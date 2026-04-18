Bafici 2026: se presentó la primera etapa del proyecto que recupera la historia completa del festival

“Un archivo no es un álbum de figuritas que alguien completa para ganar un premio. Es otra cosa, como edificar una casa. Y tiene algo de aventura, nunca sabés lo que puede llegar a aparecer”, cuenta Sergio Wolf a LA NACION antes de la presentación oficial de la primera etapa del Archivo Bafici, creado con la intención de recuperar la historia completa de los 27 años del Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, cuya última edición está en pleno desarrollo.

Lo que se mostró por primera vez frente al público en el hall de la sala Casacuberta del Teatro San Martín es la suma de todo el trabajo realizado a lo largo de los últimos 12 meses por el equipo encabezado por Wolf, dueño de una larga historia de identificación con el Bafici: fue uno de sus programadores durante tres años y director entre 2008 y 2012. Además, estrenó en las diferentes ediciones de la muestra todos los títulos de su trayectoria como realizador.

Sergio Wolf en un momento de la presentación de la primera etapa del Archivo Bafici Rodrigo Néspolo

La historia empezó cuando Wolf y su colega Malena Solarz obtuvieron fondos del Plan de Mecenazgo Cultural del gobierno porteño y de la Fundación Banco Santander para llevar adelante el armado del Archivo Bafici. De inmediato constituyeron una productora junto a Marcela Fraiman y lanzaron una primera convocatoria con la idea de ir sumando objetos, testimonios y materiales que documenten el recorrido de la muestra durante el último cuarto de siglo.

“Arrancamos de cero para contar una historia que tiene más de 25 años –detalla Wolf-. No teníamos nada y partimos de la base de que se puede armar un archivo de muchas maneras. La primera decisión importante que tomamos fue grabar largas entrevistas con todos los directores que tuvo el Bafici, del primero al último”.

El registro fílmico del primer spot publicitario de la historia del Bafici, uno de los hallazgos del archivo presentado en las últimas horas Rodrigo Néspolo

Junto a esas conversaciones, pensadas con el propósito de construir una historia oral del festival, el equipo de producción del Archivo Bafici puso manos a la obra para empezar la búsqueda de la memorabilia dispersa a lo largo de los años. Y, de a poco, según reveló Wolf, fueron acopiando a partir de convocatorias y donaciones elementos de distinto origen y características: remeras, bolsos, catálogos, libros y ejemplares del diario del festival en sus distintas ediciones.

Wolf dice que hay algunos hallazgos verdaderamente curiosos en ese trabajo de recopilación, entre ellos las planillas de Excel de las primeras ediciones conservadas por Sebastián Rotstein, uno de los programadores originales y hoy destacado guionista de cine y series (20.000 besos, Morir de amor, La casa). La presentación estuvo a cargo del director del Bafici, Javier Porta Fouz, y también participaron Rotstein, el director Hernán Rosselli y la productora Agustina Llambí Campbell. Wolf destacó el aporte de la directora del Museo del Cine, Paula Félix-Didier.

El modelo que inspiró el primer trofeo de la muestra también se suma al Archivo Bafici que acaba de presentarse Rodrigo Néspolo

“Sebastián también guardó fotos de aquellos primeros días con Andrés Di Tella, Axel Kuschevatzky y hasta Gaspar Noé cuando no lo conocía nadie. Todo este material que mostramos en la presentación, que incluye también al prototipo del primer premio que entregó el festival, va a estar en el Museo del Cine. Nuestra idea es que quede allí para que la gente pueda consultarlo. No te olvides que los primeros años del Bafici no son digitales, lo que había allí eran objetos físicos”, destacó Wolf.

“Sobran ejemplos en el mundo del cuidado con el que se trabaja en la preservación de la historia y la memoria cultural –agregó-. Cuando uno ve los reels del Festival de Cannes aparecen imágenes de filmaciones de los años 50 y 60. Está todo. Pero la Argentina tiene una relación muy conflictiva desde siempre con sus archivos, bibliotecas, hemerotecas. Se ha tirado y perdido material fílmico muy valioso. Por eso, cada paso que damos en la preservación de este material evita que algo importante termine por ejemplo en el fuego”.

Un momento de la presentación del Archivo Bafici en el Teatro San Martín; en la pantalla, el responsable del trabajo y exdirector del festival, Sergio Wolf Rodrigo Néspolo

El equipo del Archivo Bafici tiene la intención de solicitar un nuevo apoyo del Plan de Mecenazgo para llevar adelante una segunda etapa, destinada a la digitalización del material y el armado de un servidor con el fin de subirlo a la Red. También está prevista la continuidad del trabajo dedicado a la historia oral con entrevistas a productores, programadores y críticos.

“Armar de cero este archivo, algo que nunca había hecho, fue una experiencia única –concluyó Wolf-. La convocatoria original fue como tirar una botella al mar y ahora, con lo que conseguimos, todo empieza a tener volumen. Es apasionante ver cómo va tomando forma. Como documentalista te diría que está pensado para el futuro. Todo archivo es una construcción en el tiempo que nunca es definitiva”.