“Solidario y protector”: David Denman, el reconocido actor de The Office se suma a la nueva temporada de Peacemaker

Ni quién es ni qué hace. Por pedido expreso de HBO Max, nada sensible puede revelarse sobre el personaje que David Denman interpreta en Peacemaker, la serie del Universo DC refundada por James Gunn, que estrena su segunda temporada este jueves. Condición incómoda pero entendible, ya que dicho personaje es el detonante directo de la crisis existencial y superheroica que sacudirá hasta el tuétano al protagonista, un John Cena brutal como siempre y más humano que nunca.

“El trabajo de John es realmente impactante. Tuve la suerte de compartir varias escenas importantes con él, por la íntima sensibilidad que nos une en la ficción; y en todas me impactó el rango emocional que fue capaz de exhibir ante nosotros y las cámaras. Es tan conmovedor lo que hace que me costó muchísimo mantenerme en el personaje y no ir a abrazarlo y contenerlo”, dijo Denman en la virtual rueda de prensa promocional de la que participó LA NACIÓN.

El elenco de Peacemaker en la presentación oficial de la segunda temporada de la serie, en Nueva York, el pasado 13 de agosto: Freddie Stroma, David Denman, Nhut Le, Steve Agee, Anissa Matlock, Danielle Brooks, James Gunn, Jennifer Holland, John Cena, Sol Rodriguez and Frank Grillo (Photo by Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) DIMITRIOS KAMBOURIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

–Sin spoilear nada, ¿qué podés contarnos sobre tu personaje en Peacemaker?

-Poco, porque de verdad es top secret. Pero te lo voy a definir en tres palabras: comprensivo, solidario y protector. Es el tipo de figura con el que Chris Smith (John Cena) nunca había tenido la oportunidad de relacionarse; y por eso le disparará semejante viaje físico y emotivo. Físico, porque lo va a transportar a una dimensión paralela en dónde pueda encontrar aquello que busca de manera desesperada. Y emotivo porque, tal vez, le permita sanar el trauma que lo ha estado definiendo como persona.

-¿Estás al tanto de las teorías que aparecen en las redes sobre tu personaje?

-De una gran parte. Teniendo en cuenta lo que mostró el trailer, el uno por ciento anda bien orientado pero todos están lejos de la verdad. Es un personaje nuevo, que no existe en los cómics; y por eso James (Gunn) me dio toda la libertad que necesitaba para crearlo desde cero. Juntos definimos su perspectiva del mundo y su forma de relacionarse con los demás.

Teaser oficial de la segunda temporada de Peacemaker

Mostrar para cambiar

Denman trabajó a las órdenes de Tim Burton en El gran pez (2003) y dijo presente en algunas de las series más vistas de la TV: ER, X-Files, CSI: Miami, Grey’s Anatomy, Mad Men, Two and a Half Men y Angel, desprendimiento de la franquicia cazavampiros de Buffy, entre muchos otros títulos. Pero para la mayor parte del mundo, al menos hasta ahora, es reconocido por su trabajo en la versión estadounidense de The Office, donde encarnó a Roy Anderson, empleado del depósito de la papelera Dunder Mifflin. Personaje fijo en las tres primeras temporadas de la sitcom protagonizada por Steve Carell, Roy abandonó la trama para regresar, solo de manera esporádica, en algunos episodios de las temporadas 5, 7 y 9. Como resultado de este periplo, Roy pasó de ser un hombre rudo, tosco, irascible, celoso y bastante insensible para con su novia, a una persona madura, amable y reflexiva, capaz de arrepentirse del destrato que le había brindado a su exprometida.

Más allá de la diferencia de tono entre The Office y Peacemaker, ambas series utilizan el registro humorístico para evidenciar aquellos gestos, acciones y comentarios que cotidianamente atentan contra la autonomía femenina, desde los micromachismos hasta la masculinidad más tóxica.

David Denman no pudo contar demasiado acerca de cómo será su personaje, aunque sí habló de su personalidad: comprensivo, solidario y protector Dimitrios Kambouris

–¿Te parece que el humor es una herramienta efectiva a la hora de generar cambios en los naturalizados comportamientos masculinos?

–Por supuesto. Los hombres podemos ser vulnerables, empáticos y ofensivos, porque son facetas que conviven dentro de nuestro género. El desafío que enfrentamos es mostrar el impacto que generan los distintos niveles de esas diferentes masculinidades, porque eso ayuda a cambiar lo que hay que cambiar. En lo personal, a mí me gusta encararlo así, tomándolo en serio pero sin perder el humor.

–¿Ayuda que los personajes no sean los típicos buenos o malos?

–Mucho, porque lo que uno tiene que hacer es generar credibilidad desde las zonas grises. No hay personaje que sea totalmente perfecto o completamente imperfecto. Todos tienen virtudes y defectos, desde el trabajador de una empresa hasta el más poderoso superhéroe. Poder transitar esos rangos es lo más interesante para un actor.

David Dan en la boda de Roy Sings en The Office

Volver a casa

En una primera impresión, sumarse a un elenco compacto y afiatado tras una temporada puede parecer algo complejo. Pero para Denman la experiencia fue orgánica y natural, principalmente porque ya había trabajado con gran parte de los protagonistas de Peacemaker. Con Freddie Stroma (Vigilante) en 13 horas: Los soldados secretos de Bengasi (2016); y con James Gunn, Jennifer Holland (Emilia Harcourt), Steve Agee (John Economos) y Michael Rooker (Red St. Wild) en Brightburn: Hijo de la oscuridad (2019), vuelta de tuerca sobre el mito de Superman en donde el todopoderoso extraterrestre no se vuelve un superhéroe sino un supervillano aterrador. “Entrar a Peacemaker fue una fiesta -aseguró el actor nacido en California en 1973-, como volver a casa y reencontrarme con mi familia”.

David Denman un actor que el público reconoce por su actuación en The Office, pero que tiene una larga carrera en series y películas populares NBC

–Se nota. Si uno toma como medida el baile de los títulos de apertura, se ve que la pasaron muy bien juntos.

–El baile fue realmente increíble. Fue la escena más viralizada de la primera temporada; y cuando mis amigos se enteraron que iba a trabajar en la serie, lo único que me preguntaban era ‘¿Vas a estar en el baile?’. Fue de lo más desafiante que tuve que enfrentar, pero por suerte conocía a la coreógrafa Charissa Barton de nuestra época de estudiantes. Reencontrarme y poder colaborar con ella, veinte años después, fue un placer absoluto.

La segunda temporada de Peacemaker se estrena este jueves por HBO Max

–¿Y cómo fue volver a trabajar con James Gunn?

–Fantástico. Como productor de Brightburn o como guionista y director de Peacemaker, una de las mejores cosas que tiene James es la libertad con la que nos incita a trabajar. Siempre nos dice que la última escritura del guión es la que se hace cuando se lo está interpretando y filmando. Fomenta la improvisación, dentro de los márgenes que él delimita cuidadosamente, pero nos invita a intentar cosas nuevas y perderle el miedo a la equivocación. Es cierto que uno termina con un montón de material que al final no se usa, pero permite que lo mejor salga de manera mucho más natural.

Lo que vendrá

Doce años después del cierre de The Office, los fanáticos de la serie esperan ansiosos el debut de The Paper, continuación y spin-off oficial con fecha de estreno pautada para el 4 de septiembre. Se sabe que Denman no forma parte de la partida en los 10 episodios de la primera temporada, pero con el historial de apariciones especiales que tuvo su Roy Anderson; y la confirmación de que Oscar Núñez retomará su personaje de The Office en The Paper, la pregunta obligada es si Denman estaría dispuesto a regresar a la franquicia que lo hizo famoso. Como era de esperar, el actor no sabe / no contesta.

El baile de apertura de Peacemaker, ¿se repetirá en la segunda temporada?

–¿Y qué futuro le aguarda a tu personaje de Peacemaker? ¿Volveremos a verlo en la tercera temporada o en alguna otra serie o película del Universo DC?

–Depende de James. Todos sabemos que en DC puede pasar cualquier cosa, sobre todo con las posibilidades que abre la existencia de los universos paralelos en esta segunda temporada. Yo, por las dudas, pienso mantener mi estado físico.