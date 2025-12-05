El duro presente de Elton John: “Hace 15 meses no puedo ver”

La salud de Elton John es un tema extremadamente delicado y que genera una gran preocupación entre sus fanáticos. En noviembre de 2024, el músico británico reveló que mientras estaba de vacaciones en el sur de Francia, contrajo una infección que hizo estragos y tuvo devastadoras consecuencias: la pérdida permanente de la visión. Primero fue el ojo derecho y luego el izquierdo. Ahora, a un año de sincerarse sobre su diagnóstico, dio actualizaciones y reconoció que el cuadro avanzó al punto tal que no puede ni siquiera puede ver ni leer nada.

“Hay esperanza y ánimos de que todo estará bien, pero estoy como atorado en esta situación, porque puedo tener un diálogo como este, pero entrar en un estudio y grabar, eso ya es otra cosa. Porque sin ir más lejos, no puedo leer una partitura. No puedo ver nada ni leer nada “, reveló el intérprete de ”I’m Still Standing" en noviembre de 2024 durante una entrevista con Good Morning America y aseguró que estaban “tomando medidas para intentar mejorar”.

En 2024, durante un viaje al sur de Francia, Elton John contrajo una infección ocular que comprometió la visión de los dos ojos

Sin embargo, a poco más de un año de contraer la infección que marcó un antes y un después en su vida, la situación evolucionó desfavorablemente. “Fue devastador. Como perdí el ojo derecho y el izquierdo no está muy bien, los últimos 15 meses fueron un reto para mí porque no pude ver nada, observar nada ni leer nada”, se sinceró el músico de 78 años en una reciente entrevista con Variety. Pero, más allá del difícil momento personal que atraviesa, su esencia se mantiene intacta, como así también su actitud positiva y su confianza en el futuro.

“Tuve una vida increíble y hay esperanza. Solo tengo que tener paciencia y esperar que algún día la ciencia me ayude con esto. Cuando me ayuden, estaré bien. Es exactamente como con el sida. No hay que perder la esperanza, hay que ser estoico, hay que ser fuerte y siempre hay que intentar derribar la puerta para intentar mejorar las cosas”, reflexionó y remarcó que, a pesar de todo, lo que lo alegra es que aún puede hacer música.

"Los últimos 15 meses fueron un reto para mí porque no pude ver nada, observar nada ni leer nada", reconoció Elton John (Foto: Instagram @eltonjohn)

Asimismo, hizo énfasis en el sostén y contención que recibe de su esposo David Furnish y sus dos hijos Zachary (14) y Elijah (12) y del apoyo de sus colegas: “Paul McCartney me llama por FaceTime para ver cómo estoy. Es realmente hermoso. El cariño que recibió de él, de Pete Townshend, de Mick Jagger y de gente así fue increíble. O recibís un correo electrónico de Keith Richards que dice ‘hola, cariño, ¿cómo estás? Sabés que te queremos’, y eso es todo, pero me alegra el día”.

David Furnish, esposo de Elton John, contó que el músico realizó varios tratamientos y que advirtieron mejoras en el ojo izquierdo (Foto: Instagram @eltonjohn)

En cuanto a la salud de John, Furnish le dijo a la revista que realizaron algunos tratamientos y advirtieron ciertas mejoras en el ojo izquierdo, algo que remarcó como positivo. “Seguimos explorando y recibiendo mucha atención de muchos médicos que desean ayudar y apoyar. Debido a que la retina de su ojo derecho está dañada, y estas no se curan de forma natural, por lo que es un área de ciencia emergente. Pero la situación está cambiando muy rápidamente. Lo que la Inteligencia Artificial (IA) está haciendo por la medicina y la ciencia es asombroso. Hay todo tipo de teorías y avances nuevos e interesantes, y pueden procesar los datos y realizar los ensayos mucho más rápido que antes”, explicó.