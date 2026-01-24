Adiós Aquaman, llegó Lobo: Jason Momoa aparece en el nuevo clip de de Supergirl, pero en la piel de un popular antihéroe de DC

Warner Bros. calienta motores de cara al estreno de Supergirl. La película protagonizada por la prima de Superman, que llegará a los cines de Argentina el 25 de junio, busca ser uno de los mayores éxitos de taquilla del año. Y si bien hace pocas semanas debutó en internet el primer avance del film, el productor James Gunn compartió un breve clip que presenta a uno de los personajes más atractivos de esta historia.

En la anterior continuidad del universo DC en el cine (aquella fallida etapa coordinada por Zack Snyder), Jason Momoa había interpretado a Aquaman en dos películas solistas, también en La Liga de la Justicia, y en algún que otro cameo. Cuando esa versión de los superhéroes de DC quedó discontinuada, nada podía hacer anticipar que Momoa regresaría al mundo de los superhéroes. Sin embargo, el reciente clip de Supergirl subido durante la tarde del viernes confirma la vuelta de ese actor, aunque en la piel de un nuevo personaje llamado Lobo.

En el clip de pocos segundos, el intérprete aparece caracterizado como el popular cazarrecompensas cuyo único principio es seguir sus propios intereses, sin ningún tipo de preocupación que vaya más allá de su conveniencia. De aspecto pálido, gigante en su presencia, con un habano y subido a una moto espacial, Lobo promete hacer su gran debut en el cine llevando violencia y desparpajo en cada una de las escenas que lo tengan en el centro de la acción.

Lobo Captura

En sus redes sociales, Momoa también subió el clip y mostró su entusiasmo por formar parte de Supergirl. Como era de esperar, los comentarios positivos se multiplicaron en el perfil del intérprete, ya que muchos celebraban que volviera al cine de superhéroes con un personaje que parece hecho a su medida.

Jason Momoa STEFANO RELLANDINI - AFP

En el universo DC, Lobo apareció por primera vez en 1983, en las páginas del cómic Omega Men. Inicialmente retratado como un villano, este cazarrecompensas planetario hacía de los malos modales, las grosería y la violencia desmedida sus principales rasgos. A finales de los años ochenta, su aparición en la historieta Liga de la Justicia Internacional le significó un subidón en términos de popularidad, y allí se desarrollaron nuevas aspectos de su personalidad y se reveló que es el último ejemplar de la especie czarniana, porque él mismo mató a todos sus congéneres. Lobo también es dueño de una astucia y una fuerza bruta que supera por mucho la media, y es un acérrimo defensor de los delfines espaciales, una raza en extinción.

Lobo en Buenos Aires Captura

A comienzos de los noventa, un período en el que se pusieron de moda los personajes esencialmente violentos, Lobo alcanzó el pico más alto de su fama y tuvo una exitosa serie de historietas propia, en la que vivió toda clase de incorrectas aventuras. Como nota de color, en el número 43 de esa serie (publicado en agosto de 1997), Lobo visitó brevemente Buenos Aires, en una imperdible lectura que fue dibujada por el artista local Ariel Olivetti.

Aunque durante los últimos años no se mantuvo como uno de los personajes más populares de DC, eso no impidió que su aparición en el último adelanto de Supergirl fuera ampliamente celebrada por un público que está familiarizado con el personaje y su particular estilo. Y esta versión encarnada por Jason Momoa, quien es dueño de un parecido notable con ese cazarrecompensas, probablemente le haga justicia a uno de los grandes íconos contraculturales de los años noventa.