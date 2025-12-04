LA NACION

En fotos: Dakota Johnson, Gwyneth Paltrow, Selma Blair con su perro y todos los looks de las estrellas en la red carpet

Las actrices dijeron presente en un evento anual dedicado a las mujeres más influyentes de Hollywood

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Dakota Johnson fue una de las figuras presente en la gala anual de The Hollywood Reporter donde se reconoce a las 100 mujeres más poderosas del mundo del espectáculo
Dakota Johnson fue una de las figuras presente en la gala anual de The Hollywood Reporter donde se reconoce a las 100 mujeres más poderosas del mundo del espectáculoMICHAEL TRAN - AFP
Gwyneth Paltrow fue una de las figuras principales en la gala anual Mujeres en el Entretenimiento de la revista The Hollywood Reporter, donde fue galardonada con el Premio de Liderazgo Sherry Lansing. La actriz optó por un look minimalista con un vestido de tweed manga larga con abertura frontal en la falda y un toque de color que aportó con unos stilettos rojos
Gwyneth Paltrow fue una de las figuras principales en la gala anual Mujeres en el Entretenimiento de la revista The Hollywood Reporter, donde fue galardonada con el Premio de Liderazgo Sherry Lansing. La actriz optó por un look minimalista con un vestido de tweed manga larga con abertura frontal en la falda y un toque de color que aportó con unos stilettos rojosMICHAEL TRAN - AFP
Durante su discurso de agradecimiento en la ceremonia, la también empresaria se mostró emocionada por su regreso a la pantalla grande después de cinco años, de la mano de la película Marty Supreme, que protagoniza junto a Timothée Chalamet. "Siento una verdadera conexión con esta comunidad, una comunidad que parece estar de acuerdo con todas mis versiones y me ha dado la bienvenida de nuevo”, expresó
Durante su discurso de agradecimiento en la ceremonia, la también empresaria se mostró emocionada por su regreso a la pantalla grande después de cinco años, de la mano de la película Marty Supreme, que protagoniza junto a Timothée Chalamet. "Siento una verdadera conexión con esta comunidad, una comunidad que parece estar de acuerdo con todas mis versiones y me ha dado la bienvenida de nuevo”, expresóMICHAEL TRAN - AFP
El encuentro en la alfombra roja entre Gwyneth Paltrow y Selma Blair, que estaba acompañada por su perro de asistencia, Scout, un labarador que la ayuda a mejorar su calidad de vida debido a su diagnóstico de esclerosis múltiple y el síndrome de Ehlers-Danlos
El encuentro en la alfombra roja entre Gwyneth Paltrow y Selma Blair, que estaba acompañada por su perro de asistencia, Scout, un labarador que la ayuda a mejorar su calidad de vida debido a su diagnóstico de esclerosis múltiple y el síndrome de Ehlers-DanlosMICHAEL TRAN - AFP
Para la ocasión, la actriz lució un vestido de la firma italiana Tod's con top strapless de punto acanalado y falda globo de cuero
Para la ocasión, la actriz lució un vestido de la firma italiana Tod's con top strapless de punto acanalado y falda globo de cueroMICHAEL TRAN - AFP
"Todavía sonrío por esta hermosa mañana donde las mujeres más divinas de Hollywood se presentaron para honrar a JLo y a Gwyneth Paltrow. Me hizo bien abrazar a viejas amigas y conocidas que siguen brillando y manteniéndose firmes en el oficio de ser mujeres poderosas en el mundo del entretenimiento, así como también apoyar a la próxima generación de jóvenes mujeres. Gracias. Disfruté cada minuto que pasé ahí", comentó Blair a través de sus redes sociales
"Todavía sonrío por esta hermosa mañana donde las mujeres más divinas de Hollywood se presentaron para honrar a JLo y a Gwyneth Paltrow. Me hizo bien abrazar a viejas amigas y conocidas que siguen brillando y manteniéndose firmes en el oficio de ser mujeres poderosas en el mundo del entretenimiento, así como también apoyar a la próxima generación de jóvenes mujeres. Gracias. Disfruté cada minuto que pasé ahí", comentó Blair a través de sus redes socialesMICHAEL TRAN - AFP
Jennifer Lopez fue otra de las homenajeadas. La actriz y cantante recibió el Premio a la Equidad en el Entretenimiento en manos de Kerry Washington, que había sido galardonada en 2023
Jennifer Lopez fue otra de las homenajeadas. La actriz y cantante recibió el Premio a la Equidad en el Entretenimiento en manos de Kerry Washington, que había sido galardonada en 2023MICHAEL TRAN - AFP
“Al principio de mi carrera, a menudo me sentía como la chica desfavorecida, esa puertorriqueña del Bronx que no se suponía que estuviera en el escenario, y mucho menos en el centro de atención. Me decían de mil maneras diferentes qué papeles se esperaba que desempeñara la gente como yo, y yo interpreté algunos. Vi cómo los estereotipos intentaban encasillarme antes incluso de que tuviera la oportunidad de demostrar lo que realmente podía hacer. Y entonces apareció Selena", dijo Lopez en su discurso de agradecimiento sobre la película que cambió el curso de su carrera
“Al principio de mi carrera, a menudo me sentía como la chica desfavorecida, esa puertorriqueña del Bronx que no se suponía que estuviera en el escenario, y mucho menos en el centro de atención. Me decían de mil maneras diferentes qué papeles se esperaba que desempeñara la gente como yo, y yo interpreté algunos. Vi cómo los estereotipos intentaban encasillarme antes incluso de que tuviera la oportunidad de demostrar lo que realmente podía hacer. Y entonces apareció Selena", dijo Lopez en su discurso de agradecimiento sobre la película que cambió el curso de su carreraMICHAEL TRAN - AFP
Para el evento, JLo eligió un vestido de inspiración sartorial que simula el efecto de un traje con un blazer de escote pronunciado y falda midi. Accesorizó con stilettos beige, clutch con efecto piel de cocodrilo y joyas
Para el evento, JLo eligió un vestido de inspiración sartorial que simula el efecto de un traje con un blazer de escote pronunciado y falda midi. Accesorizó con stilettos beige, clutch con efecto piel de cocodrilo y joyasMICHAEL TRAN - AFP
Kerry Washington llevó un diseño de la colección otoño invierno 2025 de SimKhai confeccionado en jacquard floral que acompañó con zapatos Kurt Geiger y clutch Jeffrey Levinson con efecto espejado
Kerry Washington llevó un diseño de la colección otoño invierno 2025 de SimKhai confeccionado en jacquard floral que acompañó con zapatos Kurt Geiger y clutch Jeffrey Levinson con efecto espejado MICHAEL TRAN - AFP
Dakota Johnson apeló al clásico e infalible little black dress. En su caso, se trató de un vestido de escote pronunciado, top encorsetado y falda lápiz, que culminó con unos zapatos asimétricos. La actriz de Amores materialistas llevó además un maquillaje natural al igual que la mayoría de las estrellas invitadas al evento, con joyas minimalistas y cabello suelto
Dakota Johnson apeló al clásico e infalible little black dress. En su caso, se trató de un vestido de escote pronunciado, top encorsetado y falda lápiz, que culminó con unos zapatos asimétricos. La actriz de Amores materialistas llevó además un maquillaje natural al igual que la mayoría de las estrellas invitadas al evento, con joyas minimalistas y cabello sueltoMICHAEL TRAN - AFP
Con un traje sastrero con toques brillantes, Goldie Hawn dijo presente para homenajear junto a Sarah Paulson a su difunta y querida amiga Diane Keaton. "Nadie como ella debería morir, jamás. Traía tanta alegría, tanta vida, tanta exuberancia. Era como un rayo en una botella. Era un ser humano extraordinario y una actriz increíble", aseguró sobre su colega, que murió el pasado 11 de octubre
Con un traje sastrero con toques brillantes, Goldie Hawn dijo presente para homenajear junto a Sarah Paulson a su difunta y querida amiga Diane Keaton. "Nadie como ella debería morir, jamás. Traía tanta alegría, tanta vida, tanta exuberancia. Era como un rayo en una botella. Era un ser humano extraordinario y una actriz increíble", aseguró sobre su colega, que murió el pasado 11 de octubreJordan Strauss - Invision
Sarah Paulson, que acaba de recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, aportó sobriedad con un conjunto de blazer crop y falda de tablas. “Realmente no estaba segura de querer hacer esto, presentarme un miércoles por la mañana para hablar de uno de los seres humanos más grandiosos que el mundo haya conocido. Una criatura mágica que, de alguna manera, terriblemente, ya no está con nosotros", dijo sobre Keaton
Sarah Paulson, que acaba de recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, aportó sobriedad con un conjunto de blazer crop y falda de tablas. “Realmente no estaba segura de querer hacer esto, presentarme un miércoles por la mañana para hablar de uno de los seres humanos más grandiosos que el mundo haya conocido. Una criatura mágica que, de alguna manera, terriblemente, ya no está con nosotros", dijo sobre KeatonJordan Strauss - Invision
La actriz se robó las miradas con unos aros esculturales de Agmes Jewelry coronados con perlas de agua dulce
La actriz se robó las miradas con unos aros esculturales de Agmes Jewelry coronados con perlas de agua dulceMICHAEL TRAN - AFP
Andie MacDowell dio cátedra de estilo con un conjunto de blazer raya diplomática, camisa blanca, jeans y zapatos de punta cuadrada. Tan simple como elegante
Andie MacDowell dio cátedra de estilo con un conjunto de blazer raya diplomática, camisa blanca, jeans y zapatos de punta cuadrada. Tan simple como eleganteJordan Strauss - Invision
Olivia Munn se decantó por un vestido vaporoso con mangas abullonadas y falda con volados de tul semitransparente
Olivia Munn se decantó por un vestido vaporoso con mangas abullonadas y falda con volados de tul semitransparenteJordan Strauss - Invision
La humorista Nikki Glaser rockeó con un conjunto negro de bustier efecto corset con terminación en punta, una sobrefalda con tirantes que simula la parte superior de un enterito, y un pantalón recto que coronó con zapatos de punta fina
La humorista Nikki Glaser rockeó con un conjunto negro de bustier efecto corset con terminación en punta, una sobrefalda con tirantes que simula la parte superior de un enterito, y un pantalón recto que coronó con zapatos de punta finaJordan Strauss - Invision
La actriz Bella Thorne también eligió un look total black que coronó con múltiples accesorios y un minibolso Chanel
La actriz Bella Thorne también eligió un look total black que coronó con múltiples accesorios y un minibolso ChanelJordan Strauss - Invision
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. Miley Cyrus sorprendió al mostrar su anillo de compromiso en la premiere de Avatar: Fuego y ceniza
    1

    Miley Cyrus sorprendió al mostrar su anillo de compromiso en la premiere de Avatar: Fuego y ceniza

  2. Del osado look de Zoe Saldaña a la sorpresa que reveló Sienna Miller en una alfombra roja
    2

    En fotos: del osado look de Zoe Saldaña a la sorpresa que reveló Sienna Miller en una alfombra roja

  3. Beto Casella: su salida de El Nueve, los enigmas de su nuevo proyecto y el “divorcio” menos esperado
    3

    Beto Casella: su salida de El Nueve, los enigmas de su nuevo proyecto y el “divorcio” televisivo menos esperado

  4. El curioso deseo de Pamela Anderson: cambiar su apellido y volver a la lejana tierra de sus abuelos
    4

    El curioso nuevo deseo de Pamela Anderson: cambiar su apellido y volver a la lejana tierra de sus abuelos

Cargando banners ...