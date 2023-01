Argentina, 1985 perdió en los premios de los críticos que se entregaron en Los Ángeles

escuchar

La temporada de premios en Hollywood no da respiro. A pocos días de la celebración de los Globo de Oro en la que Argentina, 1985 consiguió llevarse el galardón a mejor película no hablada en inglés, el film dirigido por Santiago Mitre y protagonizado por Ricardo Darín no pudo sumar la estatuilla que repartieron esta noche en Los Ángeles los críticos de TV en los Estados Unidos. En los Critic’s Choice Awards, una velada que combina nominados del cine y la pantalla chica, votan 602 integrantes de la asociación de periodistas cuya fiesta suele ser una de las más informales y relajadas de la extensa lista de ceremonias autocelebratorias que ocupan el calendario de la industria audiovisual entre enero y marzo. Más precisamente, la culminación de toda la pompa y ceremonia llegará el domingo 12 de marzo, el día que se entregarán los Oscar. Claro que el camino hasta el dorado cierre de la temporada de premios es largo y sinuoso. El caso testigo de la película argentina así lo demuestra. Del triunfo del martes en los Globo de Oro que hizo crecer las expectativas de alcanzar la nominación para los premios de la Academia -el anuncio se hará el 24 de este mes-, a la decepción de perder la estatuilla de los críticos en manos de la favorita de muchos, la película india RRR (disponible en Netflix), casi al comienzo de la ceremonia.

Amanda Seyfried, la primera ganadora de la noche por su papel en la miniserie The Dropout MICHAEL TRAN - AFP

A menos de quince minutos de comenzada la transmisión realizada en tándem entre la señal de cable TNT y la plataforma de streaming HBO Max, luego del monólogo de bienvenida de la conductora y comediante Chelsea Handler y de que Amanda Seyfried ganara la estatuilla a mejor intérprete femenina de una miniserie por su trabajo en The Dropout (disponible en Star+), le tocó al actor Henry Golding anunciar la categoría de mejor película extranjera. El hecho de que Golding también hubiese anunciado el rubro hace pocos días en los Globo de Oro podría haber sido tomado como una coincidencia fortuita para el film argentino, pero rápidamente esa ilusión se desvaneció cuando el actor de Locamente millonarios anunció que la ganadora era la película India.

Ricardo Darín en "Argentina 1985"

Claro que el hecho de que Argentina, 1985 no haya sumado el galardón de los críticos no necesariamente disminuye sus posibilidades para el Oscar. Por supuesto que cada triunfo del film en la carrera por el premio de la Academia ayuda a mantenerlo presente para los votantes pero quienes eligen a los ganadores de los Globo de Oro y los premios de los críticos no forman parte del mismo grupo y sus coincidencias o disidencias son más casuales que causales. No solo no son las mismas personas quienes votan en uno y otro premio sino que la legitimidad que tienen los Oscar está dada, entre otras cosas, por el volumen de sus votantes, una base de más de 10 mil personas de todo el mundo que trabajan en todas las ramas de la industria. Para poner esa cifra en perspectiva los integrantes de la Asociación de periodistas extranjeros en Hollywood que reparte los Globo de Oro no llegan a los 200.

S. S. Rajamouli, el director de RRR con su premio en la categoría de mejor película extranjera, rubro en el que competía con Argentina, 1985 MICHAEL TRAN - AFP

En el caso particular extranjera, la elegida por la Asociación de críticos, RRR, no podrá utilizar su triunfo de esta noche para aumentar sus posibilidades en los Oscar. Es que el film del director S.S. Rajamouli no fue el elegido para representar a la India en los premios de la Academia que en su lugar presentó la película Last Film Show, preseleccionada, como Argentina, 1985, entre los quince posibles contendientes a formar parte de la terna de mejor película internacional.

Así de compleja y difícil de predecir es la suerte de las películas extranjeras durante la temporada de premios. Las favoritas cambian casi a ritmo diario por lo que anticipar lo que podría pasar de acá en más es de todo menos una ciencia exacta. Lo que sí se sabe es que los próximos grandes compromisos de Argentina, 1985 en la agenda de galardones continúan con el anuncio este jueves de las nominados a los premios de la Academia británica de cine (Bafta) que se entregarán el 19 de febrero en Londres, unos días después de la fiesta de los Goya que se realizará el once en Sevilla dónde el film nacional es uno de los favoritos para quedarse con la estatuilla a la mejor película iberoamericana.