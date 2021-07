Black Widow: curiosidades y anécdotas del personaje que convirtió en heroína a Scarlett Johansson

Al fin llegó la película en solitario de la primera gran heroína del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Y fue tan larga la espera, que esta primera -y única- película de la exespía rusa, interpretada por Scarlett Johansson, llega después de que el personaje perdiera la vida cuando decidió sacrificarse para conseguir la Piedra del Alma, en Avengers: Endgame (2019). Por eso, la historia de Black Widow se ubica luego de los acontecimientos narrados en Capitán América: Civil War (2016) y sirve para conocer un poco más sobre el pasado de esta intrigante mujer.

Entonces, aparecen por primera vez algunos de los personajes más importantes de su historia: Yelena Belova (Florence Pugh), su excompañera de instalación de entrenamiento soviético conocida como Red Room, y dos figuras paternas, Red Guardian (David Harbour) y Melina Vostokoff (Rachel Weisz). También hará su aparición uno de los villanos más peligrosos de Marvel: Taskmaster, un asesino que cuenta con la habilidad de replicar los movimientos de cualquier persona incluidos, claro, los poderosos Avangers.

Una larga espera

Pero, ¿por qué se demoró tanto para contar la historia de la primera heroína del MCU? En realidad, ya en 2004, cuatro años antes de que Ironman diera por iniciada toda la saga de películas entrelazadas que conforman el universo de los Avenger y sus aliados, David Hayter escribió un guión sobre la vida de la espía, pero el proyecto no prosperó.

Tras el debut del personaje en Ironman 2 (2010), tanto Johansson como la casa de las ideas expresaron su interés en realizar una película de la heroína en solitario. Y cuando todo parecía estar encaminado, la pandemia de coronavirus complicó la realización. Los planes eran estrenar Black Widow el 1 de mayo de 2020, pero debido a la contingencia mundial, la película se pospuso hasta el 6 de noviembre de aquel año. La tercera fecha tentativa fue el 7 de mayo de 2021, pero finalmente los fanáticos podrán ser testigos de la historia este 8 de julio en los cines y el 9 en Disney +.

Una mujer empoderada

Hace algunas semanas, Johansson sorprendió a todos al hacer un repaso de la evolución de la Viuda Negra desde el momento de su aparición. “Mirás hacia atrás, en Iron Man 2, y si bien fue muy divertido y tuvo muchos momentos geniales, el personaje está tan sexualizado, ¿sabés? “, le dijo la actriz al sitio web Collider.

“Realmente se habla de ella como si fuera parte de algo, como una posesión o un objeto”, agregó, sobre el tratamiento que se le dio en su primera aparición a la única heroína, hasta ese momento, del MCU. Y, como si la historia de su personaje tuviera un correlato con los tiempos que corren, explicó: “Al principio la trataron como un ‘pedazo de culo. Tony Stark, incluso, se refiere a ella con una frase similar a esa. Dice que es un pedazo de carne, y lo paradójico es que quizá en ese momento aquello sonó como un elogio”. Por suerte, el personaje fue ganando protagonismo en las próximas entregas, gracias a su tenacidad, su inteligencia y su lealtad para con el grupo. La incorporación de otros personajes femeninos sirvió, también, para que Black Widow que dejara de ser ‘únicamente’ la mujer del grupo.

Dos viudas, un solo personaje

En las adaptaciones cinematográficas o televisivas, los personajes de comics suelen sufrir algunos cambios. Y el caso de Black Widow no fue la excepción. Muchas de las diferencias entre la Natasha Romanov dibujada y la de la pantalla grande tienen que ver con sus afectos.

El romance de Black Widow con Bruce Banner fue una de las muchas subtramas de la saga de los Avengers y sus derivados. En los comics, Natasha vivió varios romances con sus colegas, pero, curiosamente, no con Hulk. Entre su lista de héroes conquistados se encuentra Clint Barton (Hawkeye), con quien protagoniza una de las historias de amor más complejas de la casa de las historietas. También, vivió momentos apasionados con Tony Stark (Ironman), Steve Rogers (Capitán América), Matt Murdock (Daredevil) y Peter Parker (Hombre Araña).

Una relación complicada

En la película de la heroína en solitario hace su aparición un personaje central en la vida de Natasha: Guardián Rojo.

David Harvour en la piel de Alexei Shostakov Prensa Disney +

En los comics, en una de sus tantas muestras de lealtad con su país de origen, Black Widow aceptó pasar por el altar, en un matrimonio arreglado, con su colega espía Alexei Shostakov. Cuando él comienza a vestir el traje de Guardián Rojo, las autoridades -que los habían obligado a casarse- deciden que deben separarse.

En la película, Alexei (David Harbour) también ocupa un lugar importante dentro del mundo de los afectos de Natasha, pero no como interés romántico y ni siquiera como marido impuesto. En el film, Guardián Rojo es su padre adoptivo.

Un querido desconocido

Otra de las diferencias entre el personaje del MCU y el de las historietas tiene que ver, también, con la relación que establece con otro de los héroes. Si bien en las películas su vínculo con Bucky Burns (Soldado de Invierno) es ínfima, en las viñetas, las similitudes entre las historias de los personajes los lleva a tener una conexión muy especial.

A los dos les lavaron el cerebro. Los dos fueron entrenados como asesinos fríos y despiadados. Y los dos tienen una estrecha relación con Rusia, ya que han trabajado juntos en varias oportunidades como asesinos de la KGB. Por eso, muchas veces encuentran más comprensión en el otro que en el resto de los mortales. Su acercamiento también tuvo ribetes románticos, pero debieron separarse por órdenes de sus superiores.

Los dos, además, tienen la incapacidad de envejecer, y esa es otra de las diferencias entre el personaje dibujado y el de los filmes: la edad de Viuda Negra, en realidad, es más cercana en los comics a las de el Capitán América y Bucky que a la de Banner o Hawkeye.

Una chica superpoderosa

Si bien tanto Natasha como Hawkeye son, dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, los dos Avengers que no cuentan con superpoderes, en los comics Black Widow sí ha demostrado tener habilidades especiales, más allá de las que adquirió durante su estricto entrenamiento como espía.

Scarlett Johansson se despide de uno de los personajes más importantes de su carrera Prensa Disney +

En su caso, esas habilidades no tienen que ver con ser portadora del gen X, ni con el suero del súpersoldado, ni con la picadura de una araña, ni con haber estado expuesta a los rayos gamma, sino a distintos tratamientos biomédicos. Así, Natasha consiguió incrementar su velocidad, una sanación acelerada, mayor resistencia y un retardo en su envejecimiento. De esta manera, se explica que, aunque pasen décadas, la heroína se muestre siempre joven y vital.

¿Dónde está mi ropa?

Si bien todos sus compañeros de equipo visten trajes bastante parecidos a los que lucen en los comics, el atuendo de Natasha es bien diferente.

Los encargados de la adaptación cinematográfica, decidieron dejar de lado su aspecto original. En los años sesenta, la Viuda Negra lucía bastante parecida a la Black Canary de DC, pero con cabello oscuro, un antifaz y una corta capa.

Un equipo poderoso

El equipo que finalmente participó de la película basada en Natasha, poco tiene que envidiarle a Los Vengadores, en cuestión de prestigio y capacidades. El elenco de la película incluye a dos ganadores del premio Oscar, William Hurt (por El beso de la mujer araña) y Rachel Weisz (por El jardinero fiel); y dos nominadas a la estatuilla entregada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood: Scarlett Johansson y Florence Pugh.

Rachel Weisz, Florence Pugh y Scarlett Johansson en una escena de la película Prensa Disney +

Curiosamente, estas dos actrices fueron nominadas en 2020, tanto para los premios Oscar como para los BAFTA, en la categoría de mejor actriz de reparto, por su desempeño en Jojo Rabbit (2019) y Mujercitas (2019), respectivamente.

Pugh, sin embargo, no fue la primera opción para el personaje que podría convertirse en la sucesora de Natasha en la cuarta fase del UCM: Emma Watson, Saoirse Ronan, Alice Englert y Dar Zuzovsky también fueron consideradas para el papel de Yelena Belova, y la actriz de Harry Potter -con quien Pugh compartió elenco en Mujercitas- era la gran favorita.

Otra gran actriz que se esperaba que hiciera su debut en el MCU en Black Widow era Julia Louis-Dreyfus, en su rol de Valentina Allegra de Fontaine. Sin embargo, la también espía sorprendió al público haciendo su primera aparición en la serie Falcon y el Soldado de Invierno, de Disney +.

La argentina que dijo no

El equipo estuvo a punto de contar con uno de los mayores créditos locales: la cineasta Lucrecia Martel. “La reunión que tuve por la película de Marvel fue un casting que hicieron entre cientos de directores. No fue que ellos me dijeron: por favor, hacé Black Widow. Cuando vos leés algo y sentís que no te despierta nada, cuando no está en el marco de las cosas que en el momento te interesan, entonces, es imposible hacerlo solo para entrar en esa industria. Si fuera muchísimo dinero, quizá lo pensaría. Pero a mi edad [52 años]... ¿Sabés la cantidad de dinero que me tienen que ofrecer? No tengo tiempo para hacer cosas que no me interesan. Eso lo sé desde muy joven”, le contó a LA NACION la directora de La ciénaga.

La idea era que, al igual que ocurrió con Patty Jenkins y su Mujer Maravilla, Black Widow fuera dirigida por una mujer. Por eso, le presentaron también el proyecto a Chloé Zhao, pero la realizadora prefirió hacerse cargo de otro de los tanques de Marvel: Eternals. Quien finalmente dio el sí fue la australiana Cate Shortland.

Adiós ¿para siempre?

La trama de Avengers: Endgame dejó en claro que no hay posibilidades de que Natasha vuelva a la vida, como ocurrió, por ejemplo, con Gamora. Sin embargo, es muy posible que en la nueva fase de el MCU, la Viuda Negra tenga su lugar asegurado.

Black Widow y su posible sucesora, Yelena Velova Prensa Disney +

En julio del año pasado, Marvel Studios hizo saber que sus directivos, incluido el productor Kevin Feige, responsable de toda la saga, quedaron impresionados con la actuación de Pugh y que tienen en sus planes incluir a Yelena en futuras películas. No descartaron, de hecho, que pueda convertirse en la sucesora de Natasha y continuar con el legado de Black Widow utilizando, de hecho, su nombre heroico. Tiempo después, Feige reveló que uno de los motivos de la realización de esta película fue dar a conocer el personaje de Belova.

La despedida

Así, con esta, la primera y última película que tiene a la Viuda Negra como protagonista excluyente, Scarlett Johansson se despidió del personaje. “He tenido una década increíble trabajando con mi familia Marvel. Voy a extrañar no verlos cada 18 meses o dos años... Era ese tipo de hitos que siempre esperaba con ansias “, reconoció la actriz, en una entrevista con el programa televisivo Good Morning America.

Y continuó: “Me siento muy orgullosa de esta película y creo que es genial salir con una nota alta. Esta película es tan diferente a cualquier otra de Marvel que hayamos hecho hasta ahora, así que sí, como dije, la despedida es agridulce”.

