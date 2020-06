Antes y ahora: ¿cómo están hoy los actores de American Pie?

En qué anda los actores de American Pie

Cuando en 1999 llegó a los cines American Pie , una comedia sobre el despertar sexual de un grupo de adolescentes, ni propios ni ajenos creyeron que serían el puntapié inicial de un verdadero fenómeno de cultura pop, que elevó esta sencilla comedia a un éxito transgeneracional. Dos décadas después, algunos de sus protagonistas lograron mantener una carrera sólida en Hollywood mientras que otros cayeron en el anonimato, pero todos siguen marcadas por la sombra de aquella escena con el famoso pastel de manzana.

Con un modesto presupuesto de 11 millones de dólares e inspirada en clásicos de los 80 como Porky's y Despedida de soltero , American Pie se estrenó el 9 de julio de 1999 en los Estados Unidos sin demasiadas expectativas más que ser un pasatiempo para espectadores jóvenes. Sin embargo, su frescura y carismático elenco logró sorprender en la taquilla gracias a las recomendaciones boca a boca hasta alzarse con más de 235 millones en recaudación.

American Pie no sólo tuvo tres continuaciones en las salas de cine, en 2001, 2003 y 2012, sino que también fue el origen de una saga de largometrajes editada sólo para consumo hogareño en DVD y streaming que abarca cinco títulos más, uno anunciado para este año bajo el título American Pie: Girls Rules. A más de 20 años del estreno de la película que dio origen a todo, ¿en qué andan sus protagonistas?

Jason Biggs

Antes y después: Jason Biggs

Con experiencia en el teatro y las telenovelas, Jason Biggs era virtualmente desconocido para el público cinéfilo hasta que interpretó Jim Levenstein, el joven atolondrado e ingenuo que explora sensaciones sexuales con un pastel de manzana antes de perder su virginidad. El rol le sirvió para protagonizar otras comedias similares de comienzos de siglo hasta aterrizar en papeles más adultos como en Orange is the New Black o Mad Love.

Por otro lado, el año pasado se reunió el elenco original de American Pie a 20 años del estreno y recordaron viejas anécdotas del rodaje, pero además algunos actores fueron invitados a grabar algunas escenas para la nueva serie de Biggs, Outmatched, y por supuesto hubo muchos guiños al film.

Seann William Scott

Seann William Scott, antes y después

Contratado por un sueldo de sólo ocho mil dólares, Seann William Scott debutó en las salas de cine con el personaje del popular Steve Stifler, alocado y siempre listo para hacer fiestas clandestinas cuando su madre estaba de viaje. Temeroso de ser encasillado en roles similares, el actor aceptó ese mismo año ser parte de la primera entrega de la saga Destino final pero a pesar de sus esfuerzos por diversificarse encontró en la comedia su lugar natural. Fue protagonista de películas como Viaje censurado y Hey, ¿dónde está mi auto? , entre otras. El año pasado se animó a la televisión en la serie de Arma Mortal reemplazando al despedido Clayne Crawford , pero la ficción fue levantada a los pocos meses.

Alyson Hannigan

Alyson Hannigan junto a Biggs, en una escena del film

Los adolescentes de finales de los 90 la conocían como la bruja geek y lesbiana de Buffy, la caza vampiros pero Alyson Hannigan soñaba con hacer cine y vio en American Pie una oportunidad. La popularidad del papel le sirvió para que se destacara aún más en la serie de televisión y para que la llamaran como invitada en That 70's Show y Veronica Mars hasta que logró el gran papel de su vida en How I Met Your Mother , en 2005. Hannigan está casada con el actor Alexis Denisof, a quien conoció en el rodaje de Buffy.

Chris Klein

Chris Klein

American Pie fue el segundo trabajo que tuvo Chris Klein en su vida, tras un pequeño rol en la comedia negra Election . Sin embargo, en la comedia adolescente se destacó en el rol de Oz, el joven que empieza siendo un mujeriego y termina enamorado haciendo un pacto de virginidad hasta el matrimonio. Desde entonces, el intérprete participó de varias comedias y de un par de dramas en el cine y muchos hoy lo conocen como Cicada, el gran villano de Flash en su quinta temporada. Por otro lado, este año también fue parte de la nueva serie de Netflix Dulces magnolias .

Mena Suvari

Mena Suvari, en American Pie Fuente: Archivo

Angelical y dulce, Heather era una adolescente del coro de la Iglesia que se mantiene firme a sus promesas y resiste las tentaciones, logrando conquistar nada menos que al galán Oz. En ese papel se destacó la joven actriz Mena Suvari , quien luego de hacer American Pie fue elegida para ser parte de... ¡ Belleza americana ! Ambas son producciones de 1999 y muestran la versatilidad de Suvari, quien sigue trabajando pero en roles menores

Tara Reid

Tara Reid, en una imagen del film de 1999 Fuente: Archivo

Tara Reid comenzó su carrera como actriz de publicidad siendo una niña, hasta obtener papeles secundarios en series. Su debut en el cine fue nada menos que con El gran Leboswki , en un pequeño rol que le permitió llegar hasta la comedia juvenil, en donde interpretó a la novia de Kevin. Reid tuvo varios fallidos en su carrera pero se reencontró con el éxito gracias a la TV con la serie Scrubs, pero no pudo capitalizarlo. Hoy es una estrella clase B que protagoniza la saga Sharknado.