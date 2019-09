Rapera y con un pasado de stripper Fuente: Archivo

Faltan 10 días para que Hustlers, la película protagonizada por Jennifer Lopez y Constance Wu llegue a los cines. Antipando el estreno, la producción dio a conocer un nuevo trailer en donde se ve a Cardi B enseñando a bailar en el caño a Wu.

Las imágenes cuentan el momento en el que el personaje de Lopez, dueña y cabeza de un popular club de strippers, le presenta al personaje de Wu a Diamond, interpretada por la exitosa rapera. Para Cardi B no se trata de un papel más sino del regreso, aunque más no sea en una ficción, a la actividad que desarrolló años atrás. "El strip club me salvó, me dio de comer y me dio un techo", contó en más de una oportunidad la exitosa cantante.

El largometraje, escrito y dirigido por Lorene Scafaria, está inspirado en una historia real, publicada en un artículo de la revista New York Magazine en 2015. En la pieza se relata las crónicas de unas excompañeras de trabajo que se unieron para sacar dinero a sus clientes, hombres adinerados de la ciudad.

Nuevo anticipo de Hustlers 00:55

Video

La directora contó que elegir a Lopez para el rol de Ramona no fue difícil. "No había ninguna otra actriz que pudiera interpretar a un personaje que tiene complejidad, humanidad, crudeza e inteligencia. Siempre el papel fue pensado para ella".

En la película también trabajan Julia Stiles, Lili Reinhart, Keke Palmer y la joven rapera Stormi Maya. "Se suponía que la ibamos a filmar el verano pasado, y yo había trabajado mucho. Quería quedarme en casa y estar con mis hijos y mi pareja", reconoció Lopez durante una entrevista con la revista Variety, en donde admite que casi rechaza la propuesta.

La película se estrenará en los Estados Unidos el 13 de septiembre y en la Argentina el 17 de octubre, con el título de Estafadoras de Wall Street.