Andrew Garfield comparó a J.K. Rowling con el malvado Voldemort: “Aquella cuyo nombre no mencionaré”

Con el inminente estreno de la serie de HBO, los personajes y el universo de Harry Potter volvieron a estar de moda. A finales del siglo pasado y principios de este, millones de chicos en todo el planeta se fanatizaron primero con novelas escritas por J.K. Rowling y luego con las películas de la saga. Sin embargo, el fenómeno parece no haber alcanzado a Andrew Garfield, que confesó que vio los films por primera vez hace poco tiempo.

“Daniel [Radcliffe] es increíblemente bueno. La verdad es que no había visto las películas de Harry Potter hasta hace poco”, compartió el actor. “Él está realmente bien y las películas son buenísimas” ETIENNE LAURENT - AFP

Este jueves, el protagonista de El sorprendente Hombre Araña contó en Hits Radio que no había visto las películas de la exitosa franquicia hasta hace poco y elogió al actor original de Harry Potter, Daniel Radcliffe, así como a muchos otros miembros del reparto y del equipo que trabajaron en las películas. Al mismo tiempo, se negó a mencionar a J.L. Rowling y se refirió a ella como “aquella que no mencionaré”, una frase que remitió de inmediato a la forma en la que los personajes se referían a Voldemort, el villano de la saga: “El que no debe ser nombrado”.

“Daniel es increíblemente bueno. La verdad es que no había visto las películas de Harry Potter hasta hace poco”, compartió el actor. “Él está realmente bien y las películas son buenísimas”, agregó. E inmediatamente, sintió la necesidad de separar a la artista de su obra.

Los tres protagonistas de la saga salieron a cuestionar los dichos tansfóbicos de la autora

“Sé que es controvertido y que no se debe financiar leyes inhumanas como hizo aquella cuyo nombre no mencionaré, pero valoro el alma, el espíritu, la esencia de los temas de esas películas, de los niños, de los artesanos y de la gente que las creó”, continuó, en referencia a la ayuda financiera que brindó la autora a un grupo de mujeres que consiguió que la Corte Suprema del Reino Unido estableciera que la ley británica defina a una mujer como alguien que nació con vagina.

La batalla legal comenzó en 2018, cuando el Parlamento escocés aprobó un proyecto de ley que intentaba garantizar la proporción de mujeres en las juntas directivas del sector público; la norma establecía que una mujer trans era legalmente una mujer.

La autora de la saga literaria brindó ayuda financiera a un grupo de mujeres que consiguió que la Corte Suprema del Reino Unido estableciera que la ley británica defina a una mujer como alguien que nació con vagina

El grupo FWS, que se presume que fue “auspiciado” económicamente por la autora que es considerada por muchos como transfóbica, argumentó que esos derechos debían regir en función del sexo biológico de la persona.

El mismo día que se dio a conocer el fallo, Rowling subió a sus redes una foto en la que se la veía a bordo de un yate, con una copa en la mano y un puro en su boca, festejando la victoria. “El hecho de que tantos activistas trans del Reino Unido se quejen de injusticia lo dice todo -sostuvo en X la escritora-. Nunca tuvieron los derechos que ahora afirman haber perdido; tenían exigencias. Su sentido del derecho se descontroló porque cobardes e idiotas se doblegaron ante su campaña de intimidación. Ya no”. Y, en respuesta a un usuario de X, agregó: “Las personas trans siguen protegidas por la legislación del Reino Unido. La Corte Suprema ha confirmado que los hombres transidentificados no tienen derecho a los derechos basados ​​en el sexo de las mujeres. Lamento que no tengas mejores temas de conversación".

El tema de las mujeres trans ya se había revelado como una de las obsesiones de la autora y uno de sus temas favoritos para generar polémica en las redes sociales. Sus dichos fueron cuestionados por varios actores de la saga, incluidos sus protagonistas, Radcliffe, Emma Watson (Hermione Granger), Rupert Green (Ron Weasley) y Tom Felton (Draco Malfoy), a los que la autora no dudó en calificar de “desagradecidos”.

En 2022 se emitió Harry Potter 20.º Aniversario: Regreso a Hogwarts, un especial de televisión del que participaron los actores, directores y miembros del equipo de la saga de películas. La gran ausente, quizás para evitar polémicas, fue Rowling.

Con respecto a la serie, cuando entró en fase de desarrollo, HBO emitió un comunicado en el que afirmaba que la autora “tiene derecho a expresar sus opiniones personales”.

“Nos enorgullece volver a contar la historia de Harry Potter: esos libros entrañables que hablan del poder de la amistad, la determinación y la aceptación. J.K. Rowling tiene derecho a expresar sus opiniones personales”, declaró la cadena

La producción de la nueva serie comenzó en julio y ya se anunció que cada uno de los siete libros será adaptado sea una temporada.