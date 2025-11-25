La cifra millonaria que cobró Jennifer Lopez por cantar en la boda india del año y la polémica por su vestuario

Antes de dar inicio a su residencia en Las Vegas, Jennifer Lopez (56) viajó a India para presentarse en la millonaria y fastuosa boda del empresario tecnológico Vamsi Gadiraju, quien, a sus 29 años, es cofundador y director de tecnología de la plataforma de comida a domicilio Superorder, y Netra Mantena (27), hija del empresario del sector farmacéutico Rama Raju Mantena (presidente y director ejecutivo de Ingenus Pharmaceuticals).

Jennifer Lopez junto a los novios, Netra Mantena y Vamsi Gadiraju. Para la ceremonia nupcial, la actriz y cantante lució un sari (vestuario típico que usan las mujeres indias) en oro rosa de Manish Malhotra y joyas de esmeraldas

Jennifer Lopez cantó en una millonaria boda en India

Con un costo que rondaría los 6,7 millones de dólares, según Daily Mail, la “boda viral del año” -tal como la definieron los medios locales- se llevó a cabo en la ciudad de Udaipur con un megadespliegue que incluyó cinco locaciones diferentes (Taj Lake Palace, escenario de la película de James Bond Octopussy, The Leela Palace, Manek Chowk, Zenana Mahal y Jagmandir Island Palace) a lo largo de cuatro días, la presencia de invitados especiales como Donald Trump Jr. y su novia, la modelo e influencer Bettina Anderson; el actor de Bollywood Ram Charan, la cantante y actriz británica Sophie Choudry, la actriz y modelo canadiense Nora Fatehi y las actuaciones estelares de J.Lo, Tiësto y el Cirque du Soleil, entre otros artistas.

Donald Trump Jr. en la boda india

La cantante también posó con Raj Mantena, el padre de la novia

“La estrella del pop subió la temperatura con varios trajes brillantes y prácticamente inexistentes mientras bailaba y cantaba sus mayores éxitos, como 'Waiting for Tonight', 'Get Right‘, 'Save Me Tonight‘, 'On the Floor' y 'Play'”, señaló Page Six, haciéndose eco de la polémica que se generó en las redes sociales por el vestuario que lució Lopez durante su performance en la boda, que no difiere del que suele llevar en sus shows.

Jennifer Lopez en la boda del año

Además de interpretar cinco de sus grandes hits y hacer bailar a los invitados al ritmo de su música, la cantante invitó a los recién casados a subir al escenario para brindar con ellos. “Que estas familias estén unidas en este hermoso día y que Dios nos bendiga a todos”, expresó Lopez mientras alzaba su copa. Por su participación, según reporta Page Six, la neoyorquina habría recibido la suma de dos millones de dólares.

El brindis de J.Lo con los novios

El exclusivo mini concierto privado de Lopez no fue la única demostración de riqueza de la pareja, que no escatimó en detalles en cada uno de los escenarios donde celebró su unión: arreglos florales por doquier, luces, velas, una calecita, un globo aerostático cubierto de rosas, esculturas de elefantes y una torta de varios pisos con forma de palacio, adornada con figuras de elefantes, tigres y flores en cascada, todo hecho a medida por el reconocido pastelero parisino Bastien Blanc-Tailleur, según dieron cuenta medios indios.

Los detalles de la boda millonaria india

Tras los pasos de Rihanna

En marzo de 2024, Rihanna volvió momentáneamente a los escenarios después de ocho años para presentarse en la fiesta de preboda de otra pareja millonaria india. Según se reportó en ese momento, la cantante habría cobrado entre 8 y 10 millones de dólares por su actuación frente a 1200 invitados (entre ellos Bill Gates, Mark Zuckerberg e Ivanka Trump) en la previa al enlace de Anant Ambani (hijo menor del hombre más rico de la India) y Radhika Merchant, que luego contrajeron matrimonio en mayo a bordo de un crucero por el Mediterráneo. También duró cuatro días y fue considerada la boda más lujosa de la década, con un gran despliegue de opulencia y suntuosidad.