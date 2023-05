Charlize Theron está de novia: quién es el hombre que conquistó a la estrella sudafricana

escuchar

Charlize Theron no oculta su presente sentimental. A la actriz sudrafricana se la pudo ver el domingo con su nueva pareja, el modelo Alex Dimitrijevic, a la salida de un restaurante de Los Ángeles donde ambos disfrutaron de una rica comida para luego salir a caminar tomados de las manos en el distrito Los Feliz.

La ganadora del Oscar fue registrada por las cámaras luciendo un look casual: pantalón holgado, sweater, sandalias, y lentes negros. Su flamante pareja también eligió un outfit cómodo para la salida, una camisa mostaza estampada, jeans y zapatillas. A ambos se los notó muy cómodos ante la presencia de los flashes, y a Charlize particularmente se la vio sonriente en las imágenes tomadas por los paparazzi que se acercaron al lugar.

Charlize Theron parece haber encontrado un nuevo amor. La actriz fue vista completamente enamorada mientras caminaba de la mano después de almorzar con su nuevo novio, el modelo Alex Dimitrijevic en el restaurante All Time en Los Ángeles Backgrid/The Grosby Group

Las imágenes confirman una relación que la actriz venía manteniendo con perfil bajo con Dimitrijevic, quien modeló para marcas como Malbon Golf, AG Green Label, The Elder Statesman y Combo Boxing, y quien continúa en la profesión en la agencia Next Models. Este vínculo se trata del primero que la actriz blanquea luego de un breve romance con Gabriel Aubry y de una relación con Sean Penn que Theron terminó de manera abrupta.

Charlize y Dimitri, muy enamorados Backgrid/The Grosby Group

La protagonista de Mad Max: furia en el camino es madre de Jackson, de 11 años, y de August, de 7. “ Amo más ser madre que ser actriz y productora, si alguien viniese mañana y me dijera que no puedo ser ambas cosas, entonces no lo dudaría, dejo de actuar al minuto, ni siquiera tengo que pensarlo ”, declaró. Por mucho tiempo la actriz quiso mantener a sus hijas fuera de los medios tras contar que Jackson es transgénero.”Sí, yo también pensaba que era un niño. Hasta que con tres años me miró y dijo: ‘¡No soy un niño!”, contó Charize, quien pidió a los medios de comunicación que cada vez que escribieran sobre Jackson lo hicieran refiriéndose a ella como una niña.

“A medida que Jackson crecía se hizo más difícil para nosotros que tanto la gente como la prensa se refiriera a ella con los pronombres y términos inadecuados”, explicó la actriz en una entrevista con el sitio web LGBTQ de Estados Unidos Pride Source. “Eso hirió sus sentimientos. Yo no quiero ser esa madre y esa fue la razón por la que dije lo que dije hace un tiempo”, afirmó, en referencia a sus declaraciones sobre la transexualidad de Jackson.

Charlize Theron, muy orgullosa de sus hijas Instagram

Por otro lado, la actriz también reniega de cómo la sociedad muchas veces no acepta la idea de una familia monoparental. “Tenemos que trabajar mucho en los preconceptos que se tienen respecto a lo que constituye una familia, o una familia fuerte o correcta, seguimos siendo muy tradicionales cuando pensamos que una sola persona no puede criar a sus hijos sin pareja, es muy desafortunado”.

Charlize Theron no sueña con el matrimonio

Charlize Theron, enamorada pero sin ganas de casarse ALBERTO PIZZOLI - AFP

En 2019, Theron también se había pronunciado sobre cómo aborda los vínculos y por qué no quiere casarse. “ Hace muchos años que no estoy en pareja y nunca me quise casar. No es algo que me resulte duro porque ese deseo nunca estuvo en mí. Esa es mi verdad. A veces noto que la gente queda perpleja cuando digo eso, pero es un peso que está colocado más sobre la mujer ”, expresó por entonces.

Seis años antes, en diálogo con Vogue, Charlize había brindado más detalles sobre su postura respecto a la unión matrimonial. “Entiendo por qué es importante para otras personas, y respeto mucho lo que implica la ceremonia, estamos hablando de algo muy personal. Digámoslo de este modo: nunca soñé con el vestido blanco”, reveló, y añadió cómo se siente cuando asiste a bodas de amigos. “Los veo y me parece hermoso... para ellos”.

Charlize conoció a su colega Stuart Townsend en el film Trapped y vivieron juntos tanto en Los Ángeles como en Irlanda, de donde es oriundo el actor; estuvieron juntos de 2001 a 2009 GROSBY GROUP - LA NACION

Charlize tuvo solo un noviazgo largo -con el actor Stuart Townsend, que duró casi una década-, pero no quiso formalizar. Lo mismo sucedió con su compleja relación con Sean Penn, que comenzó en 2013 y terminó dos años más tarde. “Charlize no es mi novia. Es el amor de mi vida”, revelaba el doble ganador del Oscar.

“Nos conocemos desde hace 18 años, éramos grandes amigos, pero nos estamos tomando las cosas con calma porque uno es consciente de que en cualquier momento podés arruinar todo y perderlo. Tenemos que pensar bien las cosas”, sumó la actriz, quien fue dirigida por el actor y cineasta en el film The Last Face. Cuando todo parecía estar en calma, en junio de 2015 el vínculo se terminó luego de un supuesto compromiso en París. En ese momento, los rumores no tardaron en circular y hubo un verbo utilizado en numerosas publicaciones: “ghosting”. Se trata de una práctica social en la que una persona desaparece de tu vida sin brindar ninguna clase de explicación, lo que Theron habría hecho con Penn.

Sean Penn y Charlize Theron parecían destinados a estar juntos por largo tiempo, pero de manera abrupta se separaron GROSBY GROUP - LA NACION

“Charlize dejó de responder sus llamadas, y no le contestó ningún mensaje más, cortó todo de raíz”, contó una fuente allegada a la pareja. Al poco tiempo, la propia Theron tomó la batuta y dio su versión de los hechos. “Había un supuesto de que la relación tenía que ir hacia algún lado, lo que no estaba pasando. Él sabía que yo estaba pensando en afrontar otra adopción, pero que no lo haríamos juntos”, declaró Theron, quien tardó muchos años en mostrarse con un nuevo amor.

