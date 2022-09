La mala experiencia de Charlize Theron: la sexualización de la que fue víctima para que la vieran “más deseable”

escuchar

Sin dudas, Charlize Theron es una de las actrices más bellas de Hollywood. Y si bien a lo largo de su carrera ha demostrado su gran talento y versatilidad (su personaje en Monster es ejemplo de ello), su esbelta figura y su cara bonita han hecho que en más de una oportunidad se la cosifique, buscando explotar su sexualidad al máximo.

Fue la propia actriz que habló de esta situación en una reciente entrevista con Harpers Bazaar, donde hizo referencia a su mala experiencia con un director al que no quiso nombrar: “En una película en concreto, un director, hombre, me hacía probarme modelos y cambiarme de ropa todo el tiempo. Para mí fue muy obvio que era por mi sexualidad y lo deseable que me querían en la película”, dijo la sudafricana sin pelos en la lengua.

Sin embargo, la intérprete reveló que esa no fue la única vez que sintió esa cosificación. “No tener ningún tipo de control sobre lo que voy a llevar puesto me ha molestado mucho a lo largo de los años”, advirtió dando cuenta que eran hombres quienes elegían su vestuario para generar el impacto deseado.

“Que un tipo te haga probarte ropa casi en frente de él... cosas así fueron denigrantes. Me menospreciaron”, reconoció Theron. Y si bien en Monster -película que le valió un Oscar y que protagonizó en 2003 junto a Christina Ricci- su imagen estaba muy alejada de la de una chica sexy, la rubia contó que tanto ella como Ricci querían ser fieles a la visión de Patty Jenkins, la directora, pero que los productores “quisieron convertirla en una película sexual de lesbianas”.

Charlize Theron caracterizada para la película Monster, trabajo por el cual ganó un Oscar Archivo

Debido a todas estas experiencias vividas en el set, Charlize Theron es una de las primeras actrices que levantó la bandera del feminismo y luchó por derribar los cánones estéticos que reinaron durante décadas dentro de la industria hollywoodense. Algo que hoy como productora intenta profundizar en cada proyecto. “Tengo un conflicto interior por el que quiero crear los ambientes que me hubiera gustado ver cuando empecé hace 30 años”, confesó la creadora de Denver & Delilah, su propia compañía de producción.

Theron no sólo ha logrado hacer frente al sexismo y la misoginia que vivió en los primeros años de su carrera, interpretando a mujeres fuertes y poderosas sino que también ha luchado contra la desigualdad salarial y las diferentes condiciones laborales entre mujeres y hombres. En una entrevista para Buster, la protagonista de Atómica habló sobre cómo la industria castiga a una mujer que está al frente de un fracaso de taquilla y cómo eso no sucede cuando un hombre protagoniza un escenario similar.” Sé que si a esta película no le va bien, me tomará mucho tiempo hacer otro largometraje similar”, dijo en 2017 en referencia a Atómica, una película de acción que las mujeres de Hollywood no suelen protagonizar.

“Es muy injusto para las mujeres, porque si tenemos una película que no funciona bien, de repente nos encontramos con que hay que volver al casillero uno”, agregó sin vueltas. Charlize también comparó lo que sucede cuando sus pares masculinos están ante una situación similar: “A los hombres no necesariamente les pasa lo mismo, sucede todo el tiempo. Al hombre, al actor, no se lo responsabiliza por un fracaso, sino que se le echa la culpa a la película. Pero cuando pasa con nosotras, es la actriz la culpable, no la película”.

Charlize Theron en Mad Max: Furia en el camino Jasin Boland / Warner Bros /Gentileza Everett Collection

Lo cierto es que desde hace un tiempo que Charlize Theron se lanzó a la conquista del cine de acción con muy buenos resultados. Sus papeles en Mad Max, Rápidos y Furiosos y Atómica dan cuenta de ello. ¿Lo más curioso? Esta lucha contra los villanos de ficción ha logrado atravesar la pantalla, ya que esta sudafricana se convirtió en una heroína para todas las mujeres de la industria.