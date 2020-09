Batman Day: quiénes son los héroes anónimos detrás del éxito de Batman

El éxito del film de Tim Burton impulsó la fama del héroe

Se celebra hoy el Batman Day para homenajear a este personaje que cuenta ya con 81 años de historia. El justiciero de Gotham vio la luz por primera vez en 1939, en las páginas de la revista Detective Comics número 27. Desde su nacimiento, Bruce Wayne fue uno de los favoritos de los lectores, pero detrás de este justiciero que supo renovarse a lo largo de las décadas, se encontraron muchos artistas que lejos de la fama trabajaron por hacer de Batman uno de los grandes héroes de todos los tiempos. Repasamos la historia de tres autores que en las historietas, el cine y la televisión fueron clave para hacer del hombre murciélago un personaje que, al parecer, nunca dejará de estar de moda.

Bil Finger: el creador al que la historia ocultó

Bob Kane y su Batman rojo, contra la versión de Bill Finger. Crédito: Captura YouTube

Frente al éxito de Superman, una lectura que impulsó el interés por los superhéroes, National Comics Publication (la prehistórica DC) le encomendó a Bob Kane la creación de un producto similar. En poco tiempo, el autor inventó a Batman y a lo largo de los sesenta años posteriores, se lo reconoció como el padre de Batman, Robin, el Guasón y prácticamente todo el entorno del héroe. Hasta ahí la versión oficial, una historia que escondía una gigantesca mentira.

Inicialmente, Kane solo tenía la idea de un justiciero basado levemente en El Zorro, y en una rara película de 1937 titulada The Bat Whispers. Ese personaje tenía alas de murciélago, un traje rojo y no mucho más. Por este motivo, Kane le pidió ayuda a un guionista al que había conocido en una fiesta en 1938 y con el que realizaba una tira llamada Rusty and Pals. Bill Finger era conocido en el mundo de las historietas como un talentoso escritor que desde las sombras, escribía relatos cuyo crédito obtenían las firmas más conocidas del medio.

Con la fecha de entrega respirándole de cerca, Kane le mostró a su socio los pocos conceptos que tenía en mente y Finger en pocos días le dio cuerpo a esas ideas y creó el aspecto definitivo del héroe, su traje gris y la capucha de orejas puntiagudas. También inventó a Bruce Wayne, el filántropo que se escondía bajo la máscara y que, según reveló, fue un nombre que le gustó porque tenía "un dejo colonial". El toque final -y lo que le permitió a Batman no ser un clon pobre de Superman- fue que lo pensó como un gran detective y no como un superhombre. Y si la Metropolis de Superman era una versión diurna de Nueva York, la casa de Batman iba a ser la cara nocturna de la misma ciudad, de ese modo nació Gotham City. El primer número del personaje logró las ventas esperadas y la sociedad entre ambos autores prosiguió durante varios meses en los que Finger creó el trágico origen de Wayne, a Robin, a Dos caras y al Batimovil, entre muchísimos otros elementos del folclore gótico. En conclusión, él inventó prácticamente todo (a excepción del Guasón, que tampoco lo hizo enteramente Bob Kane, sino otro artista llamado Jerry Robinson).

Bill Finger, padre de Batman Crédito: Captura YouTube

La historia ocultó a Finger durante muchísimos años y su rol era un secreto mejor guardado que la verdadera identidad de Batman. El motivo de esto tuvo que ver con el contrato que Kane firmó con DC, en donde figuraba que él sería el único autor que podía recibir crédito (artístico y económico) por dicha creación. Para colmo, Kane era un gran orador y un amante de la exposición, mientras que Finger era alguien mucho más reservado que no solía llevarse bien con la vida social. Esa diferencia entre ambos potenció la visibilidad de uno y opacó el trabajo real del otro. No fue hasta 1965, o sea, 26 años después del debut del personaje, que una revista tímidamente destacó a Finger como cocreador del héroe.

Las décadas pasaban y Kane obtenía ganancias de varios millones de dólares mientras su socio permanecía en el anonimato. En 1974, Finger murió en una situación económica penosa, sin recibir el reconocimiento que merecía por su trabajo. En tanto, Kane falleció en 1998 rodeado de la gloria de ser "el gran creador de Batman".

A comienzos del siglo XXI, muchos artistas del medio comenzaron a darle visibilidad a la terrible injusticia que había sufrido Finger. En 2012, la publicación del libro El chico maravilla, la historia secreta del cocreador de Batman reveló la trama oculta detrás del origen del encapotado. Ante los medios y los artistas presionando a la editorial para que se reconociera la labor de este autor, en 2014 finalmente apareció el nombre de Finger en un cómic de Batman, una costumbre que todavía se mantiene. Este caso es una de las manchas más oscuras en la industria de la historieta.

Michael Uslan: la odisea de llevar a Batman al cine

Michael Keaton como Batman 06:01

Video

Como le sucede a muchos niños y niñas, Michael Uslan encontró en los cómics una lectura apasionante, y los que más disfrutaba eran los protagonizados por Batman. Desde pequeño, Uslan consumía cuanta historieta del encapotado se le cruzara en el camino. Gotham y la oscuridad del héroe le producía una gran fascinación. Por este motivo cuando llegó a la televisión el Batman de Adam West, él sintió una terrible decepción. El tono humorístico de esa serie poco tenía que ver con la oscura impronta del personaje y siendo aún un adolescente comenzó a fantasear con la idea de llevar a la pantalla grande la verdadera esencia de Batman.

Poco a poco, Uslan se ganaba un pequeño lugar en la industria con producciones como La cosa del pantano, un film dirigido por Wes Craven basado en una historieta de DC de terror. Sin perder la vista en su objetivo principal, en 1979 finalmente compró los derechos para llevar a Batman a la pantalla grande, aunque eso le significó un verdadero peregrinaje: "Los diez años previos al film fueron una prueba de resistencia. Nos bajaron el pulgar todos los CEO de todos los grandes estudios de Hollywood. Me decían que estaba loco, que era la peor idea que habían escuchado, y que no podían hacer una película oscura basada en un superhéroe. Los ejecutivos de Hollywood no sentían ningún respeto por esos personajes. Ellos miraban las historietas con desprecio".

Uslan no bajó los brazos y en 1986, Warner dio el visto bueno a un film de Batman que prometía ser oscuro y al que se había asignado un millonario presupuesto. Fue un salto al vacío, pero esa película cumplió un doble objetivo: por un lado, demostró que esos personajes ya no eran cosa exclusivamente de niños y, por el otro, que la popularidad de Batman era inoxidable. Dirigida por Tim Burton, con Michael Keaton y Jack Nicholson como Batman y el Guasón, el largometraje fue un verdadero hito en la taquilla. En una entrevista, Uslan celebró: "Este fue el primer film que trató a los superhéroes y a las historietas de una forma seria. Tuvo un impacto que fue global y cambió la manera en la que el público percibía a los personajes de los cómics".

En su rol de productor y teniendo en cuenta que Burton no era un experto en materia de cómics, Uslan se encargó de educar el paladar del director en lo relacionado a las historietas, le armó una lista de lecturas imprescindibles y cómo debía representar al héroe de forma madura. El éxito del film marcó un nuevo impulso en la popularidad del personaje. Al día de hoy, y aunque ya no toma decisiones de ningún tipo, Uslan aún figura como productor asociado en todos los largometraje del encapotado, entre los que se incluye el futuro título con Robert Pattinson.

Al igual que Bill Finger, Uslan no es un gran amante de la exposición y su aporte al cosmos de Batman lo hizo, como su héroe, trabajando desde las sombras. Sin embargo, su devoción por el hombre murciélago se tradujo en que los noventa encontraran a Batman nuevamente como uno de los favoritos del público y que, desde ese film inicial al día de hoy, Bruce Wayne protagonizara nueve largometrajes de acción real y más de una veintena en el campo de la animación. Debido a eso, que actualmente Batman sea sinónimo de éxito en el cine es en gran medida mérito de Michael Uslan.

Bruce Timm: el creador del mejor Batman televisivo

Frente al éxito del film de Burton, Warner le dio luz verde a una secuela, y a una serie animada basada en el personaje. El elegido para capitanear el proyecto fue un ávido lector de cómics que trabajaba como diseñador en Tiny Toons: Bruce Timm. Visionario en su manera de comprender al personaje, Timm se quiso alejar del Batman de Adam West y de la versión de los Super amigos, y trabajó para construir su propia mirada del torturado héroe.

Timm armó un equipo creativo cuya meta era plantear historias oscuras atractivas para públicos de todas las edades, y no solo el infantil. El objetivo era mostrar el Batman detective, y el poner el acento en el drama del personaje sin caer en peleas extravagantes con alienígenas o fuerzas sobrenaturales. Este era un Batman que luchaba contra el crimen y los villanos de Gotham, bajo un clima embebido por el cine noir clásico, las femme fatale y el art déco (al que como chiste interno, rebautizaron como dark deco).

La ficción comenzó a emitirse en septiembre de 1992 y su éxito y calidad le valió cuatro premios Emmy y hasta el estreno de una película animada en cine: La máscara del fantasma, cuyo elevado nivel puede jugarle de igual a igual a las versiones de Batman dirigidas por Christopher Nolan. En 1999, luego de 109 episodios, la serie llegó a su fin y se convirtió en la mejor adaptación de Batman para la pantalla chica. Con este éxito a cuestas, Timm pudo encarar otros proyectos relacionados con superhéroes de DC, y nuevamente imprimirles su mirada.

Como Finger o Uslan, Timm no se desvelaba por firmar autógrafos ni dar maratónicas entrevistas. Su primer amor tenía que ver con Batman y con el deseo de llevar a la televisión una sólida versión de sus aventuras. Con su serie animada, uno de los picos más altos de creatividad televisiva (al nivel de Buffy la cazavampiros o Twin Peaks), Timm se convirtió en uno de los autores más importantes de la pantalla chica y en una de las mentes más brillantes que se escondió detrás del éxito de Batman.

The Batman: Pattinson de nuevo al ruedo

Trailer del nuevo Batman 02:30

Video

El 4 de septiembre, cuando Robert Pattinson dio positivo en coronavirus, el rodaje de The Batman entró en una pausa obligada, pero esta semana el actor fue dado de alta y de ese modo pudieron reanudar la filmación de la esperada película.

Robert Pattinson, el nuevo encargado de representar al encapotado

¿Qué podemos esperar del nuevo film? Con solo un tercio del largometraje realizado, el evento virtual DCFanDome sirvió de vidriera para emitir el primer trailer del film. La reacción del público en redes fue de genuino entusiasmo y finalmente Battinson recibió el visto bueno de los fans. En el avance, se pudo apreciar el tono de la historia dirigida por Matt Reeves, que incluye a Gatúbela (Zoe Kravitz), el Pingüino (Colin Farrel) y el Acertijo (Paul Dano), entre algunos de los habituales aliados y villanos del héroe.

Una viñeta de El largo Halloween

En distintas entrevistas, Reeves hizo hincapié en que su versión del encapotado iba a ser foco en el aspecto detectivesco, un ingrediente que las películas suelen omitir. Por la galería de rivales y el intrincado mapa mafioso que el héroe deberá derrotar, se especula que la base del relato está tomada de El largo Halloween, un cómic de trece episodios, que transcurre en los primeros años del justiciero como defensor de Gotham y que sucede cuando un misterioso criminal desata una ola de homicidios. Además el cineasta confesó que su principal influencia es Chinatown, el film de Roman Polanski, cuyo elementos noir están muy vinculados al tono de esta historieta.

En la Argentina, la fecha de estreno de The Batman está pautada para el 30 de septiembre de 2021.

