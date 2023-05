Cannes 2023: entre la demora de Johnny Depp, la emoción de Michael Douglas y la confesión de Pedro Almodóvar sobre las escenas de sexo en sus películas

escuchar

CANNES – En su segunda jornada, el festival de cine más famoso del mundo se privó del sol, pero no de las estrellas. Solo así puede llegar tarde Johnny Depp a su propia conferencia de prensa y, sin embargo, recibir de la prensa acreditada una fervorosa bienvenida que en cualquier otro caso sería una rechifla. Al actor estadounidense se le perdona el retraso porque es una estrella, y además, porque protagoniza la película de la ceremonia inaugural, que ya es motivo de controversia entre los siete minutos de ovación que recibió de la platea y la frialdad de las conclusiones de buena parte de la prensa acreditada.

Pero allí está Edward Scissorhands, Jack Sparrow, Icabod Crane, Charlie, Sweeney Todd y ahora Luis XV para Jeanne du Barry (el film que lo trajo a Cannes), todos en un rostro ajetreado por una vida de excesos y casi convertido en la fábula sobre el jovencito que se convirtió en un astro en el videoclip del tema “Into the Great Wide Open”, de Tom Petty. “En los últimos cinco o seis años, la mayoría de lo que has leído es horrible ficción”, señaló sobre la acusación de violencia en el sonoro caso entablado por su exesposa Amber Heard y que pareciera tenerlo al margen de Hollywood, aunque no lo considere así: “ No me siento boicoteado porque no pienso en Hollywood. No lo necesito ”, confirmó sin siquiera pestañear. “Vivimos un momento extraño donde todos quieren ser ellos mismos, pero nadie puede porque hay que ser consecuente con los demás”, añadió sobre los extra cinematográficos motivos que interesaban a la prensa, aunque tampoco acompañó los calificativos que hablaban de su regreso: “Yo no me fui, siempre he estado ahí. Tal vez dejaron de llamar por alguna razón. Quizás por miedo”, confirmó teniendo casi exclusivo lucimiento en una conferencia de prensa en la que el veterano Pierre Richard se quedó modestamente sentado al lado del astro, sin emitir palabra.

Johnny Depp, junto a la directora de Jeanne du Barry Maiwenn Vianney Le Caer - Invision

Horas antes, tal como informó LA NACION, fue Michael Douglas quien se hizo presente en el máximo escenario del festival para recibir de manos de Uma Thurman en la ceremonia inaugural la Palma de Oro a la trayectoria: “Soy mayor que este festival, que es una maravillosa mezcla entre el amor por el cine y los encuentros con personas de diferentes países, idiomas y culturas”, dijo el actor que llegó a la Croisette acompañado de Catherine Zeta-Jones y su hija Carys, y se dejó ganar en varias oportunidades por la emoción. Después la noche prosiguió con el descomunal hotel Le Majestic brindado a una fiesta extendida de cara al mar, que se extendió hasta bien entrada la madrugada.

Este miércoles, el festival empujó a elegir entre dos pesos pesados del cine que presentaron sus últimos trabajos al unísono y separados por metros de distancia: por un lado, la proyección del documental Anselm, con la presencia del famoso realizador alemán Wim Wenders en el Grand Théatre Lumiére y, por otro, el corto Extraña forma de vida, exhibido en la sala Debussy, donde el genial Pedro Almodóvar dialogó con uno de los protagonistas de este, su último trabajo, Ethan Hawke. En la platea, el realizador manchego contó una espectadora de lujo, que también arrancó a los espectadores de sus butacas junto a una ovación: la mítica Catherine Deneuve, imagen de esta edición del festival, que escuchaba atentamente las reflexiones del director.

Ethan Hawke y Pedro Almodóvar, durante un photocall en Cannes LOIC VENANCE - AFP

“En mis películas ha habido muchas escenas de sexo explícito, pero, según ha pasado el tiempo, cada vez me dan más pereza o quiero mostrar el placer de otro modo”, dijo Almodóvar sobre la relación homosexual que se plantea en el mundo del western que hilvana esta película que coprotagonizan Hawke con Pedro Pascal. “Pensando en el cine clásico, en el cine donde sólo a la máxima desnudez a la que se llegaba era a un primer plano, por ejemplo en los thrillers y en los noir veía el deseo de un modo mucho más explícito que en muchas películas de los setenta donde había desnudos”, confirmó sobre el corto producido por Saint Laurent.

Con grandes figuras, un rígido control policial que hace que ver una película se asemeje a entrar en un aeropuerto, cierto caos previo al ingreso y miles de acreditados por doquier, el festival se amalgama como siempre entre arte e industria, teniendo este año el Marche du Film a España como país invitado. En el mercado también se vio inaugurado el Fantastic Pavilion, dedicado al cine fantástico, tema que -junto a la realidad virtual y la inteligencia artificial- domina buena parte de los debates.

Flashes, fotos, multitudes, polémicas, estrellas y el mundo del cine en un lugar que se sintetiza en la reflexión de Douglas con la Palma de Cannes en su mano, cuando señaló: “Hay cientos de festivales de cine en el mundo, pero sólo hay un Cannes”.