En fotos: Dakota Johnson, Gwyneth Paltrow, Selma Blair con su perro y todos los looks de las estrellas en la red carpet

“Al principio de mi carrera, a menudo me sentía como la chica desfavorecida, esa puertorriqueña del Bronx que no se suponía que estuviera en el escenario, y mucho menos en el centro de atención. Me decían de mil maneras diferentes qué papeles se esperaba que desempeñara la gente como yo, y yo interpreté algunos. Vi cómo los estereotipos intentaban encasillarme antes incluso de que tuviera la oportunidad de demostrar lo que realmente podía hacer. Y entonces apareció Selena", dijo Lopez en su discurso de agradecimiento sobre la película que cambió el curso de su carrera

MICHAEL TRAN� - AFP�