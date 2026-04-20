Las aventuras de una aguerrida gallina que van de la comedia de enredos al thriller

Todo empieza con un huevo. En realidad, con un huevo saliendo de una gallina, eternizando la pregunta existencial de qué vino primero. Ese primer plano, explícito en toda su naturaleza, anuncia la forma en la que la película parte desde lo más terrenal para reflexionar sobre las vicisitudes de la existencia animal y humana.

La gallina que nace de ese huevo es la protagonista de Hen, la película de György Pálfi que se presenta en el Bafici como parte de un foco dedicado a la obra del director húngaro. Su carácter de personaje principal no solo implica que es su historia la que se cuenta, sino que la narración está mediada por su punto de vista.

Hen se verá este lunes en el Bafici

Pálfi lleva al espectador a ver el mundo a través de los ojos de esta gallina, que por sus características físicas, corre con otra suerte que la de sus “hermanas” de la granja industrial en la que nació. Un viaje en camión, hacia un destino de convertirse en sopa, termina siendo un ticket para que esta gallina aguerrida se escape y comience una aventura propia.

¿Se puede decir que una gallina es aguerrida? Pálfi nos convence de que sí. La protagonista de Hen tiene personalidad, toma decisiones y va corrigiendo el rumbo, cuando las cosas no salen como quiere. Como en una demostración del efecto Kuleshov, aquel experimento que probaba que un plano adquiere un significado distinto según el que venga después, el público podría jurar que la gallina es una actriz de una potente expresividad.

Las aventuras de la protagonista van de la comedia de enredos al thriller, logrando verdadero suspenso en el escape de un zorro hambriento que la persigue; hasta llegar al drama del descubrimiento de que sus huevos se transforman en tortilla, lo que la llevará a una lucha por preservar a su futura familia.

El director navega con seguridad esos cambios de tono, en especial, cuando la historia toma un rumbo mucho más oscuro, llegando a la tragedia, al presentar el drama humano en el entorno en el que vive la gallina. Allí, los términos de naturaleza animal y humana son interrogados, mientras las personas y animales interactúan, afectando sus destinos.

Hen se podrá ver este lunes 20, a las 18.05, en la sala Lugones del teatro San Martín (Av. Corrientes 1530), y el viernes 24, a las 19.50, en la sala 4 del complejo Cinépolis Plaza Houssay (Av. Córdoba 2135). Más información en bafici.org