En fotos: de la pasión de George Clooney y su esposa a los mejores looks del Festival de Venecia

Actores, actrices, directores y modelos lucieron sus mejores galas en la jornada de inauguración de la tradicional muestra italiana

George Clooney y su esposa, la abogada Amal Clooney, fueron los protagonistas de la jornada inaugural del tradicional Festival de Cine de Venecia
La pareja se lució en la alfombra roja del estreno de la nueva película del actor, Jay Kelly. Mientras Clooney lució un tradicional esmoquin, Amal optó por un vestido buganvilla de escote corazón, con una impresionante cola
Además de sonreír para las cámaras y mostrar sus elegantes atuendos, Clooney y su esposa se mostraron muy enamorados y apasionados en la alfombra roja
Otro de los protagonistas del film, Adam Sandler, posó junto a su esposa Jackie y sus hijas Sunny y Sadie
Billy Crudup, quien también forma parte del elenco de Jay Kelly, se mostró también muy enamorado de su pareja, la actriz Naomi Watts
Laura Dern, protagonista femenina del film, eligió para el estreno un particular vestido texturizado de dos tonos
Cate Blanchett dio una vez más cátedra de elegancia y sensualidad en la ceremonia de apertura, enfunda en un vestido de De Armani Privé
Emma Stone capturó todas las miradas con su vestido diseñado por Louis Vuitton en el estreno de Bugonia, la película que marca una nueva colaboración entre la actriz y el director Yorgos Lanthimos
La miembro del jurado Fernanda Torres posa para los fotógrafos en la alfombra roja de la ceremonia de apertura y el estreno de la película La Grazia. La actriz brasileña fue otra de las celebridades que eligió para la ocasión una creación de Armani Privé
Shailene Woodley, que acompañó a su amiga Laura Dern, fue una de las pocas celebridades que eligió un vestido corto
Alicia Silverstone en el estreno de Bugonia, la película que marca su regreso a las grandes ligas
Emily Mortimer, que también forma parte del elenco de Jay Kelly, con un vestido blanco
El director y guionista griego Yorgos Lanthimos en el estreno de su nueva película, que cuenta la historia de una joven que captura a un hombre de negocios porque está convencida de que es un invasor extraterrestre
Los directores Francis Ford Coppola y Werner Herzog llegaron a la ceremonia de apertura tomados de las manos
Heidi Klum y su hija Leni posaron juntas en la alfombra roja de la ceremonia de apertura. Las dos lucieron reveladores vestidos de Intimissimi
La actriz china y miembro del jurado, Zhao Tao , eligió un vestido de Prada que remite a los tradicionales trajes orientales
Riley Keough, actriz de Jay Kelly, posó en la alfombra roja del estreno del film un conjunto de casaca y falda
Muy elegante y sonriente, Jesse Plemons pasó también por la alfombra roja de Bugonia, el film que protagoniza junto a Emma Stone y Alicia Silverstone
Noomi Rapace llamó la atención con un dos piezas compuesto por un pantalón de sastrería y una particular capa irregular
La actriz Linda Messerklinger posó muy sonriente, luciendo un vestido negro de encaje con mangas y transparencias
