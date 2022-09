Argentina, 1985 ganó el Premio del Público en San Sebastián y llega firme a la elección de la candidata nacional al Oscar

escuchar

Al conquistar este sábado el Premio del Público en el Festival de San Sebastián, Argentina, 1985 llega de manera inmejorable al momento del anuncio de la película que representará de manera oficial a nuestro país en la competencia por el Oscar 2022.

La película de Santiago Mitre, que llegará a los cines de nuestro país el próximo jueves, obtuvo este valorado galardón en el País Vasco, dentro del festival de cine más importante del calendario anual realizado en el mundo hispanoparlante, al imponerse con una puntuación de 9,14 sobre 10 en las preferencias del público. Argentina, 1985 se impuso a títulos como Bardo, de Alejandro González Iñárritu; Triangle of Sadness, de Ruben Ostlund (ganadora de la última Palma de Oro en Cannes); Tori et Lokita, de los hermanos Dardenne; Broker, de Hirokazu Kore-eda, y R. M. N., de Christian Mungiu, entre otras, en la competencia de 15 largometrajes que formaron parte de la sección Perlak.

Con este respaldo dentro de una carrera internacional iniciada en la competencia oficial de Venecia y que continuará la semana próxima en el Festival de Zurich, Argentina, 1985 aparece hoy como amplia favorita en las vísperas de la confirmación de cuál será la nominada por nuestro país en la búsqueda del Oscar a la mejor película internacional.

Una escena de Argentina, 1985 Gentileza

El anuncio se hará este lunes 26, a las 20, en el CCK, a partir del veredicto de los 250 miembros del comité de selección de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. La votación se inició el 8 de septiembre pasado y finalizará este mismo lunes a las 16, cuatro horas antes del anuncio oficial.

Según informó la Academia, el voto se realiza de manera computarizada y secreta, con el aval de un escribano público. Cada integrante de la Academia, para cumplir con ese compromiso, debe emitir su voto indicando cuáles son las tres películas de su elección en orden de preferencia.

Luego del escrutinio que comenzará el lunes a las 16, el resultado se mantendrá en secreto hasta el anuncio oficial previsto en un acto presencial del que participarán las autoridades de la Academia, personalidades de la industria local del cine y la prensa especializada. El nombre de la película elegida solo será conocido durante ese lapso por el presidente de la Academia del Cine de la Argentina, el productor Hernán Findling, y el escribano encargado de fiscalizar el acto.

Este año hay un total de 61 películas argentinas, estrenadas entre el 1° de enero y el 30 de noviembre de este año, en condiciones de participar de la votación. De todas ellas, Argentina, 1985 es la que aparece en todos los sondeos como primera y amplia candidata a convertirse en la representante argentina de este año al Oscar. El único título que en las especulaciones previas también llega con algunas posibilidades es El suplente, de Diego Lerman, que acredita también una destacada presencia hasta el momento en muestras internacionales muy relevantes como San Sebastián (dentro de la competencia oficial) y Toronto.

Juan José Campanella con el último Oscar ganado para el cine argentino en 2010 Reuters

Otro factor que en los pronósticos y pálpitos previos aparece a favor de Argentina, 1985 en esta cuenta regresiva tiene que ver con los antecedentes del premio. Por su temática (en este caso, una historia de ficción inspirada en el histórico Juicio a las Juntas llevado adelante durante el gobierno de Raúl Alfonsín), la película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani ocupa un lugar intermedio dentro de una línea en la que aparecen los dos títulos que lograron ganar el Oscar para la Argentina: La historia oficial (1986), de Luis Puenzo, y El secreto de sus ojos (2010), de Juan José Campanella. En ambos casos, todavía el premio llevaba la denominación de mejor película extranjera y la Academia de Hollywood decidió cambiarlo a mejor película internacional en 2019.

La última vez que el cine argentino llegó a ocupar un lugar entre los cinco nominados finales al premio y participar de la ceremonia oficial del Oscar transmitida en vivo a todo el mundo, junto con el resto de los candidatos en las principales categorías, fue en 2014 con Relatos salvajes, de Damián Szifron.

A partir de ese momento las presentaciones del cine argentino a través del voto que cada año emite la Academia del Cine local no lograron instalar a ninguna producción nacional en esa carrera. En los últimos cinco años quedaron en el camino Zama, El ángel, La odisea de los giles, Los sonámbulos y El prófugo. Ahora ya hay medios tan influyentes para la industria de Hollywood como Variety que colocan a Argentina, 1985 como una de las películas con más posibilidades de llegar a la ronda final de nominados y quedar mucho más cerca del premio. Para eso todavía resta todavía completar la elección y cumplir con el anuncio oficial previsto para el lunes próximo.

Alejandra Flechner, Ricardo Darín y Santiago Mitre presentando Argentina, 1985 en Buenos Aires el último jueves Rodrigo Alonso

La carrera por el Oscar internacional 2022 ya cuenta con 60 títulos elegidos y confirmados hasta el momento por sus respectivos países. Se espera que para el 3 de octubre, fecha límite fijada por la Academia de Hollywood para estas presentaciones, esa cifra supere las 90. Entre las candidatas aparecen producciones muy fuertes y con fundadas aspiraciones como la belga Close, de Lucas Dhont; la alemana All Quiet on the Western Front, de Edward Berger; la española Alcarrás, de Carla Simón; la francesa Saint Omer, de Alice Diop (ganadora del Gran Premio del Jurado en Venecia); la islandesa Beautiful Beings, de Guomundur Guomundsson, y la sueca Boy From Heaven, de Tarik Saleh.

Entre todas ellas, el 21 de diciembre próximo la Academia de Hollywood anunciará una primera lista de diez candidatas, y el quinteto definitivo de aspirantes a la mejor película internacional se conocerá junto al resto de las nominaciones al Oscar el 24 de enero. La larga carrera culminará el 12 de marzo de 2023 con la ceremonia número 95 de la historia del premio más importante de Hollywood y de la industria del cine. Todos esperan aquí que una película argentina vuelva a participar de ese encuentro después de ocho años.