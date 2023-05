Susana Roccasalvo le bajó el pulgar a Wanda Nara para la conducción de los Martín Fierro 2023: “No corresponde; no hay que bastardear el premio”

escuchar

Se acerca la entrega de Los Martín Fierro y tanto Telefe, el canal que emitirá la ceremonia, como APTRA, comenzaron a barajar algunas duplas de figuras para la conducción. Según contó Luis Ventura, el presidente de la entidad que agrupa a los trabajadores de prensa de la radio y la televisión, los equipos candidatos son Wanda Nara y Marley, Verónica Lozano y Santiago del Moro, Iván de Pineda y Natalia Oreiro y, por último, la pareja del noticiero de la señal: Rodolfo Barili y Cristina Pérez. Por su gran momento en MasterChef y su capacidad de generar interés, el nombre de la mediática y flamante conductora comenzó a picar en punta. Algo que a Susana Roccasalvo, histórica integrante de la institución, no le pareció acertado.

Abordada por un cronista de Intrusos en el Espectáculo, Roccasalvo no tuvo reparos en compartir su opinión sobre los nombres que se barajan para la noche de premiación más importante del espectáculo vernáculo. La periodista se tomó su tiempo, sentó posición, habló de cada una de las propuestas y aprovechó para compartir sus sugerencias con la mira puesta tanto a Telefe como en Luis Ventura.

Sobre Marley, si bien destacó que se trata de un “histórico” que ya hace años cumple ese rol, expresó que, quizá, ya es hora de que Telefe cambie de figura. “ Tendrían que renovar un poquito, pero bueno, es Telefe ”, disparó. Luego, dio el nombre de quienes cuentan con su visto bueno: “Me encantaría que sean Vero Lozano y Santi del Moro”, aseguró, y de inmediato agregó entre sus preferidos también a Iván de Pineda y Natalia Oreiro.

Distinta fue su reacción cuando le tocó hablar de Barili y Pérez. “No, no. Mamarracho. No me gusta”, exclamó con vehemencia y sin dejar de confirmar sus palabras con las manos y la cabeza. Y así se mantuvo cuando le tocó hablar de Wanda Nara. “¿No la ves ahí, conduciendo?”, le preguntó el periodista del ciclo que lidera Florencia de la V. “No”, respondió categórica. Y no se quedó ahí. “No corresponde. No hay que bastardear el premio”, se justificó, y aprovechó la oportunidad para tirarle un palito a Ventura: “ No puede empezar una chica, que recién empieza, que no está formada para semejante premio. A ver, hay que tener un poquito de cordura ”, cerró.

El pedido a Ventura y la ilusión de Wanda

“Porque ella me lo pidió públicamente, el tema de una Wanda Nara que se anima a la conducción hoy y Marley a lo mejor es una buena alternativa”, aseguró Ventura cuando Intrusos le preguntó quiénes estarán al frente de la ceremonia este año. Abordada anoche por Maite Peñoñori en los Premios Gardel, Wanda también habló del tema y recordó ese viejo pedido que le hizo al hoy integrante del panel de A la tarde.

“Ventura te quiere en los Martín Fierro. ¿Te gusta? ¿Te ves ahí en la conducción?”, le preguntó Peñoñori en la alfombra roja de los premios a lo mejor de la Música, en donde apareció del brazo de L-Gante. “ Para Ventura y para mí sería como cerrar una historia de amor, porque yo empecé con él y lo valoro, lo recuerdo y lo respeto un montón”, repasó Nara. “Creo que sería algo muy lindo para los dos. Veremos qué pasa también con los compromisos míos y lo que ellos quieran” , cerró.

La palabra de Ventura

En una nota con Rafa Juli, Ventura confirmó ayer que el evento se llevará a cabo en el Hotel Hilton y luego analizó que la fecha podría correrse del miércoles 5 de julio al domingo 9, aunque todavía no hay nada confirmado. “Ya estamos trabajando la pareja de conductores. El tema es que el canal propone y APTRA contraoferta”, detalló.

“El canal propone su pareja y APTRA, si no hay ninguna duda, va con lo que determina el canal. Pero si hay algo que hace ruido por un motivo o por el otro, APTRA también tiene que tener voz y voto en esto”, dijo Ventura sobre la determinación final. También dio el nombre de la dupla que más le gusta a él y por la que, seguramente, presionará para que sea la pareja elegida. “Porque ella me lo pidió públicamente, el tema de una Wanda Nara que se anima a la conducción hoy y Marley a lo mejor es una buena alternativa”, aseguró.

