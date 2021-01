"Agotador": Ana de Armas y la tarea más complicada al momento de personificar a Marilyn Monroe Crédito: Instagram

El próximo proyecto de Ana de Armas la verá convertida en la legendaria Marilyn Monroe en la gran pantalla, como parte de su papel protagónico en la película Blonde. En una nueva entrevista publicada en The Sunday Times que tuvo lugar antes de su separación de Ben Affleck, la actriz confesó que necesitó varios meses de trabajo para perfeccionar la forma de hablar de la diva de Hollywood.

"¡Lo intenté! -dijo la intérprete nacida en Cuba- Solo me tomó nueve meses de entrenamiento y práctica de dialectos. Fue una gran tortura, muy agotador. Mi cerebro estaba frito", aseguró. Por otra parte, la historia le ha permitido reflexionar largo y tendido acerca de los desafíos a los que se enfrentan las mujeres en la meca del cine, tanto en la época en que la famosa rubia era una de las mujeres más deseadas del mundo como en la actualidad. "En general, es muy fácil establecer paralelismos entre cómo estaban las cosas en los años 30, los 40 y los 50 y en nuestros días. Y, sobre todo, con cómo resulta muy complicado lograrlo si no cuentas con una base sólida y con tu familia para apoyarte", añadió.

Pese a que la pandemia paralizó todos sus planes, sus trabajos del año pasado se podrán ver en este 2021. Armas es la nueva chica Bond en la saga del agente 007 llamada Sin tiempo para morir, cuyo estreno está previsto para octubre después de haberse pospuesto por la crisis sanitaria; también tiene pendiente Deep Water, el thriller sobre un matrimonio que le permitió conocer a Affleck; y Blonde, la película sobre Marilyn Monroe que Netflix lanzará a lo largo de este año.

La actriz festejando su último cumpleaños junto a Ben Affleck Crédito: Instagram

People confirmó la semana pasada que Affleck y De Armas habían acordado tomar caminos separados. "Ben no está saliendo más con Ana", reveló una persona cercana a la pareja. "Ella rompió con él. La relación entre ambos era complicada, Ana no quiere vivir permanentemente en Los Ángeles y Ben, obviamente, tiene que hacerlo ya que sus hijos residen allí", agregó.

El hermano de Affleck, el también actor Casey Affleck, habló recientemente sobre la separación de la pareja y dijo: "La realidad es que creo que este año ha sido muy duro para las personas en las relaciones. Ana es una persona dulce, divertida, inteligente y encantadora; creo que no tendrá problemas para conocer a otra persona", dijo a Entertainment Tonight mientras promocionaba su nueva película Our Friend, y agregó que tiene grandes esperanzas sobre la carrera de su excuñada. "Vi su actuación como Marilyn Monroe en Blonde, que no ha sido estrenada, y apostaría mucho a que se llevará todos los premios. Va a tener un buen año. No estoy muy preocupado por ella", asumió.

Según parece, la protagonista de Entre navajas y secretos ama viajar y, a sus 32 años, se considera joven y aventurera. "Cuando no está trabajando, ella quiere viajar. No quiere quedarse quieta en Los Ángeles", explicó una fuente. Affleck, quien justo después de separarse habría dejado en el contenedor de basura un poster gigante de su ex en la calle, tiene proyectos: es uno de los protagonistas de The Tender Bar, el film dirigido por George Clooney que se verá por Amazon Prime Video.

