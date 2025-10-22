Los motivos detrás de la reciente separación de Tom Cruise y Ana de Armas

Después de días de rumores, Tom Cruise y Ana de Armas se separaron. La actriz cubana y el protagonista de la serie de películas de Misión Imposible decidieron ponerle fin a la relación que se consolidó el 14 de febrero de este año, en el Día de los Enamorados.

Según reveló una fuente cercana a la expareja al medio británico The Sun, la razón por la que eligieron caminos separados sería porque “se llevan mejor como amigos”. “Tom y Ana se lo pasaron bien juntos, pero su tiempo como pareja llegó a su fin”, indicaron.

La actriz cubana y el protagonista de la serie de películas de Misión Imposible decidieron ponerle fin a su relación (Instagram:@Ana_d_armas/Archivo) Instagram:@Ana_d_armas/Archivo

Y agregaron: “Seguirán siendo buenos amigos, pero ya no están saliendo. Simplemente, se dieron cuenta de que no iban a llegar tan lejos y que estarían mejor como compañeros”.

En ese sentido, es que afirmaron que “la chispa se había apagado entre ellos”, pero todavía aman la compañía del otro. Asimismo, la elección de llevar adelante una buena relación es porque pueden compartir el set a futuro. “Ella ya fue elegida para su próxima película, así que seguirán trabajando juntos”, señalaron.

Cabe recordar que después de varias señales que daban cuenta de su vínculo, la actriz de 37 años y el actor de 63 dieron a conocer su romance al ser fotografiados tomados de la mano durante un viaje a Vermont, Estados Unidos, en julio de 2025.

Las imágenes, las cuales fueron publicadas por TMZ, se sumaron a las que se viralizaron meses atrás, precisamente en San Valentín, cuando fueron fotografiados en plena cena romántica en Londres. Pero aquella experiencia inolvidable no fue la única. También compartieron escapadas en helicóptero a Madrid, otra en yate por Menorca y hasta fueron vistos en el entorno íntimo de Armas, cuando festejó su cumpleaños número 37.

Tom y Ana se conocieron a principios de 2025, durante las reuniones de preproducción de Deeper, la película de ciencia ficción que estaba planeada para que protagonizaran juntos, pero que fue pausada por Warner Bros por cuestiones de presupuesto.

En mayo, Cruise se había pronunciado por primera vez sobre su enamorada. En declaraciones al medio Extra, el actor la describió como “muy talentosa, gran actriz dramática, cómica, con una habilidad tremenda y que aprende rápidamente”.

Ana de Armas en Good Morning America (Foto: Captura YouTube)

Por su parte, de Armas había adelantado en una entrevista con Good Morning America que estaba colaborando con el reconocido actor en múltiples proyectos. “Es muy divertido. Definitivamente, estamos trabajando en muchas cosas”, indicó y completó: “Son varios proyectos, con los directores Doug Liman y Christopher McQuarrie y, por supuesto, Tom... Y estoy muy emocionada”.

La vida amorosa de Tom Cruise siempre estuvo relacionada con mujeres de renombre. Junto a Nicole Kidman (1990-2001) conformaron una de las parejas más icónicas de Hollywood, actriz con la que adoptó dos hijos; y con Katie Holmes (2006-2012), protagonizó un romance que comenzó de forma eufórica y muy pública, y fue con quien tuvo a su hija Suri. Además de sus esposas, también tuvo noviazgos notables, como el breve romance con la cantante Cher en los 80 y su relación de tres años con la actriz española Penélope Cruz (2001-2004).

Junto a Nicole Kidman (1990-2001) Tom Cruise fue parte una de las parejas más icónicas de Hollywood Agencia AFP

Al igual que su expareja, la vida sentimental de Ana de Armas también incluye figuras, pero de bajo perfil, como su matrimonio con el actor español Marc Clotet (2011-2013). Su noviazgo más notorio en Hollywood fue con Ben Affleck (2020-2021), una relación mediática que finalizó por el exceso de atención pública. Antes de Cruise, mantuvo un vínculo muy privado con el ejecutivo de tecnología Paul Boukadakis.