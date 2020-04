Chris Hemsworth y Sam Hargrave, entregados a la acción pura en Misión de rescate

Sam Hargrave dirigiendo a Chris Hemsworth en Misión de rescate

María Fernanda Mugica Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de abril de 2020 • 00:17

Chris Hemsworth se hizo famoso interpretando a Thor, personaje que es a la vez superhéroe y dios de la fuerza. Su trabajo en las películas de Marvel lo tienen acostumbrado a estar entrenado para luchar en la pantalla contra todo tipo de enemigos y fuerzas malignas. Y, sin embargo, no duda en decir que su nuevo papel en Misión de rescate , la película que Netflix estrena este viernes, es lo más difícil que le tocó hacer.

Entrevista a Chris Hemsworth y Sam Hargrave 06:54

Video

En una entrevista con LA NACION , el actor australiano y el director Sam Hargrave contaron cómo surgió este proyecto, originado por los directores de Avengers: Endgame , Joe y Anthony Russo. Todos se conocieron trabajando en las películas de Marvel, en las que Hargrave fue doble de riesgo de Chris Evans, coordinador de dobles y director de segunda unidad en el último film. Entusiasmados con el guion escrito por Joe Russo, basada en la novela gráfica que él mismo co-escribió con Ande Parks, los cuatro unieron fuerzas para hacer esta película de acción, en la que un exsoldado devenido mercenario es contratado para rescatar al hijo de un narcotraficante, que fue secuestrado por un enemigo de su padre.

Chris Hemsworth, en una escena de Misión de rescate Crédito: Netflix

-En Avengers trabajaron juntos con los hermanos Russo, ¿cómo y por qué decidieron volver a juntarse para hacer Misión de rescate ?

Hargrave : -Fue Joe Russo que juntó de vuelta a los Avengers, para decirlo de alguna manera. Escribió un guion que nos presentó a los dos más o menos al mismo tiempo, cuando estábamos trabajando en Avengers: Infinity War . Y me encantó. Tenía acción intensa, lo cual me gusta mucho, y también un componente emocional que era convincente, que le daba sentido a toda la acción. Así que enseguida me sumé y cuando supe que este tipo buen mozo también estaba involucrado en el proyecto fue como ¡ya está!

Hemsworth : -Habiendo colaborado todos en Avengers y habiéndola pasado tan bien, no fue una decisión muy difícil lanzarme con ellos de nuevo. Sabía que Sam era más que adecuado y tenía las herramientas para filmar escenas de acción increíbles, pero lo que no se sabía es cómo sería con el componente emocional de la historia. Pero cuando filmamos Avengers y le tocaba dirigir a él, dentro de la acción él insistía en contar una historia, que resonara emocionalmente, empujara para adelante la acción y revelara algo del personaje. Esa inteligencia emocional fue fantástica y esencial para todo el proceso y lo pasamos genial.

Trailer de Misión de rescate - Fuente: Netflix 03:02

Video

-Sam, dijiste que pensabas que podías empujar un poco más a Chris, que podía hacer más y que lo querías probar. Obviamente los resultados son buenísimos pero, ¿cómo fue cuando estaban filmando la película?

Hargrave : -Es verdad que dije eso, me citaste correctamente. Porque había trabajado con él y nos conocemos... ¡Dios!, como desde hace diez años ya. Lo vi hacer cosas fantásticas pero cuando empezamos con esta película sabía que podía empujarlo más duramente. Le dije desde el principio: "Esto va a ser lo más difícil que hayas hecho en tu vida". Él dijo: "Sí, seguro". Pero le podes preguntar a él... [Risas]. Sabía que tenía habilidad, tanto física como mental, de darle vida a este personaje y ese fue mi objetivo. Depende del actor con el que estás trabajando, a veces aceptan un desafío de forma divertida y empujan sus propios límites. Hay que tratar a cada persona de manera distinta y para él ese desafío funcionó.

Hemsworth : -Sí, cuando dijo que iba a ser lo más difícil que hice en mi vida me encogí de hombros porque ya había escuchado eso antes y estaba equivocado. Pero Sam estaba ahí, atado al frente de un auto o en las escenas de pelea operando la cámara, así que cuando el capitán está al frente y propone un ritmo es muy difícil no seguirlo. Fue desafiante pero lo más gratificante que hice, porque creo que logramos algo único y especial. Algo que nunca había hecho antes y que mucha gente nunca vio, acción filmada de esta manera. Me encantó.

-Te iba a preguntar sobre esto, Chris. Esta vez tenías a un director que podía hacer de verdad todas esas escenas de riesgo, ¿fue un incentivo eso o una presión extra saber que podía hacerlo?

Hemsworth : -Fue inspirador por momentos, intimidante en otros. En cualquier momento en el que yo le decía "mm, no sé" o "eso no va a funcionar", él saltaba por las escaleras y me demostraba que sí se podía. Es difícil no esforzarse cuando él lo está haciendo enfrente tuyo.

Chris Hemsworth escucha las indicaciones de Sam Hargrave, en el set de Misión de rescate Crédito: Netflix

-Quería preguntarles si son fanáticos de las películas de acción, si tienen alguna preferida en la que hayan pensado mientras estaban filmando Misión de rescate .

Hargrave : -Soy un gran fan de las películas de acción. Me inspira mucho el cine de acción asiático de los 80 y 90, especialmente Jackie Chan, en la forma en la que usa la acción para contar una historia o algo sobre el personaje y cómo deja que el talento brille. No esconde nada, no hay planos cerrados, ni cámaras temblorosas, sino que se queda atrás, observando a intérpretes increíbles hacer cosas asombrosas. Eso está en mi ADN en lo que respecta a hacer cine, en cómo me gusta ver la acción e intento llevar eso a mis películas, con mi propia vuelta de tuerca, con cámara en mano en algunas secuencias, pero siempre mostrando lo que estos actores increíbles pueden hacer.

Hemsworth : -Para contestar tu pregunta, también amo las películas de acción, obviamente. Pero quería hacer algo que se sintiera único y, en particular, sin usar pantalla verde, ni efectos visuales; todo fue frente a cámara. Tuvimos que ensayar durante meses y prepararnos, tenía que ser perfecto porque no podíamos cortar a otro plano con un doble de riesgo. Eso es lo que me resultó fresco y emocionante. Como dijo Sam, Jackie Chan y esos tipos que tienen una habilidad atlética, son increíbles y estuvo bueno poder hacer algo así.

- Hablaron sobre el centro emocional de la película, que está muy presente, y quería preguntarles: ¿Cómo se traduce eso en términos físicos para el personaje?

Hemsworth : -Tiene que ser parte de lo físico. El estilo suicida en su forma de pelear y la poca o nula consideración en su propia seguridad. A medida que la película se desarrolla, hay un despertar en él y tiene algo por lo que vale la pena pelear, ya no es un trabajo o una misión básica. Hay un componente emocional y una presión distinta sobre él. Entonces, él pelea con una intensidad distinta y otro estilo. También va registrándose el cambio físico de que tan golpeado va quedando a lo largo de la película, es una continuidad que queríamos que sea realista. Lo vemos al final de la película, rengueando hasta la línea de llegada, en vez de que le peguen un tiro en una escena y en la siguiente aparezca normal de nuevo.

Misión de rescate está disponible en Netflix a partir de este viernes 24 de abril.