J. K. Rowling celebró un fallo del Comité Olímpico y volvió a tratar de “hombre” a la boxeadora argelina Imane Khelif

Tras el fallo del Comité Olímpico Internacional (COI) que se difundió ayer, que establece una política de protección de la categoría femenina en el deporte, según la cual solo las mujeres biológicas podrán competir en esa categoría, la escritora británica J. K. Rowling recogió el guante en la red social X. En modo Rocky Balboa, la autora de Harry Potter celebró la medida, sin dejar de fustigar al “progresismo” y de tratar de “hombre” a la boxeadora argelina Imane Khelif, que ganó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“La decisión de hoy del COI supone un bienvenido regreso al deporte limpio para mujeres y niñas, pero nunca olvidaré el escándalo de París 2024, cuando personas que se consideran sumamente virtuosas y progresistas aplaudieron públicamente a hombres que golpeaban a mujeres”, posteó Rowling junto con una foto de la boxeadora argelina que, en apenas 46 segundos, había vencido a su contrincante, la italiana Angela Carini, en 2024. En esa ocasión, Rowling había dicho que Khelif era “un hombre que golpea a una mujer” y que había hecho “trampa”.

Today's ruling by the IOC means a welcome return to fair sport for women and girls, but I'll never forget the scandal of Paris 2024, when people who consider themselves supremely virtuous and progressive publicly cheered on men punching women. pic.twitter.com/qmQCI2Mks5 — J.K. Rowling (@jk_rowling) March 26, 2026

La escritora insiste en que Khelif es una mujer trans, pese a los argumentos en contra. Oriunda de un país donde el cambio de género es ilegal, la púgil es una mujer cisgénero [“biológica”, según el curioso léxico del COI, que da a entender que hay mujeres no biológicas, sean o no sean transgénero] con “altos niveles de testosterona” y una imagen que, tal vez para Rowling, no se ajusta a los cánones de la feminidad.

Entre los comentarios que recibió en X, algunos críticos de su postura, calificada desde hace años de “transfóbica”, una usuaria le preguntó si no se suponía que “él” [por Khelif] la iba a demandar. “Sigo esperando”, respondió la escritora. Otros, en cambio, la felicitaron por su tesón; entre ellos, la extenista checo-estadounidense Martina Navratilova, que reposteó la publicación de Rowling con el aprobatorio icono del aplauso.

I’m a feminist and this woman deserves an apology. pic.twitter.com/5rdgQy5fBV — Eve Barlow (@Eve_Barlow) March 26, 2026

“Nacer con vulva ya no es suficiente para ser considerada mujer, según ciertas voces -opinó en X la periodista mexicana Láurel Miranda en contra de Rowling-. Ahora, y sobre todo las mujeres negras, racializadas, aún habiendo nacido con vulva tendrán que someterse a pruebas genéticas y demostrar que no cuentan con cromosoma Y. Bien raro”.

Nacer con vulva ya no es suficiente para ser considerada mujer, según ciertas voces.



Ahora, y sobre todo las mujeres negras, racializadas, aún habiendo nacido con vulva tendrán que someterse a pruebas genéticas y demostrar que no cuentan con cromosoma Y.



Bien raro. https://t.co/1hijkOY8xB — Láurel Miranda (@laurelyeye) March 27, 2026

A partir de ahora, la elegibilidad para la categoría femenina del deporte olímpico se determinará mediante una prueba de detección del gen SRY, que está presente en los hombres cisgénero [biológicos]. “El COI considera que la presencia del gen SRY es fija a lo largo de la vida y constituye una prueba altamente precisa de que un atleta ha experimentado un desarrollo sexual masculino”, detalla el comunicado en el que se anunció la nueva norma. Se contemplarán “raras excepciones” como atletas con diagnóstico de síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos o trastornos del desarrollo sexual que no se beneficien de los efectos anabólicos o de mejora del rendimiento de la testosterona.

Hey @jk_rowling The trailer for the new Harry Potter looks bloody marvellous. I cannot wait, and as it seems to me, neither can the rest of the world❤️🪄 — LudicrousMoniker (@LudicrousMonica) March 26, 2026

Por otro lado, y en respuesta al comentario entusiasta de un usuario sobre el tráiler de la serie de Harry Potter, el personaje del niño mago creado por la autora británica, Rowling, fuera del ring, expresó: “Va a ser increíble. Estoy muy contenta con eso”. El estreno de la serie está previsto para Navidad.