Qué pasará con Envidiosa: lo que reveló Griselda Siciliani sobre la tercera temporada y el final

Griselda Siciliani anticipó el futuro de Envidiosa a días del estreno de la tercera temporada, disponible en Netflix desde el miércoles 19 de noviembre. La actriz dialogó con LA NACION sobre la evolución de su personaje y reveló que esta entrega mostrará a Vicky enfrentando mandatos y aplicando lo aprendido en terapia. Además, adelantó que esta temporada marca el inicio de la despedida de este personaje clave en su carrera.

Vicky se renueva: desafíos y cambios de la tercera temporada

La protagonista confiesa no tener mucho en común con Vicky, la protagonista de Envidiosa. A diferencia de su personaje, ella no se considera una persona celosa ni envidiosa. “No soy una persona celosa ni envidiosa. No va por ahí mi neurosis (risas). Mi neurosis va más por el perfeccionismo, por querer abarcar mucho, por castigarme por las cosas que no llego a hacer, pero no por la competencia con los otros. Por eso me resulta tan lindo hacer a Vicky, porque no tengo tantos puntos en común y eso me permite jugar mucho más”, explica.

Envidiosa tercera temporada, tráiler oficial

La tercera temporada muestra a Vicky experimentando un cambio significativo, donde comienza a aplicar las herramientas aprendidas en terapia y a cuestionar los mandatos sociales. “Siento que esta es la primera vez que Vicky hace un cambio, que descubre algo. Se empiezan a ver esas herramientas que tomó de la terapia, de su pareja, de su hermana y hay cambios en su vida. Y hacia el final de la temporada es cuando realmente descubre que aquello que creía que era un deseo era un mandato, un mandato muy poco conectado con lo que realmente quiere para su vida”, afirma Siciliani.

Esteban Lamothe y Griselda Siciliani en la temporada 3 de Envidiosa Alina Schrwarcz / Netflix

La relación entre Vicky y Matías, interpretado por Esteban Lamothe, se consolida, pero enfrenta nuevos desafíos. Siciliani destaca la fuerte amistad y confianza que tiene con Esteban Lamothe, lo que facilita la filmación de las escenas, ya que, la buena química entre ambos permite improvisar y explorar el vínculo de los personajes.

Nuevas figuras en el elenco de Envidiosa

La tercera temporada de Envidiosa incorpora a Nicki Nicole, Agustín Aristarán (Soy Rada), María Abadi, Sebastián Wainraich y Julieta Cardinali. Siciliani destaca la química inmediata que tuvo con Nicki Nicole, con quien desarrolló una relación casi maternal en la ficción. “Con Nicki tuvimos química enseguida y se armó algo muy lindo. Por momentos, Vicky y Virtudes (así se llama su personaje) tienen una relación muy maternal. Me dio mucho honor ser la primera persona con la que dé sus primeros pasos como actriz. Es una genia absoluta.”

Nicki Nicole es parte de la tercera temporada de "Envidiosa" (Foto: Instagram @nicki.nicole)

El éxito de Envidiosa

Siciliani explica que el éxito de Envidiosa reside en la incorrección política de del personaje. “Todo lo que piensa y todo lo que dice es incorrecto, es cancelable. Vicky atrasa mucho en todo pero, a su vez, lo hace desde tal honestidad e ingenuidad que uno termina empatizando con ella”, asegura.

El mayor desafío fue lograr que el público empatizara con un personaje con tantos aspectos negativos: “A pesar de todas sus cosas negativas, estaba ocupada en generar humor y vulnerabilidad, y eso lo lográs con sutilezas en la actuación, en el libro y en la dirección.”

Griselda Siciliani contó los desafíos de interpretar a su personaje en "Envidiosa" Fabián Marelli

El rodaje de la última temporada

El rodaje de la serie fue agotador debido a la intensidad del personaje y la cantidad de escenas en las que participa. “Estoy en todas las escenas y en todos los capítulos, entonces eso se traduce en jornadas de trabajo de once horas por día, todos los días, durante muchos meses. Creo que ese fue el mayor esfuerzo” expresó la actriz. Sin embargo, se siente agradecida por la respuesta del público.

El último día de rodaje fue muy emotivo para Siciliani: “Me acuerdo de que ese día me fui con un montón de regalos que me habían hecho los diferentes equipos de vestuario, de arte, de sonido, y me subí al auto y lloré todo el trayecto despidiendo a este personaje”.

La nueva temporada de "Envidiosa" estará disponible el 19 de noviembre en Netflix Alina Schrwarcz / Netflix

El legado de Envidiosa

En la misma línea, destaca la experiencia de trabajar en una plataforma como Netflix, diferente a la televisión de aire y que el éxito de la serie superó las expectativas: “Si bien todos sentíamos que este proyecto iba a funcionar, pasó algo más que eso que ni sé cómo explicar. Me fui diez días a Madrid y en la calle era como estar acá. Donde entraba me hablaban de la serie, del personaje, qué cuando viene la tercera. Me fui a Brasil a descansar un poco y fue igual. Creo que con el tiempo me voy a dar cuenta de que me dejó, lo tengo muy encima todavía”, concluye Siciliani.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Cynthia Caccia.