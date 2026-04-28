Vuelve Nueve reinas. El clásico film con Ricardo Darín y Gastón Pauls, regresa en formato serie con un protagonista de La casa de papel

Cuando Nueve reinas llegó a los cines argentinos en agosto del año 2000, nadie podía anticipar el verdadero fenómeno que se avecinaba. La película dirigida por Fabián Bielinsky y protagonizada por Ricardo Darín, Gastón Pauls y Leticia Brédice, no solo fue un éxito inmenso en materia de taquilla, sino que recibió numerosos premios y marcó el inicio de un romance del público con ese film, que aún hoy perdura. Y por ese motivo es que no sorprende, que el paso del tiempo mantenga vivo este relato, que ahora llegará en formato de miniserie.

Según anunció la cuenta de Netflix en España, hoy comenzó la producción de Nueve reinas, una serie que adaptará la conocida historia de los dos estafadores de guante blanco, que llevan adelante un ardid para venderle unas cotizadas estampillas a un coleccionista de renombre. Lejos de Buenos Aires, esta vez la acción se situará en Madrid. Y en el medio de la historia, los protagonistas se abrirán paso en medio de una jungla en la que aparecerá toda una fauna de delincuentes, quienes lejos de usar la violencia o las armas, hacen de la mentira y la actuación su verdadero arsenal.

El brevísimo avance, apenas replica un plano del film original, en el que los dos los ladrones se encuentran con las cotizadas estampillas. La otra gran sorpresa, por fuera de este anuncio, fue la decisión de casting que pone a Álvaro Morte en la piel del ladrón compuesto por Darín. Morte es un nombre de gran popularidad a nivel mundial, luego de su protagónico en La casa de papel, en donde componía a El Profesor.

En la nueva Nueve reinas, Alvaro Morte hará el papel que inmortalizó Ricardo Darín. Telam

Con respecto al rol interpretado por Gastón Pauls, el mismo fue a parar a manos de Patrick Criado, un actor principalmente reconocido por su trabajo en las series Antidisturbios y Las noches de Tefía, como así también será parte de la próxima película de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad. Por otra lado, Criado coincidió con Morte en El casa de papel, en donde actuó durante la quinta temporada en la piel de Rafael.

Por el momento, se desconoce por completo cuántos episodios tendrá la temporada, o si incluso se tratará de una miniserie o de una serie abierta. Teniendo en cuenta que se trata de una historia en varios episodios, es un hecho que la trama se estirará notablemente, y que deberá presentar numerosos personajes nuevos y situaciones, que justifiquen la expansión de este apasionante universo que creó Bielinsky hace más de veinticinco años. La fecha de estreno, se estima que debería ser el transcurso del 2027.

Esta no es la primera vez que Nueve reinas desembarca en otro país. En el año 2004, el director Gregory Jacobs llevó adelante Criminal, una remake protagonizada por John C. Reilly y Diego Luna, cuyos resultados estuvieron muy lejos de la perfección demostrada por Bielinsky en el film original. Esa reversión dejó un muy mal sabor de boca, que ojalá se pueda corregir con esta versión española que ahora produce Netflix.

Por otra parte, en el transcurso del 2025 se estrenó en HBO Max el film Nueve auras, un documental protagonizado por Darín, Pauls, Brédice y otros tantos actores y actrices que trabajaron para Bielinksy en sus dos películas, Nueve Reinas y El aura. En ese imperdible film, se plantea un repaso por la breve obra de ese realizador, y la meticulosidad con la que trabajó esos dos proyectos, antes de su temprana muerte a los 47 años.