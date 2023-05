Cannes 2023: de la complicidad entre Ethan Hawke y Pedro Almodóvar al llamativo look gélido de Helen Mirren

escuchar

El martes se vivió un momento muy emotivo en la apertura del Festival de Cine de Cannes cuando Michael Douglas recibió la Palma honorífica a la trayectoria en la apertura del aclamado encuentro que se está llevando a cabo en el sur de Francia. Por otro lado, se produjo el polémico paso de Johnny Depp, quien protagoniza la película de apertura, Jeanne Du Barry.

Ethan Hawke junto a Pedro Almodóvar en la segunda jornada del festival LOIC VENANCE - AFP

Este miércoles, posaron para los flashes el director Pedro Almodóvar y los actores de su flamante cortometraje, el western queer Extraña forma de vida. Además del coprotagonista de la producción, Ethan Hawke, se los pudo ver a los jóvenes intérpretes del trabajo del realizador manchego, Manu Ríos, José Condessa, George Steane y Jason Fernández, quienes despertaron suspiros en su presencia en Cannes.

El que no pudo estar presente en un día tan especial para el equipo fue Pedro Pascal, quien comanda con Hawke “la respuesta a Secreto en la montaña” que Almodóvar buscó dar con su obra.

"Hice una película independiente a otros westerns", declaró el realizador PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

“La película es independiente a otras películas, a otros westerns, independiente a lo que llamamos un western europeo que comienza con Leone y cambió las reglas del juego. He intentado hacer un western clásico, pero en el que hablo del deseo entre dos cowboys, en los clásicos las mujeres son secundarias y no hablamos del deseo entre dos hombres, y eso es lo que quería contar”, expresó el realizador en la charla que tuvo con la prensa.

En una reciente entrevista con LA NACION con motivo del lanzamiento de su libro, El último sueño, el cineasta de Madres paralelas reflexionó sobre el cambio que se produjo en su filmografía. “Desde Hable con ella, mi cine se ha ido volviendo cada vez más grave. En las últimas películas he renunciado a todas mis señas de identidad, como las canciones y los elementos que alegraban la narración. He ido adoptando una mayor austeridad. Y yo mismo también me he convertido en alguien más sombrío y melancólico, más inseguro y miedoso”, remarcó el realizador, uno de los grandes protagonistas de la segunda jornada del festival.

Ethan Hawke y Pedro Almodóvar, muy elegantes PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

En cuanto al look de los actores del film, éstos llevaron el sello de la firma de moda francesa Yves Saint Laurent, que además produce el cortometraje y aportó algunos de sus diseños. “Quiero trabajar y dar espacios a todos los grandes talentos del cine que me han inspirado a lo largo de los años”, declaró Anthony Vaccarello, el director creativo de la famosa firma, que ahora debuta con la productora que trabajará con cineastas que lo deslumbren. “Estos directores nunca dejan de abrirme la mente y, de alguna manera, la visión singular y radical que ellos aportan al cine me ha hecho la persona que soy hoy”, sumó.

Helen Mirren y un abanico con el hashtag "worth it"/"vale la pena" como el toque perfecto para la gala de apertura Getty Images - WireImage

El festival también funciona como plataforma para lucir impactantes diseños, por lo que en la apertura se pudieron ver looks arriesgados y llamativos como los de Helen Mirren, Pom Klementieff y Alessandra Ambrosio , entre otras figuras que dejaron su marca en la alfombra roja.

Helen Mirren, siempre bellísima, saludando al público LOIC VENANCE - AFP

Alessandra Ambrosio impactó con un diseño de Elie Saab Getty Images - Corbis Entertainment

Los detalles del look de la modelo, entre una capa delicada e impactantes joyas LOIC VENANCE - AFP

Dimitri Rassam y Charlotte Casiraghi en la premiere de Jeanne du Barry Getty Images - Getty Images Europe

Charlotte Casiraghi y un diseño de Chanel Getty Images - Corbis Entertainment

La actriz Gemma Chan asistió a la proyección de Kaibutsu (Monster) LOIC VENANCE - AFP

Gemma Chan y un look impecable para el festival de Cannes: un vestido de satén de Louis Vuitton VALERY HACHE - AFP

La actriz Viola Davis también eligió el blanco; en su caso, el modelo es de Valentino LOIC VENANCE - AFP

Davis llegando a la proyección de Monster PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

La actriz francesa Pom Klementieff, en un diseño con corset transparente de Versace LOIC VENANCE - AFP

El diseño elegido por la intérprete de Guardianes de la Galaxia, captado en su totalidad por los flashes VALERY HACHE - AFP

El detalle de la espalda del look elegido por Klementieff Daniel Cole - AP

Adele Exarchopoulos optó por un diseño de dos piezas para el festival LOIC VENANCE - AFP

La actriz, en las escalinatas, dirigiéndose a la proyección de Le Règne Animal, de Thomas Cailley, el film que abrió la selección Un Certain Regard del Festival de Cannes 2023, y que coprotagoniza con Romain Duris CHRISTOPHE SIMON - AFP

