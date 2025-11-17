¿Griselda Siciliani o Moria Casán? Netflix reveló las primeras fotos de la actriz caracterizada para la biopic de la diva

En una época donde las biopics están de moda, no podía faltar la de ella: Moria Casán. Desde que se supo que esta ficción inspirada en la vida de “La One” era un hecho, las especulaciones sobre quién iba a interpretarla se pusieron en marcha. Sin embargo, enseguida se supo que no era una sola actriz la elegida para darle vida, sino tres: Sofía Gala Castiglione (que encarnará a su madre en sus años de juventud y sus inicios en el teatro de revista), Griselda Siciliani (que abarcará a la diva en su momento de mayor esplendor) y Cecilia Roth (que reflejará una Moria más actual). En las últimas horas, Netflix dio a conocer las primeras imágenes oficiales de la estrella de Envidiosa en la piel de la capocómica, y el parecido es impactante.

Griselda Siciliani será la encargada de interpretar a Casán en su época más mediática Prensa Netflix

Desde hace meses, la actriz, cantante y bailarina abandonó la melena cortita que llevará Vicky en la tercera temporada de Envidiosa para dejar crecer su cabello y su flequillo. Un nuevo proyecto laboral se avecinaba y ella tenía que volver a camuflarse como lo hizo tiempo atrás para ponerse en la piel de Zulema Yoma, en la serie de Menem.

Griselda Siciliani como Moria Prensa Netflix

En esta oportunidad, el desafío era personificar a Ana María Casanova, la vedette que fue ícono en los años 80 y que, con los años, se convirtió en una de las grandes divas de nuestro país. Y, a juzgar por las imágenes, vaya que lo ha logrado. Su aspecto físico, sus outfits estrafalarios y sus gestos hacen que por un momento volvamos a encontrarnos con esa Moria de sus años más mediáticos.

Griselda Siciliani como Moria en la inauguración de su playa nudista en Santa Clara Prensa Netflix

“Tenés un beneficio cuando alguien existe. Cuando yo tengo que construir a Vicky es mucho más difícil todo porque yo tengo que imaginar cada una de sus expresiones, tomar decisiones, es todo un diseño desde cero. En cambio, cuando tengo que construir a Moria tengo a disposición una cantidad de material que existe y a ella, entonces tomo las decisiones a raíz de eso”, le contó la actriz recientemente a LA NACION respecto a las diferencias que hay entre encarnar a un personaje real de uno ficcional.

Su debut como conductora televisiva, su faceta como empresaria al frente de Playa Franka, un balneario nudista que inauguró en Santa Clara del Mar, y su consagración como actriz dramática con Brujas, una obra que ha permanecido en la cartelera teatral durante más de tres décadas, son algunos de los momentos que tendrá que recrear Siciliani. Con producción de Netflix, la biopic está dirigida y escrita por Javier Van de Couter y realizada por About Entertainment, productora liderada por Armando Bo.

Brujas marcó la consagración de Moria como actriz dramática. Mientras que Luciana Ulrich Cárpena tendrá la misión de encarnar a su tía Nora Cárpena, Graciela Dufau será interpretada por Pilar Viñes y Thelma Biral por Martina Perret. En el caso de la fallecida Susana Campos, la actriz Melisa Marzioni será quien la personifique Prensa Netflix

“La primera One, mi amor”

Las imágenes de la transformación de Siciliani llegan diez días después de que circulen las primeras fotos de Sofía Gala en la piel de su propia madre. Su heredera será la encargada de relatar sus comienzos en el mundo del espectáculo y sus momentos más icónicos durante los años setenta y ochenta.

“La serie empieza con Moria cuando va a tomar ese examen a la Facultad de Derecho, y en el camino recibe el llamado de Carlos A. Petit, que le propone debutar esa misma noche en el Teatro Nacional. Ella deja los estudios y sin decirle nada a sus padres hace la prueba y queda. Durante toda esa etapa, a Moria la interpreta Sofía”, anticipó el periodista Lucas Bertero en el ciclo Empezar el día.

En esas imágenes que la joven compartió en sus redes no solo se puede observar el gran parecido físico y gestual con su madre, sino quiénes serán los otros actores encargados de interpretar a personajes de gran envergadura en la vida de “La One”. Mientras que Marco Antonio Caponi tendrá la tarea de personificar al actor cómico Mario Castiglione, su primer marido y padre de su hija Sofía, la actriz Micaela Riera hará de Susana Giménez. Las interpretaciones de Alberto Olmedo y Jorge Porcel quedarán en manos de Sebastián Rosso y Hernán Giménez, respectivamente.

“Mi vida es una película, cumpliré 80 años y fue puro avasallamiento”, confesó Moria en una reciente entrevista con LA NACIÓN mientras advertía que contar su historia en pantalla “será realismo mágico”. A pesar de que tuvieron que convencerla para hacerla, la dueña de “la lengua karateca más filosa del país” aclaró: “No voy a romantizar mi vida. Las partes glam serán así y las partes oscuras serán oscuras. Se verá todo lo que se tiene que ver. La gente de Netflix me dijo que, en nuestro país, no hay otra mujer que tenga el trasvasamiento comunicacional que tengo yo”.

Si bien no tuvo poder de elección en cuanto a las actrices encargadas de interpretarla, Casán se mostró muy a gusto con ellas: “En la serie hay que actuar con autenticidad, porque caricaturas hay miles, soy la mujer más imitada del planeta. Acá la cosa pasa por otro lado, por el ADN. La (Cecilia) Roth dice que está abducida por mí y la (Griselda) Siciliani está fascinada. Estoy honrada que me hagan tanto ellas como Sofía (Castiglione)”, expresó sobre esta nueva puesta que aún no tiene fecha de estreno confirmada aunque se habla de agosto de 2026, justo para el cumpleaños de la diva.