La razón por la que Ana de Armas y Tom Cruise terminaron su breve pero intenso romance

Hace unos días, se conoció la noticia de que Ana de Armas y Tom Cruise le habían puesto punto final a su romance. Según se supo en las últimas horas, la decisión la habría tomado la actriz de 37 años, quien se sintió incómoda por la intensidad del vínculo con el actor de 63 años.

“Las cosas iban muy rápido y ella empezó a sentirse un poco incómoda con lo rápido que iban”, aseguró una persona cercana a la pareja, que mantuvo un vínculo que duró 9 meses. La protagonista de Ballerina “frenó la relación”, pero “sigue gustándole mucho Tom”, añadió la fuente, quien afirmó que los dos tienen “una química innegable”.

A mitad de año, Tom Cruise y Ana de Armas fueron vistos disfrutando de unas vacaciones privadas a bordo de un yate en Menorca G3/The Grosby Group

Aunque “por ahora han terminado”, los dos “tienen una conexión muy grande y están dispuestos a ver como siguen las cosas en el futuro”, aseguró finalmente esta persona. “Quieren seguir siendo amigos, pero ella necesitaba dar un paso atrás”, culminó.

Los actores comenzaron su relación mientras ensayaban para Deeper, la película de ciencia ficción que estaba planeada para que protagonizaran juntos, pero que fue pausada por Warner Bros por cuestiones de presupuesto. El entrenamiento para las intensas secuencias submarinas terminó acercándolos mucho. “Todo comenzó como un profundo respeto profesional y luego se encendió la chispa. Tom quedó completamente cautivado por Ana”, aseguraron personas cercanas a ambos.

Mientras tanto, “Ana disfrutaba de su compañía” y pensaba que era “divertido estar con él”, agregaron. La actriz también se sentía atraída por el hecho de que él “la apoyaba en todo lo que ella quería hacer”.

En julio de este año fueron fotografiados por primera vez juntos en Vermonth, Estados Unidos. Las imágenes, que fueron publicadas por el sitio TMZ, se sumaron a las que se viralizaron meses atrás, precisamente en San Valentín, cuando fueron fotografiados en plena cena romántica en Londres.

Tom Cruise and Ana de Armas durante una escapada de fin de semana en Vermont The Image Direct/The Grosby Grou

Durante los nueve meses que estuvieron juntos también compartieron escapadas en helicóptero a Madrid, otra en yate por Menorca y hasta fueron vistos junto a los amigos y la familia de Armas, cuando ella festejó su cumpleaños número 37.

En mayo, Cruise habló por primera vez sobre su enamorada durante una entrevista. En declaraciones al medio Extra, el actor la describió como “muy talentosa, gran actriz dramática, cómica, con una habilidad tremenda y que aprende rápidamente”.

Por su parte, Ana de Armas había adelantado en una entrevista con Good Morning America que estaba colaborando con el reconocido actor en múltiples proyectos. “Es muy divertido. Definitivamente, estamos trabajando en muchas cosas”, indicó y completó: “Son varios proyectos, con los directores Doug Liman y Christopher McQuarrie y, por supuesto, Tom... Y estoy muy emocionada”, expresó. “Estoy haciendo un entrenamiento intenso, como siempre ocurre cuando se trabaja con Tom. Es otro nivel que cada vez pone la vara más alta, pero es divertidísimo”, añadió hablando solo del vínculo profesional que los unía y haciendo omisión al romance.

En su corto pero intenso romance, las estrellas de Hollywood no dudaron en dejarse ver numerosas veces en distintas ocasiones: en helipuertos, en limusinas y hasta en la salida de la exclusiva fiesta de cumpleaños de David Beckham en Londres

Antes de conocer a Cruise, de Armas tuvo un romance con Ben Affleck, entre el 2020 y el 2021, y una relación con el abogado Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Por su parte, Cruise venía de salir con Hayley Atwell, entre 2020 y 2022, y con Elisa Khayrova, entre 2023 y 2024.