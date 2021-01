Ben Affleck se deshizo de la gigantografía de su exnovia que tenía en su residencia y muchos especularon que el encargado de tirarla a la basura fue su hermano, Casey Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Luego de casi un año de relación, Ben Affleck y Ana de Armas decidieron tomar caminos diferentes. "Ben no está saliendo más con Ana", reveló una persona cercana a la pareja a revista People respecto a la separación. "La relación entre ambos era complicada, Ana no quiere vivir permanentemente en Los Ángeles y Ben, obviamente, tiene que hacerlo ya que sus hijos residen allí", apuntó.

"Esto fue algo mutuo y se desarrolló en términos amigables", contó otra fuente. "Ellos están en diferentes etapas de sus vidas, pero hay un gran amor y mucho respeto", remarcó. "Ben continúa trabajando en sí mismo. Él tiene tres trabajos acordados y es un gran padre de hogar. Están los dos felices con cómo se encuentran hoy en sus vidas", concluyó.

Los días posteriores al anuncio, todos los flashes apuntaron a los actores, quienes se conocieron en el rodaje de la película Deep Water y se enamoraron. La foto más llamativa que surgió en estos días involucró a un hombre arrojando a la basura una gigantografía de la actriz de Entre navajas y secretos.

¿Quién fue el responsable de tirar la foto a la basuras? Las redes se llenaron de especulaciones Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Según las versiones, Affleck mismo pidió que se retire de su residencia la foto de su ex, que había sido un regalo de los hijos que el actor tuvo con Jennifer Garner, Violet, Seraphina y Samuel. De manera inmediata, las redes comenzaron a especular sobre la identidad de la persona que efectivamente tiró la gigantografía, que estaba camuflada con barbijo y gorro, y muchos aseguraron que se trataba del hermano de Ben, el ganador del Oscar Casey Affleck.

El rumor cobró tanta fuerza que el mismo Casey debió desmentirlo. "No, ese no soy yo", le dijo el actor a Entertainment Tonight, y se explayó sobre el estado sentimental de su hermano. "No me atrevería ni a decir si están separados de manera definitiva, eso se lo dejo a ellos. Muchas personas me mandaron esa foto y yo iba a tuitear algún chiste o respuesta, pero nada me parecía apropiado, y tampoco tengo Twitter, así que no iba a funcionar, pero el hombre de la foto definitivamente no soy yo", declaró el actor de Manchester junto al mar.

Ben Affleck y Ana de Armas se separaron recientemente alegando estar en diferentes etapas de sus vidas Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

"Ana es una persona muy dulce, inteligente, divertida y carismática, creo que no tendrá problemas en conocer a alguien más, y yo estaré ahí para apoyar a Ben, pero tampoco creo que tenga problemas. Mi consejo es que lo piensen bien porque pasar la cuarentena sin pareja no es divertido", bromeó Affleck, quien además reveló que la actuación de su excuñada en Blonde, la biopic donde interpreta a Marilyn Monroe, le garantizará un Oscar.

"El año que viene lo gana, yo pude ver la película y apuesto que obtendrá cada premio, pienso que es una gran persona también, la gente no la conoce mucho, pero es muy dulce y talentosa", concluyó el hermano de Ben.

