáculo musical. Con su inconfundible estilo al piano y voz, el artista británico aporta grandeza a la icónica canción “Stonehenge”, y fusiona la irreverencia de la banda ficticia con su legado como uno de los íconos más importantes del pop y el rock.