Cada día más cerca: la precuela de Los Soprano tiene un nuevo trailer

“Quiero hacer una buena acción”, se escucha decir a Dickie Moltisanti (Alessandro Nivola) en el segundo trailer de Los santos de la mafia (The Many Saints of Newark), la precuela de Los Soprano. En este nuevo adelanto del film, dirigido por Alan Taylor en base a un guion realizado por el creador de la serie, David Chase, se relata la juventud de Tony (ahora encarnado por Michael Gandolfi, hijo del histórico James Gandolfi) y se muestra qué lugar ocupa su tío como mentor en su carrera como gánster. Es que no se trata solo del personaje que inspira la exitosa serie sino que, como ha adelantado Chase, hay toda una historia detrás.

Falta menos de un mes para el estreno [el 30 de septiembre por la plataforma HBO Max] y llegan más pistas de este film que sentará las bases del aclamado personaje que inmortalizó James Gandolfini en 1999.

“El joven Anthony Soprano está creciendo en una de las épocas más tumultuosas de la historia de Newark, convirtiéndose en un hombre justo cuando los gánsteres rivales comienzan a levantarse y desafiar el control de la todopoderosa familia criminal DiMeo sobre la ciudad cada vez más desgarrada por las razas”, dice la sinopsis oficial y agrega: “Atrapado en los tiempos cambiantes está el tío al que idolatra, Dickie Moltisanti, quien lucha por manejar tanto sus responsabilidades profesionales como personales, y cuya influencia sobre su sobrino ayudará a convertir al adolescente impresionable en el jefe de la mafia que veremos más adelante“.

Trailer 2 de Los santos de la mafia, precuela de Los Soprano

El joven Tony está en el trailer, al igual que su pandilla. Están haciendo de las suyas, pero parece que lo hacen en realidad siguiendo a Dickie. “Quiero hacer lo que pueda para ayudar a la familia”, dice Moltisanti. El trailer nos da un vistazo además de Dickie presentando a su hijo pequeño, Christopher, a la casa de Los Soprano y también diciéndole a su padre, “Hollywood” Dick Moltisanti (Ray Liotta), que quiere “dar un buen ejemplo” a su sobrino.

“Mirá a Dickie Moltisanti”, dice orgulloso el padre de Tony, Giovanni Soprano (Jon Bernthal). “Él cuida de su familia, se encarga de todo el negocio“, suma. Ese mismo que, en la temporada cuatro de la serie, trasciende que murió en un disputa con un criminal y solo se menciona como el mentor de Tony. Dickie no aparece en flashbacks como sí lo hacen el padre de Tony y Junior Soprano.

Mientras que el primer trailer termina con Hollywood Dick diciéndole a su hijo que se mantenga alejado de Tony; en el nuevo avance, Moltisanti, quien tenía problemas con el alcohol y las drogas, parece estar atravesando una crisis existencial.

Lo que se sabe

El joven Tony es encarnado por Michael Gandolfini, hijo del fallecido actor protagonista de la serie. Además hay otros emblemáticos personajes que aparecen en la trama de la mano de nuevos intérpretes: Corey Stoll es Junior Soprano, Vera Farmiga encarna a Livia Soprano, Jon Bernthal da vida a un joven Johnny Soprano, Gabriella La Piazza es Joanne Moltisanti y Alessandro Nivola, Dickie Moltisanti.

En el primer trailer se aprecia cómo el protagonista se adentra en el mundo de la mafia y se enseña parte de su vínculo con su manipuladora madre, Livia, quien estaba casada con Johnny Soprano, a quien en la serie original solo se ve en flashbacks.

La película se sitúa temporalmente en la ciudad de Newark en 1967, donde el memorable personaje es testigo de cómo los gánsteres rivales se alzan para desafiar el poderío de la familia DiMeo, núcleo que controlaba las actividades criminales de la región. Tony Soprano se ve influenciado durante ese período por su tío Dickie, un individuo involucrado en actividades clandestinas que marca a fuego su personalidad.

Los Soprano

Creada por David Chase, Los Soprano debutó en HBO en 1999 y tuvo seis exitosas temporadas, a través de las cuales destacó el notable trabajo actoral de James Gandolfini, quien murió de un ataque al corazón en 2013. En 2019, el elenco de la serie y los productores de HBO se reunieron para repasar vivencias y anécdotas de las seis temporadas de Los Soprano. Y, por supuesto, el nombre más recordado fue el de Gandolfini.

Este año, los actores de la aclamada ficción también despidieron a otro de los protagonistas. El actor estadounidense Joseph Siravo, quien interpretó al padre de Tony Soprano, Johnny, en la pantalla, murió el pasado abril a los 64 años, tras una larga batalla contra el cáncer. Su hija Allegra Okarmus confirmó la noticia de su deceso a través de las redes sociales. “Estaba a su lado cuando mi querido padre falleció esta mañana, en paz, en su amada Treehouse”, publicó en Instagram. “Estoy inmensamente agradecida de haberlo tenido aquí en la tierra y sé que no se ha ido muy lejos”, agregó.

El intérprete había sido diagnosticado de cáncer de próstata en etapa avanzada en 2017 y, posteriormente, de un cáncer de colon.

Los Soprano se emitió por HBO entre 1999 a 2007 y Siravo tuvo apariciones en cinco episodios de la serie, durante algunos flashbacks de su hijo (James Gandolfini) en las sesiones de terapia que hacía por sus ataques de pánico.

