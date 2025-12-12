Warner Bros. lanzó el primer tráiler oficial de Supergirl y adelantó varias sorpresas

Warner Bros. Pictures compartió el tráiler oficial de la película Supergirl y mostró los primeros detalles sobre lo que será la segunda entrega del Universo Cinematográfico de DC creado por James Gunn, quien debutó en este rol con Superman (2025) y tuvo un gran éxito de taquilla. Mientras hay muchas idas y vueltas alrededor de la venta de la empresa a Netflix, todo continúa con sus fechas pactadas y este proyecto no parece tener riesgo de posponerse.

El estudio cinematográfico lanzó el primer teaser sobre la esperada película de DC Studios y el público quedó con altas expectativas luego de ver a la actriz australiana Milly Alcock en su rol como el personaje Kara Zor-El, conocido popularmente como Supergirl. Junto con esto, confirmaron que el filme se estrenará en cines el viernes 26 de junio de 2026, lo que quiere decir que llegará a las salas de Argentina el jueves 25 de ese mismo mes.

Junto con el video, Warner se encargó de revelar la sinopsis: “Cuando un adversario inesperado y despiadado ataca demasiado cerca de casa, Kara Zor-El, también conocida como Supergirl, une fuerzas a regañadientes con una compañera improbable en un épico viaje interestelar de venganza y justicia”. En este caso, James Gunn no tendrá el rol de director, sino que se desempeñará como productor, por lo que cedió su lugar a Craig Gillespie, quien se encargó de adaptar el guion escrito por Ana Nogueira.

El nuevo logo de Supergirl es idéntico al utilizado para Superman Captura YouTube (‎⁨@WarnerBros)

El resto del elenco estará integrado por Matthias Schoenaerts (Krem of the Yellow Hills), Eve Ridley (Ruthye Marye Knoll), David Krumholtz (Zor-El), Emily Beecham (Alura In-Ze) y Jason Momoa (Lobo). La gran sorpresa apareció con el último de los mencionados, ya que el actor estadounidense interpretó al personaje Aquaman en seis películas de la anterior etapa de DC Studios, con su última aparición en Aquaman y el reino perdido (2023).

Algo que todavía no fue revelado es cómo será el regreso del actor David Corenswet como Superman, aunque ya se adelantó que el personaje será parte de la esperada película, además del perro Krypto, quien sí fue parte del tráiler y Warner Bros. Pictures se encargó de dejar en claro que tendrá un rol preponderante en la producción.

Superman y Krypto aparecerán en Supergirl y regresarán a los cines

En cuestión de horas, el tráiler superó las seis millones de reproducciones en YouTube, algo que evidenció el marco de expectativa generado luego de lo que fue el éxito de Superman en junio de 2025, justo un mes antes del estreno de la película Los 4 Fantásticos: Primeros pasos de Marvel Studios. Si bien pudo tener excelentes números de taquilla, una vez que apareció el filme protagonizado por el actor chileno Pedro Pascal no tuvieron por dónde llamar la atención de la audiencia. Por eso, el estudio de Disney es con quien buscarán competir mano a mano en los próximos años, siempre y cuando Netflix lo apruebe en el caso de que se haga con todos los contenidos de Warner.

Cuáles son los próximos proyectos de DC Studios

Con la incorporación de James Gunn desde Marvel Studios, Warner Bros. Pictures dejó en evidencia su deseo por mantener una línea con sentido para poder competir contra el poder afianzado de The Walt Disney Company y así fue como decidieron anunciar un nuevo Universo Cinematográfico que ya recibió un primer nombre: “Chapter One: Gods and Monsters”, lo cual se traduce como “Capítulo uno: Dioses y monstruos”. Tras los estrenos de Superman y Supergirl, hay otros proyectos que ya fueron confirmados y tienen fecha de estreno:

Lanterns (serie): mediados de 2026 .

(serie): . Clayface (película): 10 de septiembre de 2026 .

(película): . Man of Tomorrow (película): 9 de julio de 2027.

HBO Max ya lanzó un primer adelanto de lo que será Lanterns, la primera serie original de James Gunn en DC HBO Max

Además, hay todavía más películas que recibieron el visto bueno de Gunn y están en pleno proceso de desarrollo, como son los casos de The Authority, The Brave and the Bold, Swamp Thing y un filme sin título de La mujer maravilla (Wonder Woman). Por el lado de otras nuevas series, estarán Booster Gold, Waller y Paradise Lost, todas a estrenarse en la plataforma de streaming HBO Max.