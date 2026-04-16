Caso 137: un potente thriller policial que posa su mirada en los hombres y el funcionamiento de las instituciones

Caso 137 (Dossier 137, Francia, 2025). Dirección: Dominik Moll. Guion: Dominik Moll y Gilles Marchand. Fotografía: Patrick Ghiringhelli. Edición: Laurent Rouan. Música: Olivier Marguerit. Elenco: Lea Drucker, Yoann Blanc, Guslagie Malanda, Antonia Buresi, Kevin Debonne. Calificación: R-13. Distribuidora: Mirada Distribution. Duración: 116 minutos. Nuestra opinión: Muy buena.

“Esta película es una obra de ficción basada en hechos reales”, reza –incluso a modo de advertencia- una placa antes del inicio formal de la historia narrada con pericia por Dominik Moll. La información no es casual. La mímesis con la cual relata los disturbios en París en 2018, durante las protestas del movimiento de los denominados “chalecos amarillos” es de tanto impacto que, incluso aquellas imágenes que no forman parte del material de archivo, poseen una crudeza y un estado de urgencia contundente. Aunque sea plena ficción la historia de un joven gravemente herido durante las protestas, pero que pareciera, en rigor, condensar varias de las historias reales que tuvieron lugar durante aquellos días febriles en París.

Del mismo modo sucede con Stéphanie Bertrand, la investigadora del IGPN (Inspection Générale de la Policie Nationale), quien inquiere ante el episodio de violencia policial que dejó a Guillaume Girard muy malherido. Ella sintetiza la labor de “asuntos internos” frente a la enorme recopilación de pruebas y testimonios que muestran el accionar de grupos antidisturbios que, vestidos de civil, forman parte de las denuncias de abuso de autoridad y lesiones. Pero aunque cada uno adquiera la dimensión de un arquetipo de esas realidades en pugna, la inteligencia del realizador francés nacido en Alemania es la de construir un thriller policial de tinte político que cimenta también las realidades interiores tanto de Bertrand como de la familia Girard, cuando una insólita coincidencia se hace presente. Así Moll desmonta la realidad institucional de la fuerza y también de una oficina que es mal vista puertas adentro y por la opinión pública aunque por razones diametralmente opuestas, consiguiendo más allá del caso puntual que sirve como motor del relato, mostrar el funcionamiento de todo un organismo que adquiere vicios y costumbres de una corporación.

El director así vuelve a un territorio que conoce muy bien y que en su anterior film, La noche del crimen, había también indagado con notable lucidez: los hombres y el funcionamiento de las instituciones que los contienen pero a las que también redefinen. Pero Moll no opta por la denuncia política y social para construir su relato con la habitual asimetría entre buenos y malos sino valiéndose de las clásicas convenciones narrativas del thriller cuyos pasos de investigación aprovecha para que la realidad social se haga presente, generando un estado de tensión permanente. Caso 137 es un film que mantiene con toda atención al espectador para evidenciar las aristas de la violencia, y asimismo exponer de manera directa las contradicciones del sistema. Además su visualización deja una pregunta: ¿Hasta dónde puede llegar la justicia cuando institucionalmente termina autoincriminándose?

Lea Drucker, protagonista de Caso 137

Así como Un pays qui se tient sage mostraba desde el documental los abusos policiales y Catherine Corsini en La fractura exponía las problemáticas del sector público ante la urgencia de atender casi sin recursos centenares de heridos, Caso 137 pareciera encontrarse en el medio de esos dos films. No es un documental –aunque por momentos lo parece-, ni tampoco un cine de denuncia social, si bien consigue momentos de indudable relieve en la materia. Es un thriller con todas las letras, sus fórmulas y convenciones, con una enorme labor protagónica de Lea Drucker como una investigadora que se vale, como el realizador, de los claroscuros de la historia para mostrar de manera directa un estado de urgencia.