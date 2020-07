Alicia Silverstone recordó a Brittany Murphy, a 25 años del estreno de Ni idea

Con motivo del aniversario de la comedia de culto, su protagonista habló sobre cómo fue trabajar con la fallecida actriz

Con motivo de un nuevo aniversario del film Ni idea -la comedia de Amy Heckerling estrenada hace 25 años, libremente inspirada en la novela de Jane Austen, Emma-, su protagonista, Alicia Silverstone, recordó cómo fue trabajar con la talentosa Brittany Murphy.

"Brittany no se parecía en nada a su papel de Tai", remarcó Silverstone en diálogo con Vogue sobre la actriz, quien murió a los 32 años el 20 de diciembre de 2009, por una neumonía. Cinco meses después, también fallecía su esposo, Simon Monjack, y todavía persisten las dudas respecto a las causas de sus respectivas muertes.

Silverstone también habló sobre cómo fue el casting para el rol de Tai, la joven que ingresa a la secundaria y se convierte en la protegida de Cher. "Me acuerdo de verla y pensar que era increíble para el personaje. No puedo ni decir cuántas chicas fueron a audicionar para ese papel, pero sí recuerdo ver a Brittany y pensar en lo adorable que era", expresó.

La actriz contó que en ese momento habló con la directora y le comentó sobre el casting de Murphy. "Como me pareció maravillosa, y sentí que había elevado el rol de Tai a nuevos niveles, hablé con Amy rápidamente y le dije '¡Ella es la indicada! Ella es la mejor', esperando que coincidiera conmigo", contó Silverstone. La directora le respondió que ya se había dado cuenta de eso: "Por supuesto que es la mejor", le dijo.

Brittany Murphy como Tai en el film de Amy Heckerling

Por otro lado, la actriz habló sobre cómo Murphy y todo el elenco abordaron el rodaje con cierta incomprensión sobre lo que se estaba gestando.

"Creo que intelectualmente no teníamos idea de que estábamos filmando una película importante. Quizá otras personas sí lo procesaban, pero yo era tan inocente que ni siquiera estaba pensando en mi carrera, era como un trabajo más que estaba haciendo. Fue un papel que me parecía diferente porque... Bueno, antes que nada, no sabía que yo podía ser divertida", se sinceró la protagonista de la comedia que, a 25 años de su lanzamiento, todavía mantiene su vigencia.

