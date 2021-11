Adiós a las armas: conmovido por la muerte de Halyna Hutchins, Dwayne Johnson tomó una drástica decisión para sus próximos proyectos

La película Alerta roja, que estrenó esta semana en cines y llegará a Netflix la próxima semana, está protagonizada por tres estrellas de Hollywood -Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot- y es una de los tantos films que presentan armas de fuego, dentro del amplio universo de las películas de acción. La producción siguió rigurosos protocolos de seguridad muy cuidadosos en el set, pero después de la trágica muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins en la película Rust, de Alec Baldwin, Johnson dio a conocer su compromiso para dejar de usar armas de fuego reales en todos los proyectos que lleva adelante su compañía, Seven Bucks Productions.

“En primer lugar, estaba desconsolado -comenzó Johnson, hablando con la revista Variety en el estreno de Alerta roja, el miércoles por la noche-. Perdimos una vida. Mi corazón está con su familia y con todos en el set. También conozco a Alec desde hace mucho tiempo“. En diálogo con la publicación, afirmó que solamente usará pistolas de plástico en sus rodajes y que hará cumplir esa regla en cualquier estudio con el que esté trabajando .

Foto de rancho Bonanza Creek, en Nuevo México, donde el actor Alec Baldwin disparó un arma de utilería en el set del western Rust, matando inadvertidamente a una directora de fotografía e hiriendo al director

“No puedo hablar por nadie más, pero puedo decirles que cualquier película que tengamos en carpeta con Seven Bucks Productions... Cualquier película, cualquier programa de televisión o cualquier cosa que hagamos o produzcamos, no usaremos armas reales en absoluto“, sostuvo “La Roca”, el popular apodo que lo acompaña desde sus épocas de luchador. “ Vamos a cambiar a pistolas de plástico, y nos ocuparemos de ello. No nos vamos a preocupar por los dólares; no nos preocuparemos por lo que cueste ”, agregó quien, en 2020, encabezó el ranking que elaboró la revista Forbes entre los intérpretes que más dinero ganaron entre junio de 2019 y junio de 2020 (casi 88 millones de dólares).

Johnson recordó que después de conocer la noticia de que Hutchins había muerto durante el rodaje, estuvo hablando por teléfono con su equipo para discutir los cambios que su compañía necesitaba hacer para garantizar la seguridad. “Me encanta el negocio del cine -dijo Johnson, quien debutó como actor en 2001, con el film El regreso de la momia-. Hay protocolos y medidas de seguridad que siempre hemos tomado en el negocio del cine y nos tomamos muy en serio, y estos sets son sets seguros, y estamos orgullosos de eso. Pero los accidentes ocurren. Y cuando sucede algo como esto, de esta magnitud, creo que lo más prudente y lo más inteligente es hacer una pausa por un segundo y volver a examinar cómo vas a avanzar y cómo vamos a trabajar juntos. Cualquier película que Seven Bucks haga con cualquier estudio, la regla siempre será que no usaremos armas reales . Eso es todo“, continuó.

El actor Dwayne Johnson, la actriz israelí Gal Gadot y el actor canadiense Ryan Reynolds durante el estreno mundial de Red Notice PATRICK T. FALLON - AFP

Seven Bucks Productions, fundada por Johnson y su socio comercial Dany García, está detrás de algunas de las películas más lucrativas de los últimos años, desde Jumanji hasta Jungle Cruise pasando por Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw y Black Adam, que se estrenará el 29 de julio del 2022. Johnson es una de las personas más famosas del mundo y una de las figuras más respetadas y queridas en el negocio, por lo que su respaldo para poner fin al uso de armas de fuego reales, afirma Variety, puede iniciar un efecto dominó de toma de decisiones en todas las producciones de Hollywood .

El director de la película Alerta roja, Rawson Marshall Thurber, e Hiram García, presidente de producción de Seven Bucks Productions, también hablaron con la revista sobre la importancia de las medidas de seguridad al manipular armas en escenarios. “Lo que sucedió en Rust es una tragedia total. Nunca debería haber sucedido, especialmente si sigues los procedimientos diseñados para evitar que algo así suceda”, afirmó el director. “Con cualquier película que hacemos, la seguridad siempre es primordial para nosotros y, obviamente, hemos hecho muchas películas con armas de fuego -agregó, por su parte, García-. Existen protocolos estrictos sobre cómo abordamos esas cosas y fue desgarrador ver lo que sucedió en ese set“. El productor también aseguró que nunca volverán a usar pistolas reales en el set.

El miércoles, el estreno de Alerta roja se apoderó del centro de Los Ángeles. Los protagonistas del film saludaron a los fanáticos, que se agolparon frente al cine para verlos, al tiempo que Johnson y Reynolds hicieron también de la noche un asunto familiar: ambos llevaron a sus madres al estreno. La esposa de Johnson, la música Lauren Hashian, también apoyó con orgullo a su esposo y tenía su propia razón para celebrar: una composición suya fue incluida dentro de la banda sonora del film de Netflix.