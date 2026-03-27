Eva De Dominici habló por primera vez sobre su posible llegada al universo de Superman
La actriz pasó por Antes que nadie (Luzu TV) y expresó sus deseos de trabajar junto a James Gunn, a quien señaló como un referente dentro de la industria
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Ante el inminente inicio del rodaje de Man of Tomorrow, la secuela de Superman que tiene prevista su fecha de estreno para julio de 2027, circularon rumores de que Eva De Dominici podría formar parte del mundo de DC, las adaptaciones cinematográficas de los personajes de DC Comics, producidas por DC Studios y Warner Bros. A raíz de esto, la actriz rompió el silencio.
La ex Patito Feo pasó por Antes que nadie (Luzu TV) y habló sobre su vida en Estados Unidos, donde se radicó hace ocho años tras iniciar su relación con Eduardo Cruz —hermano de Penélope Cruz—, con quien tiene un hijo en común. Al contar su experiencia de trabajo en el exterior, fue consultada sobre la versión que la involucra en la cinta escrita y dirigida por James Gunn.
“Hay un rumor sobre tu próxima película y hablan de un universo muy enorme que es el de Superman. Dicen que puede ser que seas parte de la próxima peli de Superman. ¿Podés hablar de eso? ¿Es cierto, no es cierto? ¿Te comprometo?, quiso saber Diego Leuco.
Sin entrar en detalles técnicos, la actriz de 30 años no escatimó en elogios para con el director, a quien señaló como un referente con el que desea colaborar. “James Gunn es un director con el que a mí me encantaría trabajar. Soy muy fan y, en algún momento, me fascinaría interpretar a un superhéroe; es uno de mis sueños”, reveló. Asimismo, expresó su anhelo de que “ojalá” pronto le toque asumir un rol en este tipo de producciones.
Los rumores cobraron una fuerza imparable desde que se supo que De Dominici protagonizará, junto a Mark Wahlberg, Balls Up, la comedia de acción que se estrenará el próximo 15 de abril en Prime Video. “Estamos hablando del director de Tonto y retonto, Loco por Mary y de la película que ganó el Oscar, Green Book”, dijo Eva en una reciente entrevista con Ohlalá! sobre la oportunidad de trabajar con Peter Farrelly. “Yo veía sus charlas TED donde él dice que uno se puede divertir fallando, que la falla es el camino. Eso me acompañó muchos años y me pareció una locura terminar grabando con él”, aseguró.
Tras estos hitos en su carrera, las redes sociales estallaron con la teoría de que su próximo paso sería personificar a Máxima, la monarca alienígena del planeta Almerac. En los cómics de DC, esta poderosa villana es conocida por su obsesión con Superman, a quien busca incansablemente para convertirlo en su esposo.
“¡MI PAÍS, MI PAÍS! Eva de Dominici estaría en conversaciones para interpretar a la villana MÁXIMA en #ManOfTomorrow“, escribieron desde la cuenta oficial de X de DC de Argentina. La noticia no tardó en generar revuelo entre los usuarios, quienes expresaron su alegría al respecto. “Eva está trabajando en USA hace rato en películas no tan conocidas, si pega un papel en DC (James Gunn la sigue en Instagram), es un salto importante en su carrera”; “A James le encantan las mujeres de Hispanoamérica” y “Toca bancarla”, fueron solo algunos de los comentarios.
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